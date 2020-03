Bei Destiny 2 startet am 10. März die neue Season 10. Wir haben euch zusammengefasst, welche saisonalen Inhalte in einer Woche verschwinden und was ihr unbedingt noch erledigen solltet, bevor die Saision der Dämmerung endet.

Warum verschwinden die Inhalte? Aktuell setzt Destiny 2 auf ein sogenanntes Season-Modell. Alle drei Monate erscheint eine neue thematische Saison und bringt neue Aktivitäten, Inhalte und frischen Loot.

Seit dem Dezember 2019 läuft Season 9, die Saison der Dämmerung, diese wird sich am 9. März jedoch verabschieden. Danach startet am 10. März die Saison der Würdigen.

Mit dabei wird unter anderem endlich die Rückkehr der Trials of Osiris sein. Was wir aktuell noch zur Season 10 wissen, lest ihr hier:

Bei Destiny 2 startet bald die Season 10 – Das wissen wir bisher darüber

Die Saison der Dämmerung läuft noch eine Woche

Diese saisonalen Inhalte verschwinden: Bungie veröffentlichte eine Liste, mit allen Inhalten denen die Hüter in der nächsten Season „good bye“ sagen müssen. Auf der Liste sind über 20 Inhalte, unter anderem Quests, Aktivitäten und auch Waffen.

Zum Ende der Season 9 verschwinden:

Saint-14 hat noch die ein oder andere Aufgabe für euch

Das solltet ihr erledigen: Wer sich mit der aktuellen Season bisher nicht näher oder intensiv befasst hat, wird in der verbleibenden Woche nur schwerlich alles nachholen können. Wir haben einige Aktivitäten und Aufgaben zusammengefasst, die sich besonders lohnen, interessant oder schnell zu meistern sind:

Zu guter Letzt solltet ihr die verbleibende Zeit nutzen, um euer Waffen-Arsenal aufzustocken. Auch wenn das angekündigte „Mindesthaltbarkeitsdatum“ für Waffen aktuell für Furore sorgt, so schnell habt ihr nicht mehr die Gelegenheit bequem sogenannte God-Rolls zu ergattern.

Diese Waffen sind einen Blick wert:

Wer Inotam noch nicht herausgefordert hat, sollte sich sputen

Habt ihr alle Quests, Aufgaben und Triumphe aus der Saision der Dämmerung erledigt? Alle Waffen und Items erspielt oder steht noch so manches auf der To-do-Liste?

In welche Richtung Destiny 2 im kommenden Jahr geht, hat der Chef höchstpersönlich bekannt gegeben: