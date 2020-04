Die Stimmung rund um Destiny 2 ist aktuell schlecht. Bungie hat das bereits eingestanden und will nun offener über seine Pläne zu den kritischsten Aspekten und Problemen sprechen. Den Anfang machte das Studio nun mit seinen Plänen zur Verbesserung der Trials und den Maßnahmen gegen Cheater.

Die Stimmung ist schlecht – Das will Bungie nun machen: Ist man aktuell auf reddit, generell in der Community oder in Destiny 2 selbst unterwegs, merkt man an vielen Stellen – Die Stimmung ist schlecht.

Dabei geht es nicht nur um die mageren Inhalte der Season 10. Viele sehen Destiny 2 am Tiefpunkt angelangt, sehen aber gleichzeitig keine Maßnahmen seitens Bungie, um das umzubiegen. Es wird bemängelt, dass die Entwickler nicht einmal klar kommunizieren, wie es mit Destiny 2 und seinen Problemen überhaupt weitergehen soll.

Das ist auch Bungie nicht entgangen. In einem Thread gab jüngst der Community Manager Cozmo23 zu: Bungie weiß, dass eine Menge Spieler im Moment nicht glücklich mit dem Zustand von Destiny 2 sind. Dem will man nun entgegenwirken und bis Ende der Season 10 konkret über die wichtigsten Probleme des Spiels sprechen.

Den Anfang machte man nun im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog mit den Plänen zu den Trials und den Maßnahmen gegen Cheater – beides große Kritikpunkte aus den Reihen der Community.

So will Bungie die Trials of Osiris verbessern

Was ist das Problem mit den Trials? Die Trials sollten eigentlich das große Highlight der Season werden, haben aber Probleme und sind nach 5 Wochen schon fast tot.

Fairplay in den Trials?

Ein großes Problem sind die Belohnungen. Diese sind vielen nicht attraktiv genug, gerade für makellose Runs und im Vergleich zu anderen Endgame-Aktivitäten. Besondere Belohnungen, wie beispielsweise die Adept-Waffen aus Destiny 1, fehlen. Zudem ist es teils effektiver, das Ticket vorzeitig nach 3 Siegen zurückzusetzen und nicht auf 7 Siege für flawless zu gehen. Damit farmt man dann die Belohnungen über die Token.

Auch Cheater sind ein großes Problem in den Trials, doch dazu gleich mehr.

Das sind Bungies Ziele für die Trials: Ziel ist es, gute Spieler dazu zu ermutigen, auf 7 Siege zu gehen. Generell soll gelten: Je weiter man kommt, desto besser die Belohnungen.

Spieler, die bereits einen makellosen Run am Wochenende hingelegt haben, sollen Anreize bekommen, das zu wiederholen – und zwar nicht nur, um andere Teams Flawless zu verderben.

Zudem will Bungie erreichen, dass die Trials allen Spielern etwas bieten – unabhängig vom Skill. Nicht jeder ist ein PvP-Gott und die Trials sind für die besten PvP-Spieler gedacht – das ist Bungie klar. Doch jemand, der weniger gut im Schmelztiegel ist, sich aber an der Herausforderung versucht und sich durchbeißt, soll ebenfalls belohnt werden.

Die Trials-Ausrüstung ist nicht leicht zu erspielen

Das will Bungie bei den Trials konkret ändern: Damit Spieler nicht nur 3 Siege auf dem Ticket farmen, sollen in Season 11 Token-Meilensteine eingeführt werden – und zwar bei 3, 5 und 7 Siegen. Diese werden immer größere Mengen an Token liefern. Der Bonus vom Pass der Fülle wird die Token-Menge dabei zusätzlich erhöhen und ein Flawless-Run wird euch nochmals einen Haufen zusätzlicher Token einbringen.

Für Spieler, die keine PvP-Pros sind, wird es einen wöchentlichen Beutezug geben, der die wöchentliche Teilnahme an den Trials fördern soll – ohne dabei Siege zu benötigen. Wird die Bounty erfüllt, belohnt sie die Spieler mit demselben Item, dass es auch für 3 Siege gibt.

Damit die Trials im Hinblick auf Belohnungen mit anderen Endgame-Aktivitäten mithalten können, wird es höhere Chancen geben, Meisterwerk-Materialien über die Prüfungen zu verdienen. In Season 11 wird es Meisterwerk-/Infundier-Ressourcen für 3, 5 und 7 Siege geben. Zudem spielt man mit dem Gedanken, ein neues Trials-Ticket mit Fokus auf Farmen von Meisterwerk-Materialien einzuführen.

