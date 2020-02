Ein Spieler will mit einem Speedrun-Rekord der etwas anderen Art auf eines der nervigsten Probleme von Destiny 2 aufmerksam machen – die teils enorm langen Ladezeiten. Damit dürfte er vielen Hütern aus der Seele sprechen – gerade auf Konsolen.

Was hat es mit diesem Speedrun-Rekord auf sich? Der Reddit-User pedrolopa hat sich einen Spaß gemacht und einen „gewagten Speedrun-Versuch“ gestartet. Und zwar vom Ladebildschirm von Destiny 2 bis in den Turm auf der Erde.

Diesen hat er dann eigenen Angaben zufolge mit einem „unglaublichen Weltrekord“ abgeschlossen – und zwar in unter 6 Minuten. Für seinen Run brauchte der Hüter nämlich nur 5 Minuten und 51 Sekunden.

Dabei musste er sich durch die nervige Charakter-Auswahl-Passage kämpfen, einen langen Flug mit seinem Schiff meistern und sogar einige Phasen bei kompletter Dunkelheit, einem komplett schwarzen Bildschirm, bewältigen.

Hier könnt ihr seinen Rekord-Run sehen:

Eigenen Angaben zufolge hätte er das Ganze noch schneller meistern können – wenn er das exotische Schwert Weltlinie Null genutzt oder einen besseren PC gehabt hätte.

(Ich hoffe, ihr könnt rauslesen, dass es Spaß ist. Für alle anderen: Es ist Spaß.)

Was genau ist das Problem mit den Ladezeiten? Mit seinem nicht all zu ernst gemeintem Video und Reddit-Beitrag macht er jedoch auf ein für viele durchaus ernstes Problem bei Destiny 2 aufmerksam – die teils elend langen Ladezeiten des Spiels.

Auf dem PC ist das Problem nicht ganz so präsent – gerade mit besserer Hardware braucht man von der Anmeldung bis zum Turm zwischen einer und zwei Minuten. Doch auch dort können die Ladezeiten in bestimmten Situationen ausarten – selbst mit ordentlicher Hardware.

Auf den Konsolen – selbst auf der PS4 Pro und der Xbox One X – sieht das jedoch anders aus. Dort sind lange Ladezeiten ein omnipräsentes und nerviges Phänomen. Die Ladesequenzen dauern teils ewig. Mehrere Minuten in Wartebildschirmen oder bis zu 10 Minuten von der Anmeldung bis zur Landung im Turm sind keine Seltenheit.

Das Problem hat seine Wurzeln dabei wohl in den zahlreichen Fixes, Updates und Content-Drops, die regelmäßig für Destiny 2 erscheinen. Das führt offenbar dazu, dass der Code, der dafür verantwortlich ist, entsprechende Daten ins Spiel zu laden, unerwartet stark belastet wird – so zumindest Bungie. Daraus resultieren dann auch die langen Wartezeiten.

Was sagen andere Spieler dazu? Das Video wird gespalten aufgenommen und sorgt für einige Diskussionen.

So wird pedrolopa teils gefragt, mit welcher prähistorischen Festplatte er unterwegs sei – mit gängigen SSDs würde das Ganze um Welten schneller auf dem PC laufen. Probleme mit Ladezeiten hätte man dort selten bis gar nicht.

Wiederum andere entgegnen, dass es auch für sie ein gewohntes Bild sei – selbst auf dem PC. Es hat nunmal nicht jeder eine SSD.

Und gerade Konsolenspieler klagen, dass die Wartezeiten bei Destiny 2 mittlerweile teils jenseits von Gut und Böse liegen. Und für viele werden sie mit jedem weiteren großen Update für Destiny 2 gefühlt immer länger.

Lassen sich die Ladezeiten irgendwie verkürzen? Ja, sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen. Baut ihr euch eine schnellere Festplatte oder sogar eine SSD ein, lassen sich die Ladezeiten verkürzen – auf dem PC teils (ist dort aber auch von anderer Hardware abhängig).

Auf den Konsolen spart euch eine gute SSD zwar auch einiges an Zeit, doch dort ist der Unterschied bei weitem nicht so zu spüren, wie auf dem PC. Selbst mit einer SSD braucht beispielsweise eine PS4 Pro gefühlt nur etwas weniger Zeit, als die Standard-HDD. Stellenweise ist sogar kaum ein Unterschied zu merken und es kommt mittlerweile selbst in Menüs zu starken Rucklern.

Selbst beim Einsetzen von Mods ruckelt es nun manchmal.

Macht Bungie etwas dagegen? Bungie ist sich dieses Problems schon länger bewusst – gerade bei Konsolen. Und bereits Ende 2018 teilte das Studio mit, dass man an Lösungen für die Ladezeiten-Problematik arbeite.

Doch eine spürbare Verbesserung gab es bis heute nicht – zumindest nicht auf den Konsolen. Im Gegenteil – wie bereits erwähnt klagen viele Spieler über gefühlt immer länger werdende Wartezeiten nach jedem weiteren substanziellem Update oder Inhalt für Destiny 2. Mittlerweile würde Destiny 2 bei vielen sogar schon im Inventar-Menü oder bei der Auswahl von Mods ruckeln.

Ob sich am Problem als ganzes in absehbarer Zukunft spürbar etwas ändert, bleibt abzuwarten. Doch zumindest in einigen Bereichen hat Bungie mit dem Update 2.7.1 bereits nachgebessert und tüftelt auch weiterhin an einer Verbesserung der Performance im Spiel.

Seht auch ihre die Ladezeiten in Destiny 2 als Problem, möglicherweise als ein zunehmendes? Oder sind die Loading Times für euch noch absolut erträglich?