Bei Destiny 2 wurden Hinweise auf die Rückkehr eines klassischen Exotics gefunden. Sehen wir bald den Schrecken der Strike-Bosse wieder und würde die Shotgun in das aktuelle Spiel passen?

Diese Waffe wurde entdeckt: Die Spieler sind sich sicher, dass der 4. Reiter zu Destiny 2 zurückkehrt. Gefunden wurde das apokalyptische Exotic bei der Ankündigung der Trials of Osiris.

In einem cool inszenierten Video kündigte Bungie die PvP-Hoffnung an. Aber so mancher Hüter behielt einen kühlen Kopf und entdeckte im Trailer die Exo-Shotgun auf dem Rücken eines Warlocks. Die getragene Pumpe hat vier Läufe und erinnert stark an das klassische Desgin.

4TH HORSEMAN????????? pic.twitter.com/XizyKb3cdR — Sweat (@Sweatcicle) February 26, 2020 Was sagt ihr – sieht schon sehr ähnlich aus

Hier haben wir bereits über die Entdeckung kurz berichtet. Wir wollen uns aber an dieser Stelle etwas genauer mit dem Exotic beschäftigen und erkunden, was die Waffe ausmacht und ob sie zu Destiny 2 passt.

Was macht das Exotic besonders? In Destiny 1 war der 4. Reiter der Schrecken vieler Strike-Bosse. Der Grund dafür lag in dem Perk „Donnerer“. Dadurch feuerte die Pumpe ihr ganzes Schrot-Magazin in Windeseile ab, genauso schnell fielen die Bosse dann auch um.

Zugegeben, damit die Schrotflinte so richtig reingehauen hat, waren Modifikatoren (Burns) wie erhöhter Spezialwaffen, oder Arkus-Schaden nötig. Aber auch sonst war die Waffe gerade im Nahkampf als Burst-Waffe sehr stark. Zudem gab es die Chance, dass Kills Munition generierten.

Im PvP wurde die Pumpe nicht so häufig gesehen. Wenig Reichweite und schnell durch die Munition brennen, wird im Schmelztiegel nicht gern gesehen. Aber im Kampf gegen Super oder als Fun-Waffe sorgte die sehr stylische Schrotflinte für viel Gelächter.

Das übergroße Visier war eigentlich unnötig, weiter als eine Armlänge schießt der 4. Reiter eh nicht.

Passt der 4. Reiter in Destiny 2? Und wie! Zwar wissen wir nicht, in welcher Form – oder ob – die Shotgun ihre Rückkehr feiern wird, aber das Exotic ist sehr gut im aktuellen Destiny denkbar.

Denkt man an PvE-Schrotflinten, kommt einem gleich die vollautomatische Ikelos-Shotgun in den Sinn. Zwar wurde die Waffe und das Dauerfeuer inzwischen mehrfach generft, trotzdem sind diese Pumpen wohl die beste Wahl um schnell, viel Schaden anzurichten.

Durch Plünderer-Perks und diverse Munitionsfinder solltet der 4. Reiter stets Munition für seinen vernichtenden Kugelhagel besitzen. Wenn sich die Feuerrate am Original orientiert, dürfen die Bosse vor Angst zittern.

Hoffnung auf eine gelungene Rückkehr des Exotics machen auch andere Destiny-Veteranen:

Diese Exotics kamen alle angepasst zu Destiny 2 zurück. Die Spieler sind sich einig, dass die Waffen ihren ursprünglichen Glanz behalten haben oder aber sinnvolle Ergänzungen spendiert bekamen.

Wie reagieren die Spieler auf die Entdeckung?

Das sagen die Hüter? Der Großteil der Hüter würde eine baldige Rückkehr des 4. Reiter feiern. Auf Reddit fordern die User schon länger, dass die donnernde Pumpe besser früher als später zurückkommen solle. Der Spielstil würde wunderbar zu Destiny 2 passen.

Auch auf Twitter sind Äußerungen wie: „Ach, Ja. Die Gjallar-Schrotflinte“ zu lesen. Die Anspielung auf die Brechstange und den noch größeren Boss-Schrecken Gjallarhorn sind unverkennbar.

Ideen für einen exotischen Meisterwerk-Katalysator gibt es auch schon. Wenn es nach dem Redditor jakedog910 geht, sollte Bungie den Perk Röhrenlauf und Extra-Stabilität für die Meisterwerk-Version ins Spiel bringen.

Wer sehen möchte wie der 4. Reiter Strike-Bosse im Sekundentakt schreddert oder einfach aus Nostalgie seine liebsten Endgegner fallen sehen möchte, bitte sehr:

Die Fallen ja wie die Fliegen – Der 4. Reiter räumt auf

Was glaubt ihr, wird der 4. Reiter mit Season 10 zurückkehren? Denkt ihr auch, dass das Exotic gut zu Destiny 2 passen würde? Sagt es uns in den Kommentaren.

Bevor nächste Woche die Saison der Würdigen beginnt, gibt es noch das eine oder andere zu tun: