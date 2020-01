GTA 5 Online hatte jetzt seinen stärksten Monat seit 2 Jahren – Warum?

Der Dezember 2019 war für GTA 5 Online wahnsinnig erfolgreich. Warum hat das Spiel jetzt so viel Geld erwirtschaftet, wie schon lange nicht mehr? Wir geben euch einen Einblick.

Das ist neu: Das Unternehmen Superdata hat durch geschützte Quellen tiefe Einblicke in die Umsätze von Videospielen. Regelmäßig geben sie in Reports bekannt, welche Spiele im letzten Monat besonders erfolgreich waren.

Im Dezember 2019 setzte sich GTA 5 bei den Konsolen-Spielern auf Platz 4 der Games, die am meisten Geld erwirtschafteten. Dazu zählen Verkäufe des Spiels selbst aber auch Mikrotransaktionen.

So erfolgreich waren die Videospiele im Dezember 2019 – GTA 5 auf Platz 4 bei den Konsolen-Spielern – Quelle: SuperDataresearch.com

Superdata schreibt dazu:

Grand Theft Auto V hatte seinen besten Monat seit Dezember 2017. Das Spiel nahm 84,7 Millionen Dollar auf Konsole und PC ein, während Rabatte die Downloads ankurbelten. Darüber hinaus führte die Veröffentlichung des Inhalts-Updates mit dem Diamond Casino Heist, ein Nachfolge-Inhalt des sehr erfolgreichen „Diamond Casino and Resort“-Updates vom Juli 2019, zu erhöhten Ausgaben bei Premium-Währungen. Quelle: SuperDataresearch.com

Was machte den Dezember 2019 für GTA Online so gut?

Wir listen euch hier die Highlights aus Dezember 2019 auf, die vermutlich für viel Umsatz sorgten.

Shark-Cards sind in GTA Online die Option für Mikrotransaktionen. Man kauft sie mit Echtgeld und erhält dann digitale Währung in GTA 5 Online gutgeschrieben. Eine Alternative zum Grind, um die digitale Währung zu verdienen.

Der Casino-Heist

Was ist das? Nach einigen Trailern und Leaks veröffentlichte GTA Online am 12. Dezember endlich den Casino-Heist. Das ist ein neuer Raubüberfall, in dem man das Casino, das im Juli 2019 nach 6 Jahren im Spiel öffnete, überfällt.

Der Heist kommt bei vielen Spielern gut an, denn er bietet viele Herangehensweisen und passt sich damit verschiedenen Spielstilen an. 2 Jahre mussten Spieler auf einen neuen Raubüberfall warten und dieser hier trifft ins Schwarze. Klar, dass sich die Nachricht schnell rumsprach und viele Spieler wohl auch deshalb zu GTA Online zurückkehrten.

Neuer Casino-Heist in GTA Online ist genau die Abwechslung, die ich mir wünschte

Wie brachte das Geld ein? Im Zusammenhang mit dem Heist spendierte GTA Online seinen Spielern mit Twitch-Prime eine Spielhalle gratis. Die braucht man zur Planung und Durchführung des Heists. Allerdings liegt die geschenkte Spielhalle an einem abgelegenen Ort – Bessere Orte in der Innenstadt muss man sich für Millionen von GTA-Dollar kaufen.

Wer also besonders effizient spielen und seine Fahrwege deutlich verkürzen wollte, der kaufte sich eine Spielhalle in der Innenstadt.

Neue, coole Autos zum Casino-Update

Welche Autos gibt es? Gleich zum Start des Casino-Updates zogen neue, teure Autos ins Spiel ein. So ein Feuerwehrwagen kostet da schon mal knapp 3,3 Millionen GTA-Dollar. Das wäre umgerechnet ein Shark-Card-Wert von 38 €, wenn man die Card mit 3,5 Millionen Ingame-Dollar wählt.

GTA Online Update: Neue Autos aus Casino-Heist sind cool aber vielen zu teuer

Wie brachte das Geld ein? Wer sich die neuen Inhalte des Updates gleich kaufen wollte und nicht genug Ingame-Währung gegrindet hat, der griff für die neuen Fahrzeuge vielleicht zur Geldbörse.

GTA 5 beliebt auf Twitch, weckt Aufmerksamkeit

Warum ist das Spiel beliebt auf Twitch? Abgesehen vom regulären Spielen auf den Servern von Rockstar Games, sind einige Spieler auf Roleplay-Servern unterwegs. Bekannte Streamer wie Summit1g streamen regelmäßig ihre Abenteuer auf diesen RP-Servern und unterhalten damit die Spieler.

GTA V erlebt auf Twitch enormen Anstieg der Zuschauer – Rollenspieler sind „Schuld“

GTA 5 Online ist damit im Verzeichnis auf Twitch.TV oft auf den ersten Rängen zu finden. Das sehen die Zuschauer dort und werden aufmerksam auf das Spiel, wenn sie im Verzeichnis nach Streams suchen. Ein möglicher Grund dafür, dass sie sich das Spiel kaufen, wenn ihnen die Streams gefallen.

Weihnachts-Inhalte und Angebote

Was war zu Weihnachten los? Über die Feiertage bot GTA Online viele spannende Inhalte. So schenkte man den Spielern einen ferngesteuerten Mini-Panzer und belohnte sie täglich mit Geschenken dafür, dass sie sich einloggten.

Außerdem fiel in den Straßen von Los Santos jede Menge Schnee. Ein Highlight, auf das sich Spieler jedes Jahr wieder freuen. Denn dann driftet man besonders gut mit seinen hochgezüchteten Boliden durch die Straßen. Es gab so einige Gründe, warum man zu Weihnachten 2019 GTA Online spielen sollte.

Das alles bescherte GTA 5 und dem Online Modus sicherlich viel Aufmerksamkeit. Wer dann neugierig wurde und das Spiel kaufen wollte, der sah das Ganze auch noch im Angebot. Regelmäßig erscheint Grand Theft Auto V bei Sales für einen Preis von etwa 15 €.