Destiny 2: Das steckt im neuen Artefakt von Season 10 – Infos, Mods, Freischaltung

In Destiny 2 unterstützt euch der Kriegsgeist mit einem mächtigen Artefakt. Erfahrt, welche Mods Rasputins Schwert bereithält und wie ihr an das saisonale Item kommt.

Was sind Artefakte? Jede neue bringt ein neues thematisches Artefakt mit sich. Dieses Artefakt steht jedem Destiny-Spieler zur Verfügung, ist also nicht an den Season-Pass gebunden.

Mithilfe des Artefakts wird euer Hüter stärker und kann sich den Gefahren der neuen Season besser stellen. Am Ende der Season verschwindet das Artefakt mit all seinen Mods und Boni. Die Season 10 wird am 9. Juni enden.

So sieht das neue Artefakt aus

Kriegsgeist-Kindschal als Artefakt in Destiny 2

So funktioniert das neue Artefakt: In Season 10 trägt das Artefakt den Namen „Kriegsgeist-Kindschal“. Optisch ist es einem Schwert nachempfunden und mit Ornamenten des Kriegsgeists verziert.

Durch XP levelt das Artefakt quasi nebenbei und gibt euch durch Rangaufstiege Zugriff auf sehr mächtige Mods, um euren Hüter anzupassen und zu individualisieren.

Zudem ermöglicht euch das saisonale Artefakt über das eigentliche Maximal-Power-Level hinaus zu leveln. In der Saison der Würdigen ist das Artefakt der einzige Weg über das Cap von 1010 Power zu kommen.

In eurem Inventar kann jederzeit der Status des saisonalen Artefaktes überprüft werden. Von hier greift ihr auch auf die Mod-Auswahl zu. Jedes neue Artefakt-Level benötigt übrigens mehr XP als das vorherige.

Wie bekomme ich das saisonale Artefakt? Besucht Commander Zavala im Turm. Bei Ihm startet ihr die Quest „Authentisierungsprotokoll“. Im Laufe der Missionen müsst ihr Rasputin auf dem Mars einen Besuch abstatten.

Vom Kriegsgeist erhaltet ihr schon recht früh in der Questreihe das namentlich passende Artefakt. Diese Quest dient zur Einführung in die Story von Season 10 und hat keinerlei Start-Voraussetzungen.

Besucht Zavala um das Artefakt in die Hände zu bekommen

Die Artefaktmods aus der Saison der Würdigen

Wissenswertes zu Artefakt-Mods: Das Artefakt bietet insgesamt 25 verschiedene Mods in 5 Stufen. Ihr könnt davon bis zu 12 gleichzeitig freischalten. Die Auswahl lässt sich jederzeit zurücksetzten, sollte es die Situation erfordern oder wenn ihr etwas Neues ausprobieren wollt. Ein Reset kostet euch aber Glimmer und wird offenbar jedes weitere Mal teurer.

In jedem Tier gibt es 5 Mods, die mit steigender Stufe mächtiger werden. Um die jeweils nächste Stufe von Mods freizuschalten, muss man eine bestimmte Anzahl von Mods in vorangehenden Tiers bereits freigespielt haben.

Mods der Stufe 1 (keine Artefakt-Mods vorausgesetzt): Diese Mods sind vor allem gegen die Champions aus der Feuerprobe extrem wichtig. In Season 10 kommt sogar eine neue, noch knackigere Schwierigkeit zur speziellen Dämmerungsversion hinzu.

Anti-Barriere-Maschinenpistole: Gewährt der Waffe Schildbrechung, um die Verteidigung gegnerischer Kämpfer zu umgehen. Stark gegen Barriere-Champions.

Anti-Barriere-Pistole: Gewährt der Waffe Schildbrechung, um die Verteidigung gegnerischer Kämpfer zu umgehen. Stark gegen Barriere-Champions.

Überladungs-Geschosse: Durchgehendes Feuer gewährt Kugeln, die stören, die Regeneration von Fähigkeiten-Energie verzögern und den verursachten Feindschaden reduzieren. Stark gegen Überladungs-Champions. Anwendbar bei Automatikgewehren und Maschinenpistolen.

Unaufhaltsame Handfeuerwaffe: Die Verwendung der Zielvorrichtung lädt eine mächtige Explosivladung auf, die ungeschützte Feinde ins Wanken bringt. Stark gegen Unaufhaltsame Champions. Anwendbar bei Impulsgewehren.

Überladungs-Geschosse (Handfeuerwaffe und Pistolen): Aufeinanderfolgende Treffer gegen Feinde verursachen Störungen, die Regeneration von Fähigkeiten-Energie verzögern und den verursachten Feindschaden reduzieren. Stark gegen Überladungs-Champions.

Diesmal teilen wieder Handfeuerwaffen gut gegen Champions aus

Mods der Stufe 2 (eine Artefakt-Mod benötigt): Die Mods auf Stufe 2 verbessern euren Umgang mit allerhand Schusswaffen. Alle Mods werden in eure Rüstung eingesetzt und sind deutlich günstiger als die regulären verbesserten Mods.

In Season 10 liegt der Fokus auf dem Nahkampf, besonders Automatikgewehre werden stark unterstützt.

