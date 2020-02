Destiny 2: Hacker klaut Twitch-Streamer einfach die Waffe im PvP

Der Twitch-Streamer Gigz gilt als einer der Top-Spieler in Destiny 2 überhaupt. Aber ohne Waffe kann selbst er wenig anrichten. Die Waffe klaute ihm jetzt offenbar ein Hacker im PvP, um mal zu zeigen, was er so kann.

Wer ist Gigz? Connor „Gigz“ White gehört zu den festen Größen bei den Content-Creators in Destiny und Destiny 2. Er gilt als starker PvP-Spieler und das schon seit Jahren.

Auf Twitch hat er 232.000 Follower und dort im letzten Jahr vor allem Destiny 2 gespielt (1154 Stunden), aber auch etwas Apex Legends. Im Februar 2019 unterschrieb Gigz einen Vertrag bei 1000 Thieves, damals dachte man, es könnte um Apex Legends eine florierende Profi-Szene entstehen. Aber Gigz ist vor allem Content-Creator geblieben.

Gigz ist in Destiny 2 und Apex Legends unterwegs.

„Hallo, guck mal. Ich hab dir die Waffe geklaut“

Das ist Gigz passiert: Gigz war im Schmelztiegel mitten im Match, als er plötzlich ohne Waffe dastand. Das ist in Destiny 2 eigentlich unmöglich: Man trägt immer irgendeine Waffe.

Der Spieler „Cloud“ aus seinem eigenen Team verfolgte Gigz und schoss mehrfach auf ihn, offenbar um seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Gigz fragte ihn „Bro, was zum Geier hast du grade gemacht?“

Danach spielte Gigz leicht amüsiert weiter im PvP, ohne was zu reißen. Gigz konnte zwar noch Skills benutzen und Granaten werfen, aber viel ging nicht.

Nach seinem Tod hatte Gigz dann wieder eine Waffe in der Hand.

Das war da los: Dieser Spieler „Cloud“ scheint Cheats oder Hacks zu benutzen. Es fällt auf, dass er als „down“ im Kill-Feed angezeigt wird, ohne dass er wirklich stirbt.

Zudem existiert ein weiteren Clip von Gigz, in dem Cloud auftaucht, dort rast er durch den Turm und genießt offenbar die Vorzüge eines Speedhacks.

Hacker will doch nur spielen

Das steckt dahinter: Es wirkt so, als versucht dieser Cloud mit den Hacks irgendwie anzugeben und sucht daher die Nähe des bekannten Twitch-Streamers Gigz. Der Vorfall ist ein weiterer Beweis dafür, dass Destiny 2, gerade auf dem PC, augenscheinlich anfällig für Cheats und Hacks ist. Das beklagt vor allem die PvP-Community seit einiger Zeit.

Ein Cheater in Destiny 2 konnte Spieler sogar zu Tode fluchen.

Vex hacken auch – aber nur die Zeit. Das ist okay.

Bungie äußert sich nicht spezifisch zu Cheats oder den Gegenmaßnahmen. Sie betonten lediglich, dass sie ein eigenes Team beschäftigen, das solche Vorfälle untersucht und regelmäßig den Bann-Hammer schwingt. Bungie verkündet immer mal wieder, dass Bannwellen in Destiny 2 rausgegangen sind, aber das Problem scheint beständig da zu sein.

In dem hier vorgestellten Fall wirken sich die Cheats auf das Spiel-Erlebnis von Gigz nur gering aus, weil der Cheater offenbar lediglich rumalbern will. In anderen Situationen können solche Manipulationen aber nachhaltig für Ärger und Frust sorgen, gerade im kompetitiven PvP.

Für Bungie wird es besonders wichtig sein, Hacker unter Kontrolle zu bekommen, wenn die Trials in Destiny 2 wieder starten. Sonst kann sich Bungie auf einen heißen Frühling einstellen.