Bei Destiny 2 wurde nun ein krasser neuer Bug entdeckt, der Warlocks unendlich lange ihre Super nutzen lässt. Doch die Destiny-Community nimmt das Ganze mittlerweile mit Humor und feiert den neuen Glitch.

Was haben Hüter da entdeckt? Destiny 2 hadert diese Saison verstärkt mit zahlreichen Glitches und Bugs, die manchen Spielern den letzten Nerv rauben, für andere wiederum aber auch mal den Spaßfaktor erhöhen können.

Nun wurde heute Nacht ein neuer Bug entdeckt. Und auch wenn von zahlreichen Hütern als „gamebreaking“ gesehen wird, so sorgt der Fehler aktuell für zahlreiche Lacher. Die Community nimmt es mit Humor und feiert den Glitch und die Season 9 als „Season of Bugs“.

Was genau bewirkt der Bug? Der Bug ist mittlerweile in den sozialen Medien und auf Reddit weit verbreitet, wir werden hier jedoch keine genaue Anleitung dafür liefern, weil er auch im PvP funktioniert.

Er bewirkt, dass Dämmerklingen-Warlocks mit dem untern und oberen Fokus-Baum ihre Super im Prinzip unendlich lange nutzen können, nach dem sie aktiviert wurde. Die Super endet dann erst, wenn ihr aufhört, die Super-Angriffe zu spammen und kann danach wieder problemlos reproduziert werden.

Damit ist es beispielsweise möglich, ganze Missionen, Strikes oder andere Inhalte komplett mit einer durchgehend aktiven Super zu durchlaufen. Das bewies auch das Ausnahme-Talent Esoterickk und lief heute Nacht die gesamte Wispern-Mission für die Sniper „Whispern des Wurms“ komplett mit aktiver Super durch – natürlich solo.

Ersten Berichten zufolge lässt sich dieser Bug auch im PvP problemlos reproduzieren.

Was löst den Bug aus? Ohne es genau zu beschreiben: Diesmal ist kein Rüstungs-Exotic oder irgendeine spezielle Waffe dafür verantwortlich. Der Bug ist einfach als Teil des Dawnblade-Warlocks da und kann durch eine simple Mechanik ausgelöst werden.

So reagieren die Spieler: Die Community nimmt es mit Humor. Zwar gibt es den ein oder anderen Spieler, dem der neue Glitch beziehungsweise die gefühlt zunehmende Frequenz der Bugs in Season 9 richtig bitter aufstößt, doch die meisten Kommentare nehmen diesen Fehler mit Humor.

So heißt es beispielsweise von der bekannter Destiny-Bloggerin shackleshotgun: „Dämmerklingen-Wochenend-Emblem, wir kommen…“. Das kommt als Anspielung auf die speziellen Embleme, die Bungie einst für die übermächtigen Phasen von Waffen-Exotics wie Lord der Wölfe und Prometheus-Linse vergab.

Das PvP-Ass Frostbolt meint: „Ich lach mich tot. PvP-Creators, vereinigt euch – wir haben Conent!“

MarcoStlye, der neben The Division nun auch Destiny spielt, merkt an: „Es ist an der Zeit, sich den Legende-Rang diese Saison zu sichern“

Und der Twitter-User seyywhat fasst das Ganze aus Sicht Bungies und in Anspielung auf die sich häufenden Deaktivierungen der letzten Zeit ganz gut zusammen: „Aufgrund von entdeckten Problemen deaktivieren wir bis aus weiteres die Warlocks, bis ein serverseitiger Hot-Fix bereitgestellt wurde“

Auch auf Reddit machen sich einige Spieler darüber lustig und wundern sich, was Bungie diesmal überhaupt schnell tun könnte – die Warlocks zu sperren? Schließlich gibt es nun kein Exotic oder ähnliches, was man zur Not aus dem Spiel nehmen könnte.

Andere sprechen dort von der Season of Bugs oder der Season of Disabled – ebenfalls in Anspielung auf die sich häufenden Probleme und Deaktivierungen im Verlauf der Season 9.

So reagiert Bungie: Das Studio selbst hat noch kein Statement dazu abgegeben. Auf den Tweet von Gladd, der breit auf den Bug aufmerksam machte, meldete sich jedoch der Community Manager dmg04 mit einem witzigen GIF.

Wie und wann genau die Entwickler auf dieses Problem reagieren, ist zwar nicht bekannt, doch Bungie ist offensichtlich bereits auf den Fehler aufmerksam geworden. Man kann also davon ausgehen, dass sich Spieler nicht mehr lange mit dem neuen Warlock-Glitch austoben können.

Warum eigentlich Season of Bugs? Bereits mehrfach gab es diese Saison zu starke exotische Waffen wie den Bogen Wunschender, zu mächtige Mods oder das ein oder andere exotische Rüstungsteil, das unbeabsichtigte Auswirkungen auf das Spiel hatte und deshalb sogar deaktiviert werden musste.

Zwar bringt Bungie regelmäßig Updates und Hotfixes für Destiny 2 heraus, doch mit jedem Fehler, der behoben wird, kommen in den Augen zahlreicher Hüter gefühlt gleich mehrere neue hinzu. Sobald Bungie das Beheben eines Bugs meldet, kann man schon fast sicher sein, dass es jetzt entweder mehrere neue Fehler gibt oder das Problem noch schlimmer geworden ist, so die Meinung zahlreicher Spieler.

Deshalb sprechen nun so einige auch von der Season of Bugs bei Destiny 2.

Was haltet ihr von diesem Bug? Eine nette und witzige Spielerei für Zwischendurch oder ein absolutes No-Go? Ob dieser Bug noch pünktlich zum Valentinstag-Event gefixt werden kann?