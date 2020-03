Hat die neue Season 10 in Destiny 2 keine Ritualwaffen? Doch, aber nur eine einzige. Lest, was wir darüber wissen müsst und warum es Hoffnungen auf die Rückkehr der Spitzenwaffen gab.

Keine Ritualwaffen in Season 10? Am 10. März startete die Saison der Würdigen in Destiny 2 und zahlreiche Spieler machten sich auf zum Turm, um die neuen Quest und Beutezüge in Empfang zu nehmen. Dabei sorgte aber die Abwesenheit so mancher Quests für fragende Gesichter.

Weder Zavala, Lord Shaxx noch der Vagabunden boten Aufgaben für neue Ritualwaffen an. Die Hüter rätselten, ob es sich beim Fehlen der Ritualwaffen-Missionen um einen Fehler oder Bug handelte.

So viele neue Ritualwaffen gibt’s: Der Community-Manager dmg04 löste das Rätsel (via Twitter): In Season 10 wird es nur eine frische Ritualwaffe geben.

Bei der Waffe handelt es sich erstmalig um eine Eisenbanner-Ritualwaffe. Ihr müsst also nicht mehr bei den üblichen Verdächtigen auf eine entsprechende Quest hoffen.

Season of the Worthy contains a single ritual weapon, reserved for the Iron Banner.



You'll learn more about this reward before the first Iron Banner of the season. — dmg04 (@A_dmg04) March 10, 2020

Über die Waffe aus dem Eisenbanner gab es schon in Season 9 Spekulationen. Geht man nach Funden in den Destiny-Datenbanken, erwartet uns ein besonderer Bogen als Ritualwaffe im PvP-Event Eisenbanner.

Kurz vor dem Start des ersten Eisenbanners von Season 10 wird Bungie die Hüter diesbezüglich mit mehr Infos versorgen. Wann wir Lord Saladin im Turm begrüßen dürfen, wissen wir derzeit noch nicht.

Ist das die erste Eisenbanner-Ritualwaffe in Destiny 2?

Besondere Waffen in Destiny 2 sind Karotte vor der Nase

Was sind Ritualwaffen eigentlich? Bei den sogenannten Ritualwaffen handelt es sich um legendäre Waffen mit festen Rolls. Das bedeutet, ihr seid nicht auf euer Loot-Glück angewiesen, um eine starke Waffe zu ergattern. Jede spezielle Ritualwaffe hat immer dieselben Perks und Fähigkeiten.

Seit Shadowkeep konntet ihr jede Season im Gambit, PvP und durch Strikes an die besonderen Knarren kommen. Die Jagd nach den Waffen belebte die Aktivitäten und gab den Hütern eine Karotte vor der Nase, ein Objekt der Begierde.

Spieler hofften auf neue Spitzenwaffen in Season 10: Das Konzept der Ritualwaffen ist noch relativ neu in Destiny. Zuvor gab es an ihrer Stelle die Spitzenwaffen. Dabei handelte es sich um extrem mächtige Legendaries, die im Prinzip exotische Fähigkeiten besaßen. Aufgrund ihrer zu großen Macht und Dominanz stampfte Bungie diese Idee aber ein.

In seinem Director’s Cut erklärte der Destiny-Chef Luke Smith, dass man Waffen zukünftig mit einer Art Mindesthaltbarkeitsdatum versehen wird. So hat man die Möglichkeit, legendäre Waffen wieder strahlen zu lassen.

So mancher Hüter hoffte nach dieser Aussage daher auf die Rückkehr der mächtigen Spitzenwaffen in der Saison der Würdigen. Ob Bungie intern bereits an neuen Spitzenwaffen werkelt oder wie es um die Zukunft von Ritualwaffen steht, ist derzeit nicht bekannt.

Vermisst ihr die Ritualwaffen oder gelüstet es euch nach mächtigen Spitzenwaffen in Destiny 2? Durch das Fehlen der Ritualwaffen liegt viel Gewicht auf den neuen Trials-Waffen.