Inotam in Destiny 2 – So funktioniert der finale Boss der Sonnenuhr

Die Season 9 von Destiny 2 nähert sich langsam ihrem Ende. Doch in der Sonnenuhr verlangt euch ein neuer Boss noch mal alles ab. Wie ihr den Kampf für euch entscheidet und warum das Scharmützel bei den Hütern gut ankommt, lest ihr hier.

Um diese Aktivität geht’s: Das PvE-Herzstück aus der Saison der Dämmerung ist eindeutig die die Sonnenuhr. Zusammen mit dem Start des neuen Community-Events Emyprianisches Fundament hat nun am 4. Februar auch ein neuer Sonnenuhr-Boss seinen Weg zu Destiny 2 gefunden – Inotam, die Dreieinige Vergessenheit.

Um Inotam herauszufordern, müsst ihr die Sonnenuhr wie gewohnt absolvieren. Doch statt einem Endgegner trefft ihr dort auf gleich drei Feinde.

Die drei Psion-Schwestern fusionieren

Inotam, die Dreieinige Vergessenheit besiegen

So funktioniert der Boss-Kampf: Zu Beginn des Boss-Encounters begrüßen euch die drei Psions, gegen die ihr die gesamte Season gekämpft habt. Bevor ihr zuschlagen könnt, vereinigt sich das Schinder-Triumvirat zu einem Super-Psion: Inotam.

Nun habt ihr kurz Zeit, Schaden an dem neuen Endgegner zu machen. Doch haltet euch noch zurück. Denn ihr könnt den Lebensbalken des Bosses nur ankratzen, bevor Inotam immun wird.

Zusammen mit der Schadens-Immunität werdet ihr in eine andere Arena teleportiert. Der Kampf gliedert sich von jetzt an grob in drei Phasen:

Mini-Boss besiegen, um zum Boss-Raum zurückzukommen

Platten einnehmen und verteidigen um den Immunitäts-Schild zu brechen

Boss-Schadensphase an Inotam

Das ganze müsst ihr dreimal wiederholen. Denn jedes Mal, wenn Inotam ein Drittel seines Lebens verliert, geht das Spielchen erneut los.

Die Mini-Boss-Phase funktioniert so: Im Zentrum des Areals spawnt einer der ursprünglichen Psion-Schinder. Dieser Gegner aber hat deutlich weniger Leben als in den vorherigen Sonnenuhr-Durchläufen.

Zur Mini-Boss-Unterstützung erscheinen zudem einige Kabale. Diese müsst ihr nicht zwangsläufig erledigen. Sobald der Zwischen-Boss das zeitliche segnet, findet ihr euch beim echten Boss wieder.

Destiny 2: Fehlt euch die Quest fürs Empyreanische Fundament? Das könnt ihr tun

Jetzt heißt es Zonen erobern: Steht ihr wieder Inotam gegenüber, muss der Immunitäts-Schild gebrochen werden. Praktischerweise befinden sich in der Arena drei Plattformen. Welche Platte ihr zuerst erobern und dann einige Zeit vor Gegner beschützen müsst, wird durch ein Quest-Marker in Sternform signalisiert.

Im ersten Durchlauf müsst ihr eine Platte einnehmen, im zweiten doppelt so viele und zum Schluss wollen alle drei Platten erobern werden. Es spielt keine Rolle, ob ihr euch aufteilt oder die Platten nacheinander abarbeitet.

Während dieser Phase erscheinen je nach Boss-Schaden immer mehr und stärkere Adds. Zu allem Überfluss bombardiert euch Inotam mit drei hart treffenden Fähigkeiten:

Seid ihr in ein lila Kraftfeld gehüllt und scheinbar bewegungslos, schießt euch frei.

Seht ihr blau zuckende Energie um euch, verlasst schnell das Gebiet. Es folgt ein Blitzeinschlag.

Inotam kann euch auch zielsuchende Feuerbälle entgegenschleudern. Behaltet also den Boss stets im Auge.

Keine Zeit verschwenden, Zone sichern

Inotam ist verwundbar – was nun? Alle Platten wurden erobert und der Endgegner ist verwundbar. Jetzt heißt es: alles rausballern, was ihr habt. Im Gegensatz zu anderen Bossen aus z.B. Raids steht Inotam nicht still rum.

Es kann vorkommen das sie in der Arena herumläuft oder gerade hinter Objekten in Deckung ist. Auch ohne seinen Schild ist der Boss gefährlich und hat Zugriff auf seine Fähigkeiten. Zudem versuchen die Adds, euch zu stören.

Habt ihr all diese Phasen dreimal gemeistert, ist Inotam endlich bezwungen. Ihr werdet zum Anfang der Sonnenuhr teleportiert und dürft euren Loot in Empfang nehmen. Titeljäger freuen sich nun, dem „Retter“ einen Schritt näher zu sein.

Esoterickk zeigt den ganzen Kampf

Die Hüter sind vom neuen Boss positiv überrascht

Warum loben die Hüter Inotam? Bei den Spielern kommt der finale Kampf der Sonnenuhr gut an. Grund dafür sind zwei Faktoren:

Inotam ist knackiger als gedacht. Vor allem auf der legendären Schwierigkeit fordert der Kampf den Hütern einiges ab.

Viele Spieler sind überrascht, da kaum jemand einen ausgeklügelten Kampf erwartet hat. Umso größer war die Überraschung, als Inotam die Stärke der drei vorherigen Bosse vereinte.

Bungie, das mit dem Inotam-Kampf habt ihr gut gemacht 🙂 iiDutchboyy via Reddit

Gerade im Vergleich zum Abschluss der Season 8 kann die Inotam-Begegnung richtig glänzen. Der Schmerz um das weniger gelungene Finale der Vex-Offensive ist im Gedächtnis der Destiny-Community noch ziemlich präsent.

Dort kündigte sich über Wochen der „Unsterbliche Geist“ an, nur um dann auf ganzer Linie zu enttäuschen. Der Boss-Kampf fand in der gleichen Arena statt. Zudem war der finale Endgegner sogar noch leichter als die Standard-Variante.

Unsterblich, jaja…

Habt ihr euch schon Inotam gestellt? Was sagt ihr zum finalen Boss der Sonnenuhr? Ist Bungie auf dem richtigen Weg? Spekulationen zum Ende der aktuellen Season findet ihr hier: