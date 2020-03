Destiny 2: So schafft ihr den „Seraph Turm“, das PvE-Event in Season 10

Die Saison der Würdigen hat die neue Aktivität „Seraph Turm“ zu Destiny 2 gebracht. Erfahrt in unserem Guide wie ihr das knackige PvE-Event meistert.

Was ist der Seraph Turm? In der Season 10 von Destiny 2 erwartet euch die saisonale PvE-Aktivität „Seraph Turm“. Dabei handelt es sich um ein öffentliches Event, ähnlich wie bei dem Eskalationsprotokoll.

In diesem Guide erfahrt ihr, wie die Seraph-Türme funktionieren, welche Belohnungen es gibt und erhaltet Tipps für einen erfolgreichen Abschluss.

Wo startet das Event? Die Aktivität „Seraph-Turm“ findet ihr in Season 10 in drei Locations:

Der ETZ

Dem Mond

Auf Io

Aktuell (12. März) ist das Event nur in der ETZ aktiv. Los geht es für alle Spieler in der Nähe, sobald der Seraph-Turm manuell aktiviert wird. Dafür sind keine Schlüssel oder Ressourcen-Einsätze nötig, betätigt nur das Schaltpult in der Mitte.

Ob sich die Seraph-Türme auf dem Mond und Io anders spielen oder ob es im Laufe der Season 10 eine heroische Version geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Wir aktualisieren den Guide dann an dieser Stelle

Der Ablauf des „Seraph Turm“-Events

So funktioniert der Seraph-Turm: Euer Ziel ist es, den Seraph-Turm aufzuladen. Dafür habt ihr insgesamt 7 Minuten Zeit und fällt der Timer auf 0, endet die Aktivität sofort. Als Power-Level wird 980 angegeben.

Das Event besteht nicht, wie der Name vermuten lässt, aus einem, sondern aus vier Türmen.:

1 Hauptturm steht im Zentrum

3 Nebentürme sind im Gebiet verteilt

Zusätzlich zu den Mechaniken erschweren euch unzählige Feinde das Event. Mit dabei sind sehr viele Adds, aber hin und wieder auch stärkere Majors.

Der Nebenturm muss beschützt werden. Im Hintergrund seht ihr den Hauptturm der ETZ

Das müsst ihr über die Nebentürme wissen: Um den Hauptturm auf 100 % Ladung zu bringen, benötigt ihr die Hilfe der Nebentürme. Es ist jeweils ein Nebenturm aktiv, dieser wird auch durch einen Questmarker hervorgehoben.

Um den Nebenturm herum leuchtet viereckig ein Bereich. Das ist die Schutzzone, in die sollte kein Feind eindringen. Befindet sich ein Gegner im inneren Bereich, leuchtet die Markierung rot, statt orange auf.

In regelmäßigen Abständen erzeugt der Nebenturm Sphären, die „Polaritätsladungen“. Schafft ihr es lange genug den Turm von Gegnern freizuhalten, werdet ihr mit 6 Sphären belohnt. Haben zu viele Feinde den Bereich betreten, erhaltet ihr nur 2 Ladungen.

Levelt ihr eure Kriegsgeist-Bunker, stehen euch diese Roboter im Kampf bei

Was macht man mit den Polaritätsladungen? Am Nebenturm befindet sich eine feurige Kugel in einigen Metern Höhe. Bewerft ihr diese Feuerkugel mit den Ladungen, wandert sie immer weiter in Richtung Hauptturm. Ihr müsst bei euren Würfen genau zielen.

Jede erfolgreich zum Hauptturm gebrachte Feuerkugel gibt dem Event etwa 15 % Fortschritt. Ihr müsst diese Schritte also mehrfach Wiederholen. Um genau zu sein, müsst ihr den Hauptturm 7 mal aufladen.

Kurz zusammengefasst: Achtet immer darauf welchen Nebenturm ihr aktuell beschützen müsst und treibt die Feuerkugel mit euren Ladungen zum Hauptturm.

Jetzt heißt es die Ladung gegen die Feuerkugel zu werfen

Gibt es einen Bosskampf? Auf euch warten gleich zwei Mini-Bosse. Habt ihr es in der gegebenen Zeit geschafft, den Hauptturm bis auf 100 % aufzuladen, erscheinen zwei Champions. Besiegt ihr diese, ist das Event erfolgreich absolviert.

