Destiny 2: Die stärksten Kriegsgeist-Builds für alle 3 Klassen in Season 10

Wir stellen euch PvE-Builds für Destiny 2 vor, die durch eine neue Mechanik der Season 10 sehr mächtige und explosive Möglichkeiten mitbringen und ganze Räume voll von Gegnern mit nur einem Schlag säubern.

Was sind das für Builds? Die Builds in diesem Artikel setzten voll auf die neuen und mächtigen Kriegsgeist-Zellen. Dabei handelt es sich quasi um Bomben, die in ihrer Schlagkraft so noch nie im Destiny-Universum zu finden waren und von vielen Hütern unterschätzt werden.

Alles zur Funktion der Kriegsgeist-Zellen findet ihr in unserem Guide zu den explosiven Siebter-Seraph-Waffen:

Destiny 2: „Siebter Seraph“-Waffen – Was sie können und warum ihr sie nutzen solltet

Die besten Builds mit Kriegsgeist-Zellen für Warlock, Titan und Jäger

Wir stellen euch nacheinander die Builds für alle 3 Klassen von Destiny 2 vor. Zunächst listen wir die benötigten Ausrüstungen, Exotics, Subklassen und Mods samt Fundort auf. Im Anschluss geben wir euch Tipps zur Spielweise der explosiven PvE-Builds.

Alle drei Builds profitieren stark vom saisonalen Artefakt der Season 10, benutzen die Arkus-Klassen und sind auf Nahkampf ausgerichtet.

Bomben-Build für den Warlock

Das braucht ihr für den Build:

Sub-Klasse: Chaosspannung – Einstimmung der Kontrolle (mittlerer Arkus-Baum)

Exo-Rüstung: Felwinters Helm

Waffen: Monte Carlo

Mods: Woge des Tyrannen (Artefakt), Globale Reichweite (Seraph-Turm-Event)

In dem Build ist noch viel Platz zum Feintuning und Individualisieren. Ihr könnt euch also, je nach Vorlieben, für mehr Team-Support oder bessere Cooldowns entscheiden und eure persönliche Note einfließen lassen.

Wenn der Warlock voll geladen ist, bleibt kein Stein auf dem anderen.

So spielt ihr den Build: Der Build setzt voll auf Ballblitz, eurem Nahkampf-Angriff mit erstaunlicher Reichweite. Bei jedem Treffer mit dem Stromstoß erscheint garantiert eine mächtige Kriegsgeist-Zelle, welche einen deutlich erhöhten Explosionsradius besitzt. Durch euren exotischen Helm „Felwinters Lüge“ werden alle Gegner im Umkreis bei Nahkampf-Kills unterdrückt und erhalten einen Debuff von 30 %.

Durch das exotische Automatikgewehr „Monte Carlo“ laden Kills euren Nahkampf sehr schnell auf. Wie die Faust aufs Auge passt: Das Exotic fügt nach nur einem Nahkampf-Kill schon den maximalen Extra-Schaden zu. Zusätzlich lädt sich die Subklasse bei allen Kills mit Fähigkeiten-Energie auf.

Trefft ihr auf einen Gegner der durch die Kombination aus Schwächung, gewaltiger Explosion und Nahkampf nicht sofort stirbt, aktiviert ihr die Chaosspannung und brecht diese sofort wieder ab. Dadurch sollte das Super schon nach kurzer Zeit wieder als Notfall-Lösung bereitstehen.

Bomben-Build für den Titanen

Das braucht ihr für den Build:

Sub-Klasse: Donnerkrachen – Code der Rakete (mittlerer Arkus-Baum)

Exotic-Rüstung: Eine unüberwindbare Schädelfeste

Waffen: Der vierte Reiter und bevorzugt Waffen mit „Haudegen“

Mods: Woge des Tyrannen (Artefakt), Donnerspule (Artefakt), Kriegsgeist-Schutz (Seraph-Turm-Event)

Es ist auch möglich, mit der gleichen Kombination den Code des Juggnernaut zu spielen. Allerdings bringt der mittlere Arkus-Baum durch sein „Superman-Feeling“ um einiges mehr Spaß, bei gleichem Ergebnis.