Verbessertes Ruhiges Automatikgewehr-Zielen: Reduziert das Zusammenzucken durch erlittene Treffer beim Zielen mit Automatikgewehren stark. Wird im Brustschutz montiert. (Energie-Kosten: 1)

Verbessertes Streuprojektil-Zielen: Verbessert die Zielerfassung, Treffsicherheit und Zielvorrichtungsgeschwindigkeit für Automatikgewehre, Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Impulsgewehre, Pistolen und Fusionsgewehre stark erheblich. Wird im Kopfschutz montiert. (Energie-Kosten: 3)

Verbesserter Automatikgewehr-Lader: Erhöht die Nachladegeschwindigkeit von Automatikgewehrklasse erheblich. Wird im Armschutz montiert. (Energie-Kosten: 1)

Verbesserter Kleinwaffen-Lader: Erhöht die Nachladegeschwindigkeit von Handfeuerwaffen, Pistolen, Maschinenpistolen und Bogen erheblich. Wird im Armschutz montiert. (Energie-Kosten: 3)

Verbesserter Schwert-Plünderer: Schwerter erhalten noch mehr Bonus-Reserven, wenn du Munition aufsammelst. Wird im Beinschutz montiert. (Energie-Kosten: 1)

Mods der Stufe 3 (4 Artefakt-Mods benötigt): Die Mods der Stufe 3 helfen euch im Hüter-Alltag und verhelfen euch schnell zu Ressourcen und Glimmer. Es handelt sich dabei um allgemeine Rüstungs-Mods und die Energie-Kosten belaufen sich alle auf 1. So wird kaum Platz in eurer neuen Armor 2.0 Ausrüstung verbraucht, allerdings sind diese Mods nicht stapelbar.

Wirbelnde Klinge: Besiege Kämpfer mit Schwertern für eine Chance auf eine große Menge Glimmer.

Splitter-Gladius: Das Besiegen von Kabal-Minotauren bringt Waffenmeister-Materialien.

Solange es geht: Das Besiegen von Gefallenen-Captains gewährt Zielort-Materialien.

Preisschießen: Das Besiegen von Kämpfern mit Handfeuerwaffen oder Pistolen gewährt eine kleine Menge Glimmer.

Automatischer Preis: Das Besiegen von Kämpfern mit Automatikgewehren oder Maschinenpistolen gewährt eine kleine Menge Glimmer.

Die verbesserten Mods sind durch das Artefakt günstig zu haben

Mods der Stufe 4 (7 Artefakt-Mods benötigt): Die Mods auf Stufe 4 verstärken euch weiter gegen Champions und bilden Synergien mit eurem Einsatztrupp.

Störende Klinge (Schwert Mod): Aufeinanderfolgende Treffer verursachen Störung, wodurch sie die Fähigkeiten-Energieregeneration verzögern und den von Kämpfern verursachten Schaden senken. Stark gegen Überladungs-Champions.

Wogen-Zünder: Arkus-Granaten verursachen Störung, wodurch sie die Fähigkeiten-Energieregeneration verzögern und den von Kämpfern verursachten Schaden senken. Stark gegen Überladungs-Champions. (Energie-Kosten: 2)

Hammer des Kriegsgeists: Beim Besiegen eines Kämpfers mit einer Siebter-Seraph-Waffe besteht die Chance eine Kriegsgeist-Zelle zu erzeugen. (Energie-Kosten 4) Die durch die Zerstörung von Kriegsgeist-Zelle ausgelöste Detonation verursacht Störung und bringen Feinde ins Wanken. Stark gegen Überladungs- und Unaufhaltsame Champions (nicht stapelbar)

Inferno-Peitsche: Solar-Nahkampf-Fähigkeiten bringen ungeschützte feindliche Kämpfer ins Wanken. Stark gegen Unaufhaltsame Champions. (Energie-Kosten: 1)

Aufbrausen: Gibt dir deine Nahkampf-Aufladung sofort zurück, wenn du oder ein Verbündeter einen Unaufhaltsamen Champion ins Wanken bringt. (Energie-Kosten 4)

Mods der Stufe 5 (10 Artefakt-Mods benötigt): Die mächtigsten Mods des Artefakts warten auf Stufe 5. Sie sind allesamt für den Klassengegenstand eurer Rüstung vorgesehen und kommen in den saisonalen Slot. Diese Mods sind haben einen großen Einfluss auf eure Spielweise und sind dementsprechend sehr kostspielig.

Passive Verteidigung: Reduziert den Schaden, den dir Kämpfer in deiner Nähe zufügen, während du ein Schwert führst. (Energie-Kosten: 6)

Seele des Praxianischen Feuers: Die Aktivierung von Solar-Klassenfähigkeiten gewährt einen Überschild. Beschleunigt zusätzlich Abklingzeit der Klassenfähigkeit. (Energie-Kosten: 6)

Woge des Tyrannen: Beim Besiegen eines Kämpfers mit einer Siebter-Seraph-Waffe besteht die Chance eine Kriegsgeist-Zelle zu erzeugen. (Energie-Kosten 6) Durch Arkus-Nahkampf, Super- und Granatenfähigkeiten verursachter Schaden erschafft eine Kriegsgeist-Zelle. (nicht stapelbar)

Donnerspule: Erhöht den Schaden aller Arkus-Nahkampf-Fähigkeiten. Erhalte Super-Energie durch Finisher zurück. (Energie-Kosten: 6)

Der Blitz schlägt immer Zweimal ein: Nachdem du eine Arkus-Granate wirfst, laden deine Granaten vorübergehend schneller auf. Aruks-Todesstöße verlängern die Dauer dieses Vorteils. (Energie-Kosten: 7)

