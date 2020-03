Ihr habt im PvP von Destiny 2 das Gefühl nur noch einer Waffe zu begegnen? Auch die Statistiken sagen: Hartes Licht tyrannisiert den Schmelztiegel. Wir schauen uns die Zahlen genauer an und wagen eine Prognose, wie lange die Schreckensherrschaft andauern wird.

Diese Waffe beherrscht das PvP: Vor Kurzem berichtet MeinMMO, dass das ehemals belächelte Exotic „Hartes Licht“ aktuell den Schmelztiefel dominiert. Die Tendenz der letzten Tage zeigt deutlich: Das exotische Automatikgewehr dominiert aktuell nicht nur, es tyrannisiert das gesamte PvP geradezu.

Die Hüter berichten davon, in jedem Match der Waffe zu begegnen und haben nur einen Konter zur Hand. Der besteht darin selbst „Hartes Licht“ zu nutzen und so das Schlachtfeld dadurch in eine bunte und verrückte Lasershow zu verwandeln.

Hartes Licht steht aktuell über allen anderen Waffen im PvP

Das sagen die Statistiken: In den Trials of Osiris belegt „Hartes Licht“ unangefochten Platz 1 der meistgenutzten Waffen. Heute, am 24. März 2020, hat das Exotic beinahe 8 Millionen Kills zu verbuchen (Quelle: Trials Report) – Tendenz steigend.

Auf Platz 2 steht mit nur etwa halb so vielen Abschüssen die populäre „Mindbender“-Shotgun

Platz 3 belegt eine weitere Shotgun: „Astralhorizont“. Die mächtige Trials-Schrotflinte kommt aktuell auf etwa 2.7 Millionen Kills.

Die nächste Primärwaffe lässt sich erst auf Platz 6 (1.9 Millionen Kills) finden. Das ebenfalls exotische Automatikgewehr SUROS-Regime verbucht aber nur etwa ein Viertel der Abschüsse von „Hartes Licht“.

Es muss erwähnt werden, dass die aktuelle Trials-Map (Anomalie) die Nutzung von dem neuen Exo-Spitzenreiter deutlich begünstigt. Denn in den engen Gängen und verwinkelten Korridoren der Space-Station entfalten die abprallenden Lasergeschosse erst ihr volles Potenzial und dürften für ganze Team-Wipes verantwortlich ein.

Hartes Licht ist in den aktuellen Trials ein Tyrann – Quelle: Trials Report

Wie ist die Situation im normalen PvP? Nicht nur in den kompetitiven Modi und den Trials of Osiris beherrscht die Lasershow von „Hartes Licht“ den Alltag. Auch im schnellen Spiel ist die Dominanz des exotischen Automatikgewehrs längst an der Tagesordnung.

So sieht die Nutzung im Konflikt-Modus aus (Quelle: Guardian.gg):

Playstation 4: 24 %

Xbox One: 26 %

PC: 19 %

Bei den Destiny-Veteranen dürfte der Zustand Flashbacks an die Tage der Schreckensherrschaft der Dorn hervorrufen. In Zeiten von Destiny gab es immer mal wieder Perioden in denen bestimmte Exotics als Primärwaffen besonders hervortraten. Die Graviton-Lanze zu ihren Glanzzeiten beispielsweise, aber das war vor den mächtigen Spezial-Waffen wie Schrotflinten und Scharfschützengewehren.

Ist ein Nerf wahrscheinlich? Aktuell halten wir einen Nerf in unmittelbarer Zeit für nicht sehr realistisch. Bungie hat in den letzten Monaten bewiesen, dass sie schnell reagieren können. In diesen Situationen ging es jedoch meist um Exotics oder Mechaniken die „broken“ waren oder nicht beabsichtigte Vorteile erlaubten.

„Hartes Licht“ ist aktuell nicht kaputt oder hebelt Mechaniken aus, nur ihrer Konkurrenz gegenüber durch das Zusammentreffen von Buffs überlegen. In der Vergangenheit passte Bungie die Waffen-Balance in der Regel zum Start einer neuen Season an. Ob sie aufgrund der Nutzungszahlen hier eine Ausnahme machen, können wir nicht vorhersagen.

Wird „Hartes Licht“ die Trials eine Season lang beherrschen?

Wenn sich nächste Woche in den Trials eine offenere und weitläufigere Karte befindet, könnte sich die Nutzung von selbst reduzieren, aber auch dort hat „Hartes Licht“ den Vorteil als einziges Automatikgewehr im Prinzip keinen Schadensabfall auf Distanz fürchten zu müssen.

Bungie kündigte bereits an, dass zukünftige Patches etwas länger auf sich warten lassen könnten: Destiny 2 entsteht jetzt von zu Hause – Bungie macht Studios dicht wegen Corona.

Wer etwa zu einem geleakten Waffen-Exotic von Season 10 erfahren möchte, erfährt hier etwas zu einem Kabal-MG.