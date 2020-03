Destiny 2: So holt ihr euch die einzige Ritualwaffe von Season 10

In Destiny 2 wartet die neue und einzige Ritualwaffe der Season 10 im Eisenbanner auf euch. Lest, was wir über die Waffe und weitere Belohnungen wissen.

Wo gibt’s die Ritualwaffe? Zum Start der aktuellen Season 10 klapperten die Hüter ihre NPCs des Vertrauens ab und wollten ihre Ritualwaffen-Quests abholen. Zur Überraschung hatten aber weder Zavala, der Vagabund noch Shaxx solch eine Waffe als Belohnung dabei.

Bungie meldete daraufhin, dass es in der Saison der Würdigen nur eine neue Ritualwaffe geben wird. Und zwar im PvP-Event Eisenbanner. Wir haben jetzt offizielle Informationen zur Waffe, der dazugehörigen Quest und was das Eisenbanner sonst in Season 10 für euch bereithält.

Im Eisenbanner gibt es erstmals eine Ritualwaffe, den Bogen „Hirschgeweihsprosse“

Das wissen wir zum Eisenbanner-Bogen: Im TWaB vom 19. März wurde verkündet, dass der Bogen „Hirschgeweihsprosse“ (eng. Point of the Stack) auf alle Hüter als Belohnung nach einer Quest wartet. Im Laufe der Quest „Super Schmelzen“ müssen passend zum Kontroll-Modus Zonen erobert und Abschüsse mit unterschiedlichen Waffenarten errungen werden.

Ihr müsst aller Voraussicht nach die Quest nicht in einem Eisenbanner-Event absolvieren. Alleine in Season 10 wird mit drei Eisenbanner gerechnet – die Faustregel lautet: Jeden Monat kommt Lord Saladin einmal vorbei.

In der Destiny-Datenbank light.gg lässt sich bereits jetzt ein Eintrag zum Eisenbanner-Bogen finden. Dort besitzt Hirschgeweihsprosse diese Perks:

Keine Ablenkungen – reduziert das Zucken bei Gegentreffern

Tempo des Schützen – Spannzeit verringert sich nach Präzisionstreffern

Vorpalwaffe – erhöhter Schaden gegen Bosse, Fahrzeuge und Hüter in ihrer Super

Auge des Sturms – je geringer eure Gesundheit ist, desto präziser und schneller in der Handhabung wird der Bogen

Ob die Waffe nächste Woche genau so ins Spiel kommt, kann jedoch aktuell nicht zu 100 % bestätigt werden.

Das erste Eisenbanner in Season 10 von Destiny 2

Dann startet das Eisenbanner: Pünktlich zum wöchentlichen Reset am 24. März geht das PvP-Gekloppe los. Ihr habt dann genau eine Woche Zeit, um die Eisernen Lords mit eurem Können zu beeindrucken. Zum nächsten Reset am 31. März endet das erste Eisenbanner der Season 10.

Lord Saladin ist euer Ansprechpartner im Eisenbanner

Euer Ansprechpartner für das Eisenbanner-Event ist wie immer Lord Saladin. Der schlägt sein Lager im Turm auf und bietet über Beutezüge wertvolle Spitzenbelohnung an. Die Quest für den Ritual-Bogen hat er auch im Gepäck.

Welche Rolle spielen Artefakt und Powerlevel? Im Eisenbanner sind Level-Vorteile aktiviert. Das heißt, dass Spieler mit einem hohen Powerlevel mehr austeilen und einstecken, wenn sie gegen Hüter mit niedrigerem Level antreten. Dies ändert sich auch in Season 10 nicht.

Zur Erleichterung viele Destiny-Spieler wird aber der zusätzliche Level-Bonus durch das saisonale Artefakt nicht mehr zählen. Mehr zu dem Thema Artefakt-Power in Eisenbanner und den Trials lest ihr hier:

Destiny 2 deaktiviert Artefakt-Power in Trials und Eisenbanner – Was bedeutet das?

Diese Rüstungen warten auf euch: Die Rüstungs-Sets aus dem Eisenbanner erinnern an Ritterrüstungen und brechen damit gekonnt die SciFi-Atmosphäre von Destiny. Ab Season 10 ist die Chance auf hohe Statuswerte der Eisenbanner-Rüstung deutlich erhöht.

Bei den aktuellen Rüstungen handelt sich um die „Eiserne Erinnerung“-Set. Dies kennen die Spieler bereits aus der Forsaken-Erweiterung. Jetzt kommt das Gear aber als Armor 2.0. Viele Hüter hätten sich dennoch ein komplett neues Rüstungs-Set gewünscht.

Das Eisenbanner-Gear orientiert sich diesmal an fernöstlichen Rüstungen

Folgt ihr dem Ruf der Eisernen Lords und betretet das PvP-Schlachtfeld? Was haltet ihr von einer Ritualwaffe als Belohnung im Eisenbanner?

Ihr wollt lieber exotischen Waffen hinterherjagen? In Season 10 scheinen die Hüter Hand an eine mächtige Kabal-Waffe legen zu dürfen.

Warum durch die Änderungen am saisonalen Artefakt, eines meiner persönlichen Probleme am Eisenbanner behoben wird, lest ihr hier.