Destiny 2 nerft OP-Bogen, Hüter finden sofort neuen, stärkeren Exploit

Bei Destiny 2 hat Bungie in einem Patch am Donnerstag den exotischen Bogen Wunschender (Wish-ender) endlich repariert. Doch clevere Spieler fanden sofort eine neue Art, gleich 12-fachen Schaden mit dem Bogen anzurichten.

Was ist mit dem Bogen los? Normalerweise spielt der exotische Bogen „Wunschender“ in Destiny 2 keine große Rolle. Doch seit dem Dezember tötete der Bogen plötzlich Vieles in Destiny 2 mit einem Schuss. Der Bogen war nach einem Patch im Dezember „buggy.“

Das war der Fehler:

der Perk „Breitband-Kopf“ soll normalerweise 2-mal Schaden an Gegnern anrichten, beim Ein- und Austritt

durch den Bug fügte der Perk den Zielen jedoch vier bis fünf Mal Schaden zu

Der Bug war etwa einen Monat in Destiny 2 aktiv, dann sollte er eigentlich am letzten Dienstag mit einem Patch behoben werden, der Patch verschob sich aber auf Donnerstag. Der Hotfix 7.2.0.2 war das erste neue Update in Destiny 2 im Jahr 2020.

Spieler wünschten sich, dass der Bogen so buggy bleibt

Das war das Problem: Viele Spieler fanden den Bug gut. Wunschender wurde erst durch den Bug wirklich spielbar und nützlich. Die Bogen-Fans sahen es daher kritisch, dass der „Bug“ jetzt gepatcht wurde.

Doch der Community-Manager sagte: Der Bogen wird repariert, wir geben aber das Feedback weiter, dass Bögen in Destiny 2 mehr Schaden anrichten sollen.

Das ist der neue Exploit: Sofort nach dem Hotfix fanden Spieler einen neuen Weg, den Bogen so zu nutzen, dass er übermäßig viel Schaden austeilt. Jetzt richtet Wunschender sogar bis zu 12-fachen oder 16-fachen Schaden an, statt wie vorher 4-fachen Schaden.

Allerdings ist der Bug relativ kompliziert. Der Bug ist positionsanhängig, angeblich spielen auch Emotes eine Rolle.

Der neue Bug ist also mächtiger, aber auch schwieriger zu nutzen. Spieler scherzen schon, Wunschender wäre der würdige Nachfolger der Telesto: Die Waffe hat sich einen Ruf erarbeitet, als „das Ding, das Destiny regelmäßig kaputt macht.“

Der Bug wird bereits in einigen YouTube-Videos gezeigt und auch große US-Seiten (via polygon) berichten über ihn. Man kann also davon ausgehen, dass der Bug Bungie bekannt ist. Wenn sie da Handlungsbedarf sähen, dass der Bug Destiny 2 zu stark verzerrt, würde Bungie das Exotic sicher sperren, so wie zuletzt das exotische Rüstungsteil Winterlist.