Titanen steigen wie Superman empor und vernichten alles, wenn sie auf den Boden donnern.

So spielt ihr den Build: Ihr sprintet mit dem Build mitten in die Gegnerhorden und sprengt durch euren Bereichs-Nahkampf die feindlichen Formationen. Der exotische Helm „Eine unüberwindbare Schädelfeste“ lädt den Arkus-Nahkampf bei einem Kill sofort voll auf. Dank der Mods verursachen die Arkus-Treffer 50 % Extra-Schaden und spawnen garantiert eine Kriegsgeist-Zelle.

Durch eure Fähigkeiten und Ausrüstung erhaltet ihr bei den Kills volle Gesundheit und seid zudem im Nahkampf mit zusätzlicher Schadensresistenz ausgestattet. Eure Super lädt sich passenderweise mithilfe der Nahkampf-Treffer sehr schnell auf.

Bossen und Majors heizt ihr mit eurer Super oder „Überwindung der Trägheit“ und eurer exotischen Schrotflinte „Der vierte Reiter ein“. Die Fähigkeit bemächtigt euch dazu, Waffen durch Rutschen über Munition nachzuladen und um 20 % zu buffen. Mit einer ständig nachgeladenen und verstärkten Exo-Shotgun haben selbst die stärksten Feinde nichts zu lachen.

Bomben-Build für den Jäger

Das braucht ihr für den Build:

Sub-Klasse: Weg des Kriegers – Arkusakrobat (oberer Arkus-Baum)

Exotic-Rüstung: Handschlag des Lügners

Waffen: „Doppel-Punch“-Schrotflinte und bevorzugt Waffen mit „Haudegen“

Mods: Woge des Tyrannen (Artefakt), Donnerspule (Artefakt), Kriegsgeist-Schutz (Seraph-Turm-Event)

In seiner Grundform existiert dieser Build schon seit Längerem in Destiny 2, doch durch die neuen Möglichkeiten der Season 10 wird der Jäger noch gefährlicher und effizienter.

Als Arkusakrobat sind Jäger blitzschnelle und schlagfertige Nahkämpfer.

So spielt ihr den Build: Mit diesem Build bekommt euer Nahkampf aus mehreren Quellen Extra-Schaden und weitere Boni. Sowohl eure beiden Exotics, eure Subklasse und die Mods gewähren zusätzliche und vor allem stapelbare Schlagkraft. Nebenbei heilt ihr euch bei jedem Kill nach einem Schlag und seid durch die Kombination mit Schadensresistenz ausgestattet.

Zusätzlich passt eure Klassenfähigkeit (Ausweichen) perfekt in die Synergie, da ihr dadurch mehr Nahkampf-Reichweite und -Energie erhaltet. Passenderweise laden die verstärkten Nahkampf-Kills das Ausweichen immer wieder auf.

Bosse und Majors haben eurer Kombination aus Doppel-Punch-Shotgun und Nahkampf im Prinzip nichts entgegenzusetzen. Durch die neuen Kriegsgeist-Zellen fegt ihr jetzt ganze Räume mit schwächeren Adds mit einer Explosion leer. Die schnelle Beseitigung von vielen kleinen Gegner war in vorherigen Season die einzige Schwäche des Nahkampf-Builds für den Jäger.

Diese und noch weitere Builds könnt ihr euch in dem YouTube-Video von Ehroar hier in Action ansehen:

Was haltet ihr von den mächtigen Kriegsgeist-Zellen und den explosiven Builds in Season 10?

Welche Waffe aktuell im PvP für Aufsehen sorgt und Spieler in die Trials manipulieren lässt, lest ihr hier.

Wie ihr in Season 10 an die einzige neue Ritualwaffe kommt, haben wir in diesem Artikel beschrieben.