Bei den Champions handelt es sich um die aus der Feuerprobe bekannten Widersacher. Sie besitzen beispielsweise Barrieren oder sind unaufhaltsam. Rüstet also die entsprechenden Artefakt-Mods aus, um eine Chance zu haben.

Das sind die Event-Belohnungen

Die wichtigste Belohnung dürfte die saisonale Währung „Kriegsgeist Bits“ darstellen. Davon erhaltet ihr 6 Einheiten. Zusätzlich gibt es Ressourcen, Glimmer und Zufalls-Drops.

Nach dem Event warten die Belohnungen in zwei Kisten auf euch:

Die erste Kiste erscheint auch, wenn die Zeit abläuft, ihr aber das Event nicht zu 100 % abschließen konntet. In diesem Fall erhaltet ihr aber weniger Loot

Die zweite Kiste erscheint nur, nachdem beide Champions bei 100 % bezwungen wurden. Um sie zu öffnen, benötigt ihr „Verschlüsselte Kriegsgeist-Bits“. Darin befindet sich dann die saisonale Rüstung

Durch die Bits kommt ihr unter anderem an die saisonalen „Seraph Waffen“. Was es im Detail mit den Kriegsgeist-Bits auf sich hat, werden wir in Kürze in einem Guide zu den Seraph Kriegsgeist-Bunkern genauer erläutern.

Die Verschlüsselten Kriegsgeist-Bits erhaltet ihr übrigens aus Beutezügen von Rasputin oder durch das Beenden von Legendären Verlorenen Sektoren.

Der Kriegsgeist gibt euch Zugang zu den Seraph Waffen

Tipps, um das „Seraph-Turm“-Event erfolgreich abzuschließen

So kommt ihr an Mitspieler: Ihr könnt die Aktivität mit 2 weiteren Freunden starten. Aber gerade zum Seasonstart sind viele Hüter noch unterlevelt und drei Kämpfer könnten nicht ausreichen.

Da es sich aber um ein öffentliches Event handelt, könnt ihr auf zufällige andere Hüter treffen. Durch die Schnellreise-Funktion könnt ihr so oft das Gebiet neu laden, bis ihr in einer Instanz mit ausreichend Mitstreitern landet.

Das funktioniert jedoch nur, wenn sich aktuell niemand in eurem Team befindet. Versammelt euch also erst, sobald ihr genügend Hilfe gefunden habt.

Diese Waffen machen kurzen Prozess: Während der Aktivität ist es wichtig, die unzähligen Gegner stets in Schach zu halten und nicht in die Schutzzone eindringen zu lassen.

Als besonders gute Add-Clearer eigenen sich diese Waffen:

Die legendären Waffen könnt ihr zudem mit den wichtigen Artefakt-Mods aufrüsten und so einen Vorteil im Bosskampf erspielen.

So schaltet ihr die Bosse schnell aus: Die üblichen Verdächtigen leisten euch hier die besten Dienste:

Diese Hüter-Klassen eigenen sich besonders: Im Prinzip fahrt ihr mit allen Klassen und Charakteren gut und es besteht keine strikte Vorgabe. Euer Fokus ist bei den Seraph-Türmen nicht der Bosskampf, sondern die Gegnerhorde.

Wie in allen PvE-Aktivitäten mit vielen Feinden gilt:

Warlocks können zwecks Add-Kontrolle auf den oberen Sturmbeschwörer, die untere Dämmerklinge setzen.

Titanen sind mit explodierenden Hämmern oder dem mittleren Solar-Fokus gut bedient.

Jäger nutzen idealerweise ihren Pfeil des Nachtpirschers. So schwächt und bindet ihr die Feinde an, um sie von den Schutzzonen fernzuhalten.

In diesem Video von Nexxoss Gaming schaut ihr euch das Event „Seraph-Turm“ in Action an:

Habt ihr das Event „Seraph-Turm“ schon erfolgreich absolviert und womöglich eigene Tipps? Teil uns eure Erfahrungen in den Kommentaren mit.

