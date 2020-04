Ein Streamer verliert in Destiny 2 gegen einen Cheater und macht ein Interview mit dem Schummler. Dieser verrät seine Motivation und auch die Kosten für die fiesen Hacks.

Das ist die Situation: Der Twitch-Streamer Righty ist bei seinen wochenentlichen PvP-Matches in den Trials of Osiris von einem Cheater besiegt worden. Im Anschluss schrieb er dem Schummler eine Nachricht, zu seiner Überraschung antwortete dieser und es kam zu einem interessanten Interview.

Im Gespräch geht der Cheater unter anderem darauf ein, was ihn beim Schummeln antreibt und gewährt seltene Einblicke in die Welt der Hacks & Co. Bedenkt bitte, dass die Aussagen mit Vorsicht zu genießen sind und wir auch nicht auf alle Aspekte eingehen wollen.

Wer sich das ganze Interview selbst zu Gemüte führen möchte, findet hier das circa 30 minütige Video:

Der Cheater wurde anonymisiert und es wird ein Stimmverzerrer verwendet

Kosten und Einblicke in die Welt der Cheater

Die Motivation des Cheaters: Im Interview äußert sich der Cheater zu seinen Beweggründen und gibt an: „Ich startete Cheaten aus einem einfachen Grund – Bungie hat meinen ursprünglichen Account gesperrt“. Diesem Account trauert er sichtlich nach:

Ich würde den USB-Stick voll mit Cheats Bungie überreichen, wenn sie meinen ursprünglichen Account wieder reaktivieren.

Das interessante dabei ist, dass der Bann nicht aufgrund von Hacks oder dergleichen verhangen wurde, sondern wegen seines Verhaltens, aus „Kommunikations-Gründen“.

Jetzt nutzt er einen „Wut-Account“ und schummelt vornehmlich im Schmelztiegel, PvE-Inhalte spiele er eigentlich nicht mehr. Etwas überraschend ist, dass der Cheater sich (nach eigenen Aussagen) nicht bezahlen lässt und keine Carrys betreibt. Er möchte „einen Vorteil“ haben und meint, dass ihm alles egal sei.

Das wird über Cheats gesagt: Der Schummler wurde auch gefragt mit welchen Cheats konkret er Destiny 2 unsicher mache. Er nutze nur Wall Hacks und sehe damit feindliche Hüter-Boxen auf der ganzen Map.

Dieses Programm kostet ihn nach eigener Aussage im Monat etwa $25 und wird via USB-Stick betrieben. Er hat den Cheat permanent an, übertreibt es mit seinen Schummeleien aber nicht. So fliegt er quasi unter dem Radar, da größere Hacks schneller auffallen. Den angeblich 335.000-Mal heruntergeladenen Aim-Bot oder dergleichen hat er nie verwendet.

Für die „richtig guten Cheats“ wie unendliche Super müsse der Interessent $120 im Monat blechen, was ihm „einfach zu teuer sei“. Er wurde auch schon wegen seiner Cheats gebannt, sogar binnen weniger Stunden. Da habe er es mit seinem Wut-Account übertrieben.

Was haltet ihr von dem Interview mit dem Cheater – glaubt ihr seinen Aussagen? Erst kürzlich kündigte Bungie an, wie sie 3 große Probleme in den Trials lösen wollen. Auch das Thema Cheater kommt immer wieder in den knallharten PvP-Wettkämpfen auf.