Bei Destiny 2 bringt Bungie mit Season 10 die neue exotische Waffe „Tommy’s Matchbook“ (Tommys Streichholzbriefchen), ein Automatikgewehr. Ein Spieler glaubt, er hat erkannt, was das Besondere an der Waffe ist: Das soll das erste superschnelle Automatikgewehr in Destiny 2 sein.

Was ist das für eine Waffe? In der Season 10 kommt das neue exotische Automatikgewehr „Tommys Streichholzbriefchen.“

Der Name des Gewehrs „Tommy“ kommt, laut Bungie, vom „Geist Tommy“ und die Waffe ist ein Zeichen des guten Willens.

Tatsächlich ist der Name „Tommy“ aber eine Anspielung auf da Design der Waffe: Denn die entspricht der „Tommy Gun“ aus unserer „realen“ Welt: Die Thompson-Maschinenpistole wurde im Ersten Weltkrieg entwickelt. Durch das außergewöhnliche Design mit dem „Trommel-Magazin“ ist sie gut erkennbar und hat Kultstatus erreicht.

Die Waffe wurde in zahlreichen Filmen verwendet und nicht nur als Militär-Waffe gezeigt, sondern auch als „Mafia-Waffe“. Die Tommy-Gun ist popkulturell bedeutend.

In Battlefield 5 war die Tommy Gun ebenfalls zu sehen.

Cleverer Spieler folgert: Die 1. Waffe ihrer Art in Destiny 2

Das sagt nun ein Spieler: Auf reddit hat ein Spieler nun gesagt, diese Waffe werde das erste Automatikgewehr in Destiny 2, das mit 900 Kugeln pro Minute schießt.

Das hätte er an der Musik im Trailer zur Season 10 erkannt. Die lief mit 112 Beats per Minute, die Tommy Gun hätte 8-mal pro Beat gefeuert, nach seinen Berechnungen wären das 900 Schuss pro Minute.

Die anderen Hüter zollen ihm für diese Folgerung Anerkennung. Einer sagt, das sei das Nerdigste, was er seit langer Zeit gelesen hat. Das sei als Kompliment gemeint.

Sogar Captain Picard schätzt die Tommy Gun.

Darum ist das was Besonderes: Die schnellsten Automatikgewehre in Destiny 2 feuern im Moment mit 720 Schuss pro Minute. Ein Automatikgewehr mit 900 Schuss wäre daher ein neuer Archetyp in Destiny 2, ein besonders schnelles Automatikgewehr.

In Destiny 1 gab es solche superschnellen Automatikgewehre wie die Necrochasm. Hüter glauben jetzt, dass in Destiny 2 die „Doctrine of Passing“, die mit den Trials zurückkehrt, ebenfalls eine solche 900er-Waffe sein könnte.

Wie stark diese Waffengattung ist, wird dann eine der spannenden Fragen für Season 10 in Destiny 2. Die „Necrochasm“ galt in Destiny 1 bei ihrer Einführung als „Erbsengewehr“: Die hat zwar wahnsinnig schnell gefeuert, aber kaum Schaden angerichtet.

Bei Destiny 2 erreicht das exotische Automatikgewehr „Sweet Business“ (Arbeitstier), eine Gatling-Gun, ebenfalls den Wert von 900 – muss aber erst langsam heiß laufen, bis sie den erreicht hat.

Tommy Gun hängt am Season Pass in Destiny 2

Wie bekommt man die Waffe? Die Tommy-Gun wird am Season Pass von Destiny 2 hängen. Wer den gekauft hat, erhält die Waffe beim Einloggen. Wer den nicht gekauft hat, wird die Waffe im Season Pass auf Rang 35 freischalten.