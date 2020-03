Bei Destiny 2 sorgen die langen Ladezeiten für Ärger aber auch saubere Wohnzimmer. Bungie stellt eine Besserung für die kommende Season 10 in Aussicht.

Was ist mit den Ladezeiten los? Destiny 2 hat wie viele Spiele ab und an mit der Balance oder der Langzeitmotivation zu kämpfen. Aber besonders ein Problem bringt die Spieler zum Haare raufen: Die absurd langen Ladezeiten.

Je größer das Spiel über die Jahre wurde, desto länger wurden die Ladezeiten. Die aktuelle Season setzte dem aber die Krone auf. Ein Anflug zum Turm, dem sozialen Treffpunkt, dauerte mitunter bis zu 10 Minuten.

Je größer das Spiel über die Jahre wurde, desto länger wurden die Ladezeiten. Die aktuelle Season setzte dem aber die Krone auf. Ein Anflug zum Turm, dem sozialen Treffpunkt, dauerte mitunter bis zu 10 Minuten.

So erlebt ihr das Problem: Auch die Leser von MeinMMO sind von den langen Lade- und Wartezeiten nicht verschont geblieben.

Seit dem letzten Update sind die Anflugzeiten in den Turm explodiert und ich hab da auch schon 10 Minuten im Orbit verbracht. just a passing villager auf MeinMMO

So mancher Hüter scherzt ab und äußert, dass er sich in den schier ewigen Anflugsequenzen einen Kaffee machen oder Staubsaugen könne. Das traurige dabei ist, dass es sich wahrscheinlich nicht Mal um einen Scherz handeln dürfte.

Aber nicht nur während des Landevorgangs in den immer überfüllten Turm-Hangar treiben die Verzögerungen euch zur Weißglut. Auch im Inventar und dem Charakter-Menü wird der Spielfluss jäh gestört.

„Sollte nicht das Geruckel im Mod-Menü gefixt werden? Bei mir ruckelt es aktuell noch schlimmer als je zuvor“, schreibt MeinMMO-Leser no12playwith2k3.

Mach Platz! Andere wollen auch im Turm landen

Saison der Würdigen macht Hoffnung

Das sagt Bungie dazu: Im TWaB vom 28. Februar meldete sich der Destiny-Entwickler mit einer Lösung zu Wort. Mit dem Start von Season 10 am 10. März, werden die „Turm-Ladezeiten wieder normal sein.“

Genauer geht Bungie dabei aktuell nicht auf das Problem oder die Lösungsansätze ein. Aber auch die anderen Performance-Probleme wie die Ruckler im Menü sind dem Entwickler bekannt und stehen auf der To-Do-Liste.

Manche Spieler machen zusätzlich zu den bekannten Problemen die Instanziierung verantwortlich für die langen Ladezeiten verantwortlich (via Reddit). Seit einiger Zeit landet ihr in Destiny gleichzeitig mit euren Mitspielern im PvP oder auch dem Turm. So orientiert sich das Spiel an den „langsamsten“ Hütern.

Die Aussicht ist ja ganz schön, aber irgendwann wirds doch langweilig

