Harte Kritik an Trials in Destiny 2 – Bungie will 3 große Probleme lösen

Die beliebten Trials of Osiris sind noch nicht lange in Destiny 2, sorgen aber schon für so manche Probleme – 3 davon möchte Bungie bald angehen. Auf der Agenda stehen Loot, Cheater und Verbindungsabbrüche.

Im aktuellen TwaB (03. April) wendet sich Destiny-Entwickler Bungie an die Spieler und reflektiert die kürzlich angelaufene Season 10. Ein Großteil des Feedbacks dreht sich um die zurückgekehrten Trials of Osiris.

Auf drei große Probleme, die in der Community hitzig diskutiert werden, geht Bungie nun erstmals näher ein.

Bungie reagiert auf Feedback zu den Prüfungen von Osiris

Loot-Probleme nerven die Spieler: Die Waffen und Rüstungen aus den Trials zählen zu den begehrtesten Ausrüstungen im ganzen Spiel. Doch aktuell ist der Erhalt des mächtigen Loots nicht so ganz rund und zufriedenstellend gestaltet.

Das möchte Bungie verändern:

Verhindern, dass starke Spieler in den unteren Rängen farmen und ihr Ticket zurücksetzen.

Aktuell gibts Belohnungen erst nach 3 Siegen – In Zukunft möchte Bungie „sicherstellen, dass jeder Destiny-Spieler, der Prüfungen spielen möchte, etwas hat, das dies am Ende eines Wochenendes auch zur Schau stellt.“

Die Belohnungen für einen makellosen Durchlauf (7 Siege in Folge) sollen lohnender und besser mit den Dämmerungs-Belohnungen vergleichbar werden.

Wie genau die Umsetzung des Feedbacks aussehen wird, ist nicht endgültig geklärt. Im Twab heißt es: „Wir besprechen zurzeit, was für die Prüfungen auf lange Zeit das Beste wäre.“

In Destiny 2 ist eine Waffe so gut, dass Spieler für sie die Trials manipulieren

Das tut sich zum Thema Verbindungsabbrüche: In den Trials ist es nicht möglich einem laufenden Match nachträglich beizutreten, auch nicht, wenn ihr bereits daran teilgenommen habt und rausgeflogen seid. Das soll sich aber in Update 2.8.1 ändern.

In den anderen PvP-Modi ist diese Funktion gang und gäbe. Das bisherige Fehlen wird damit erklärt: „Die Punktzahl eines Spielers konnte zurückgesetzt werden, wenn dieser Spieler ein Match verlassen und ihm dann wieder beigetreten ist.“ Dieses Problem wurde jetzt behoben.

Die Hauptpriorität liegt jedoch daran die Verbindungsabbrüche auszumerzen. Dazu heißt es:

Zusätzlich befassen sich unsere Teams weiterhin mit der steigenden Anzahl an Fehlercodes, seit die Saison veröffentlicht wurde. Dies ist eine unserer Hauptprioritäten und wir haben schon beachtliche Fortschritte dabei gemacht, dieses Problem zu identifizieren. Wir müssen nur noch eine Reparatur entwickeln und sie testen. Wir wollen uns dafür ausreichend Zeit nehmen, um zu vermeiden, noch mehr Probleme ins Spiel einzufügen

Der Kampf gegen Cheater: Konkreter wird Bungie zum Thema „Fairplay“. Um einen fairen Ablauf der Trials zu gewährleisten wurden nun Maßnahmen getroffen, weitere sollen in Zukunft folgen.

Bei Destiny 2 sind die Sicherheitsmaßnahmen gewollt nicht „so gut sichtbar“. Laut Bungie werden jedoch tausende“böswillige Konten aus dem PvP-Ökosystem entfernt“.

Zusätzlich heißt es im TWaB:

Zusammen mit den Updates werden weitere versteckte Anti-Cheat-Systeme implementiert

Die Anpassungen werden nicht in den Patch Notes erläutert, um die genauen Mechanismen nicht für Schummler ersichtlich zu machen

Die Sicherheitsmaßnahmen werden stets weiterentwickelt und angepasst

Bungie möchte in Zukunft näher mit den verschiedenen Plattformbetreibern zusammen arbeiten und so die Sicherheit weiter auszubauen

Es wird an Wegen gearbeitet den Spielern mitzuteilen, ob ihre Meldungen bei Cheatern zu Sperren geführt haben

Fairplay ist Ehrensache, nicht nur in den Trials

Weiterhin rät euch Bungie wie ihr nach einer Begegnung mit einem unfairen Cheater handeln solltet. Ihr sollt im Idealfall das offizielle Kontaktformular nutzen und Infos zur Identifikation bereitstellen (Namen, Videobeweise etc.). Laut Bungie sollt ihr dem Schummler keine Bühne bieten und seine Aktionen öffentlich machen.

Wann kommen die Veränderungen? Ein genaues Datum kann Bungie derzeit nicht nennen. Im TWaB heißt es aber, dass einige der Punkte schon in den nächsten Wochen ihren Weg ins Spiel finden werden. Andere werden noch etwas auf sich warten lassen.

Auch wenn man teils keine konkreten Daten oder Lösungen bieten kann, ist es dem Destiny-Team wichtig, dass die Spieler wissen, sie werden gehört. Da diese Aussagen von manchen Hütern abgetan werden, schreibt Community-Manager dmg04 im TWaB:

Ich weiß, dass einige von euch unsere Aussage „Wir hören zu!“ vielleicht für ein sich wiederholendes Klischee für Community-Management halten, aber der erste Schritt hin zur Handlung ist das Zuhören. Wir haben Feedback gesammelt und versuchen, die Wurzel der erkannten Probleme zu verstehen, die von Spielern da draußen diskutiert werden. Eure Stimmen sind wichtig für uns und helfen uns dabei, den Pfad dorthin weiterzulaufen, was in Destiny 2 noch kommt. Wir halten euch auf jeden Fall über unsere Pläne auf dem Laufenden, sobald diese konkreter werden, und bedanken uns bei euch für euer fortlaufendes Feedback über das Spiel.

Was haltet ihr von der Reaktion auf das Feedback der letzten Wochen? Könnt ihr Bungie Reaktion nachvollziehen? Wie die Arbeit an Destiny 2 aus dem Home-Office aussieht, könnt ihr hier lesen.