Außerdem schaut Bungie auch, wie man die Trials auf lange Sicht verbessern kann. So sieht man sich aktuell die Möglichkeiten für neue Flawless-Waffen an – ähnlich wie die Adept-Waffen aus Destiny 1. Diese würden dann zwar nicht mehr denselben Namen tragen, würden aber andere Unterschiede aufweisen, um sich von übrigen Schießeisen abzuheben.

Aktuell hat man in diesem Zuge die Idee für eine Art Adept-Mod-Slot an Stelle des regulären Mod-Slots. Dieser spezielle Slot könnte dann neben den Regulären Waffen-Mods auch eigens angefertigte (custom-built) Mods nutzen. Dabei handelt es sich jedoch noch um ein frühes Konzept, es könnte sich also noch eine Menge ändern.

Große Pläne werden in Destiny verkündet

Das sind Bungie Pläne gegen Cheater in Destiny 2

Cheater sind zu einem großen Problem geworden: Zahlreiche Spieler beschweren sich, dass es gefühlt immer mehr nervige Cheater bei Destiny 2 gibt – vor allem auf dem PC. Und ihr Gefühl trügt offenbar nicht. Denn wie Bungie nun mitteilte, hat das Cheaten bei Destiny 2 seit Januar 2020 ordentlich zugelegt – im Schnitt um circa 50%. Auf höherem Skill-Level sogar um bedeutend mehr.

So ruinieren Aimbots, Memory-Poking-Angriffe, Wallhacks, Lag-Swtiching oder DDOS-Angriffe gerade vielen die Destiny-Erfahrung – besonders zahlreichen Trials Spielern. Das sorgt für eine Menge Frust und trägt zusätzlich zur negativen Stimmung bei.

Durch die Rückkehr der Trials hat man bei Bungie mit dem Anstieg gerechnet. Dadurch war man vorbereitet und alles andere als untätig. Hat man vor der Saison der Würdigen wöchentlich im Schnitt noch 656 Spieler beim Spielen beschränkt oder komplett gebannt, so ist diese Zahl auf 2.133 Spieler pro Woche in den ersten 4 Wochen nach Beginn der Season 10 angewachsen.

Das will Bungie gegen das Cheater-Problem (zusätzlich) unternehmen: Doch man ist längst noch nicht zufrieden damit, wie viel in Destiny 2 aktuell noch gecheatet wird – ganz besonders in den Trials. Man will weiterhin alles Mögliche dafür tun, um Cheaten in Destiny 2 zu unterbinden oder weitestgehend einzudämmen.

Deshalb will man in Zukunft zusätzliche Maßnahmen ergreifen, die das Schummeln weiter eindämmen sollen.

Es werden Ressourcen verschoben, also mehr Mitarbeiter dem kritischen Anit-Cheat-Bereich zugeordnet. Mehr Kapazitäten bedeutet hier einfach mehr Effektivität.

Es findet ein Umdenken in der Anti-Cheat-Politik Bungies statt. Mitglieder eines Einsatztrupps, in dem ein Cheater unterwegs ist, sind nicht mehr sicher. Bungie behält sich nun das Recht vor, alle zu verwarnen oder zu bannen, die vom Cheaten profitiert haben – sogar, wenn sie selbst nicht betrogen haben.

Spieler, die mit Account-Carry-Diensten zusammenspielen oder alleine schon Account-Informationen an diese weitergeben, damit diese Services dann in ihrem Auftrag cheaten, können ebenfalls bestraft werden.

„Immer ehrlich sein“

Man spielt mit dem Gedanken, bestimmte Spielzeit für die Teilnahme an den Trials vorauszusetzen – beispielsweise 100 gespielte Stunden auf dem Account für die Teilnahme an Matches, bei denen ein Ticket mit mehr als 4 Siegen auf dem Spiel steht. Indem man die Zeit erhöht, die ein frischer Account braucht, um Trials-ready zu werden, erhöht man auch die Wirkung von Banns, da neu erstellte Accounts von gebannten Cheatern dann nicht sofort wieder loslegen könnten.

Zudem könnte Bungie die freie Zugänglichkeit der Trials neu bewerten. Das Studio sagt, es könnte im Nachhinein ein Fehler gewesen sein, die Trials nicht an eine kostenpflichtige Season zu binden. So hätte es sonst für die „Free-to-Play“-Cheater eine weitere Hürde gegeben. Es wird diesbezüglich keine Änderungen in der Saison der Würdigen geben, doch man könnte diesen Aspekt für künftige Seasons überdenken.

Was haltet ihr von Bungie nun gestarteter Kommunikations-Offensive und den vorgestellten Änderungen? Kann das eure Stimmung wieder heben?