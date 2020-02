GTA 5 Online schenkt euch 2 Millionen Dollar. Eine Hälfte jetzt, die andere Hälfte in den nächsten Tagen. Doch ihr müsst euch beeilen, damit das Geschenk nicht verfällt.

Warum muss man sich beeilen? Rockstar Games kündigte vor einigen Tagen ein großes Geld-Geschenk im Wert von 2 Millionen Dollar für die Spieler von Grand Theft Auto Online an. In der Online-Welt ist das eine stolze Summe. Man spart sich dadurch einige Stunden an Grind.

Das Geschenk teilen die Entwickler in zwei Pakete zu jeweils einer Million Dollar auf. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch einzuloggen.

Für die erste Million als Geschenk habt ihr nur noch wenige Stunden Zeit. Das muss heute, am Mittwoch, 5. Februar noch passieren, bevor morgen die Bonuswoche in GTA Online wechselt.

GTA 5 Online hatte jetzt seinen stärksten Monat seit 2 Jahren – Warum?

Was sollt ihr jetzt tun? Loggt euch heute, am 5. Februar, bei GTA Online ein. Lauft ein paar Minuten in der Online-Session herum und schon habt ihr euch für die erste Million qualifiziert. Innerhalb von 72 Stunden nach dem Login sollte euch das Geld gutgeschrieben werden.

Wie geht es weiter? Nachdem ihr euch für die erste Million qualifiziert habt, könnt ihr euch noch weiter in GTA Online austoben. Der neue Casino-Heist ist ertragreich und beschert euch und euren Mitspielern viel Geld.

Außerdem könnt ihr euch schon mal eins der schnellsten Autos in GTA Online aussuchen, für dessen Kauf ihr die Finanzspritze vielleicht nutzen möchtet.

Ab dem 6. Februar läuft die zweite Geschenk-Woche. Loggt euch zwischen dem 6. und 13. Februar in GTA Online ein, um eine weitere Million Dollar zu verdienen. Wer sich in beiden Geschenk-Wochen einloggt, erhält also insgesamt 2 Millionen GTA-Dollar.

Selbst, wenn ihr gerade nicht aktiv GTA Online spielen wollt, aber es irgendwann vielleicht mal wieder vorhabt, ist das jetzt ein Geschenk, das ihr unbedingt mitnehmen solltet.

Weitere Boni in Red Dead Online: Besitzt ihr auch Red Dead Redemption 2? Dann sichert euch dort jetzt auch ein Geschenk. Spielt ihr zwischen dem 4. und 10. Februar Red Dead Online, sichert ihr euch die kostenlose Kopfgeldjägerlizenz, dazu 25 Bolas (eine Wurfwaffe) und 25 Verfolgungspfeile.

Wenn ihr schon in der Online-Welt seid, dann sichert euch gleich diesen coolen Revolver.