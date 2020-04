In Destiny 2 nerven Cheater die ehrlichen Spieler und vermiesen das PvP-Erlebnis. Ein Experte schlägt jetzt zurück und zeigt sein durchdachtes Loadout.

Deswegen sorgen Cheater aktuell für Probleme: Seit der Season 10 sind die Trials, die PvP-Königsklasse, wieder in Destiny 2 am Start. Leider sorgen gerade in diesem wettkampforientierten Modus unehrliche Spieler für Ärger.

Zwar bannt Bungie seit dem Start der Aktivität Anfang März gut 3-fach so viele Cheater wie sonst üblich, dennoch schreien viele Spieler aus einer Kehle, dass Schummler im Schmelztiegel ungezügelt ihr Unwesen treiben – und so manchem Hüter reicht’s.

PvP-Crack will mit Anti-Cheater-Build Schummler kontern

Das hat sich der PvP-Experte ausgedacht: Bungie kündigte erst kürzlich ihre Pläne für genau diese Probleme (Cheater & Trials) an, doch bis zur Durchsetzung wollte der bekannte Schmelztiegel-Veteran Drewskys nicht warten. Er hat einen Build zusammengestellt, der zum Kampf gegen die populärsten Cheats gedacht ist.

Der YouTuber und Twitch-Streamer Drewskys ist in der Destiny-Community vor allem für seine tiefgehenden Analysen sowie sein Können im Schmelztiegel bekannt. Als einer der wenigen Top-Spieler am PC ist er dabei mit einem Controller unterwegs.

Auf seine Expertise haben wir auf MeinMMO schon des Öfteren zurückgegriffen, so auch hier:

So sieht der Build aus: Der Build setzt auf den Leere-Jäger und eine abgestimmte Auswahl an Exotics, Waffen und Statuswerten:

Nachtpirscher – Weg des Pfadfinders oder Spektralklinge (die erste Subklasse hat den Fokus auf das „Neutral Game“, die zweite auf die Super)

Kherpris Stachel – Exotische Handschuhe

Des Teufels Ruin – Exotische Pistole

Widerruf – Legendäres Spitzenwaffe-Sniper

wichtiger Mod: (verbesserter) Pistolen-Lader – nutzt diesen ruhig doppelt, der Effekt ist stapelbar

Statuswerte: Beweglichkeit – So steht die Jäger-Ausweichrolle schneller zur Verfügung Stärke – Damit reduziert er seinen Nahkampf-Cooldown Erholung – Schnellere Gesundheitsregeneration hilft Gefechte gegen mehrere Gegner in Folge zu Gewinnen



Bei der restlichen Wahl der Mods könnt ihr eure individuelle Note einbringen. Es bieten sich Munitions-Sammler, Unflinching oder noch mehr Fokus auf Statuswerte an.

Schaut euch hier den Build in Action an:

Wie kontert der Build Cheater? Durch die kürzlich gebufften Exo-Handschuhe und Jäger-Fähigkeiten verschafft ihr euch auf legale Weise den Vorteil vieler Cheater: Wallhacks. In Destiny 2 heißt dies „Wahre Sicht“ und zeigt die Feinde durch Wände an.

Die Schummler rechnen damit, dass sie den Informations-Vorteil haben. Diese Fehleinschätzung nutzt ihr gegen sie. Eure intrinsische Unsichtbarkeit und Ausweichrolle brechen zudem den Aim-Assist (Zielhilfe) – selbst mancher Cheater kann so kurzfristig hinters Licht geführt werden.

Ich will Cheatern keinen freien Sieg schenken. Ich will die Betrüger zum Schwitzen bringen, ich will sie dafür arbeiten lassen. Drewskys via YouTube

Deswegen gehören die Waffen ins Loadout: Auch die Waffenauswahl ist clever getroffen und verschafft euch Vorteile. Wenn der dreiste Schummler euch auf die Pelle rückt, ladet ihr den zerstörerischen Laser von des Teufels Ruin auf. Die Ladezeit ist kein Problem, ihr seht den Feind ja antanzen.

Wenn man den Umgang mit der Auflademechanik verinnerlicht hat, werden sich die Gegner schnell zweimal überlegen euch im Nahkampf herauszufordern. Selbst die dominanteste PvP-Waffe zieht gegen den Strahl den kürzeren, wenn es um die TTk geht.

Auch der normale Feuermodus von Pistolen ist in der aktuellen Meta gut zu gebrauchen.

Der Laser steht euch selbst dann in maximaler Leistung zur Verfügung, wenn sich nur noch 1 Kugel im Magazin befindet.

Keiner will Cheater als Gegner – Wenn sie kommen, will man aber vorbereitet sein

Für den Fernkampf habt ihr das wohl aktuell stärkste Sniper in Destiny 2. Und gerade die Munitionsarmut in den Trials wird damit elegant umschifft. Durch den speziellen Perks „Umkehrung des Reichtums“ erhaltet ihr bei Fehlschüssen die Kugel wieder ins Magazin. So könnt ihr ziemlich wilde Attacken wagen. Sitzt ein Headshot stehen euch nur noch 2 Feinde im Weg, wenn nicht: erhaltet ihr eine zweite Chance.

Die Kombination auf Schießeisen und Fähigkeiten ist übrigens nicht nur als Waffe gegen unehrliche Spieler gedacht. Auch in Duellen mit normalen Gegnern erweist sich dieses Setup als sehr schlagkräftig und ist einen Blick wert.

Was haltet ihr von dem Build und der Idee dahinter, Cheater mit ihren eigenen Waffen zu bekämpfen. Natürlich ist dies keine Garantie, um gegen die Schummler automatisch die Oberhand zu haben.