Im Zuge einer außerplanmäßigen Wartung deaktivierte Bungie bei Destiny 2 nun mit Update 2.8.0.1 die Artefakt-Power in den PvP-Spitzenaktivitäten Trials of Osiris und Eisenbanner. Was heißt das genau und welche Auswirkungen hat das für die Spieler? Was bedeutet dieser Schritt?

Das passierte mit dem jüngsten Update: Am Abend des 19. März bekam Destiny 2 auf allen Plattformen ein neues Update spendiert – den Hotfix 2.8.0.1.

Der Patch enthielt dabei nur 2 Änderungen, doch eine davon dürfte spürbare Auswirkungen darauf haben, wie sich ab jetzt die Prüfungen von Osiris und das Eisenbanner spielen werden. Bungie deaktivierte nämlich die Artefakt-Power in diesen beiden Spitzenaktivitäten des PvP.

Was heißt das konkret? Im Detail bedeutet es, dass die zusätzlichen Bonus-Powerlevel, die durch das Artefakt erspielt werden können, in den Trials und im Eisenbanner jetzt keine Auswirkung mehr haben.

Dort gilt ab sofort das reguläre Powerlevel der Spieler, die sie ohne das Artefakt der Season 10 erreicht haben. Die Artefakt-Power trägt in diesen Aktivitäten also nicht länger zur Gesamt-Power eurer Hüter bei.

Was bedeutet dieser Schritt für die Spieler? Darauf haben viele gehofft und gewartet. Bungie reagiert damit auf lautstarke Kritik der Community und sorgt mit diesem Schritt ab sofort für mehr Fairness in den Trials und im Eisenbanner.

Artefakt der Season 10

Dort sind im Gegensatz zu den restlichen Schmelztiegel-Modi Powerlevel-Vorteile aktiv – sprich, Spieler mit höherem Powerlevel teilen gegen Hüter mit niedrigerem Powerlevel höheren Schaden aus und erleiden selbst weniger Schaden durch schwächere Spieler.

Durch die zusätzliche Artefakt-Power konnten Spieler mit viel Zeit sich jedoch enorme Vorteile erspielen. Denn damit war es möglich, im Prinzip unendlich weit über das saisonale Powerlevel-Cap hinaus zu leveln.

Viele befürchteten bei den Prüfungen, dass sich so nach kurzer Zeit ein kleiner „elitärer“ Kreis von Viel- und Profi-Spielern mit hohem Powerlevel herauskristallisieren würde und man diese als normaler Hüter, der nicht rund um die Uhr spielen kann, nicht mehr einholen oder schlagen könnte. Kurzum: viele fürchteten, das Artefakt könnte die Trials in kürzester Zeit für viele ungenießbar machen. Im Eisenbanner plagt so manch einen Hüter bereits das gleiche Problem.

Das Trials-Gear soll für alle erreichbar sein

Mit diesem Schritt schiebt Bungie dem Problem nun einen Riegel vor. Denn wenn die zusätzliche Artefakt-Power deaktiviert ist, kann man in den Trials und im Eisenbanner nun höchstens bis zum aktuellen Powerlevel-Cap aufsteigen. In Season 10 ist also spätestens bei Powerlevel 1010 Schluss.

Das ist in den Augen vieler Spieler eine Lösung, mit der man absolut leben kann. Denn so hat im Prinzip jeder eine realistische Chance, dieses Cap in angemessener Zeit zu erreichen oder sich diesem zumindest so weit anzunähern, dass man selbst gegen Hüter auf Max-Level eine reelle Chance hat.

Im Eisenbanner soll es fair zugehen

Bleibt das für immer so? Nein, das ist eine temporäre Lösung. Die Artefakt-Power bleibt deaktiviert, bis Bungie ein sinnvolles Power-Cap-Feature für die Bonus-Powerlevel des saisonalen Artefakts einbauen kann.

Wann es allerdings soweit sein wird, ist zurzeit nicht bekannt. Erstmal bleibt es also bei der aktuellen Lösung.

