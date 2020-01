In GTA 5 Online war ein Geld-Glitch aktiv, der Spielern Millionen von GTA-Dollar auf die Konten spülte. Dafür nutzten sie die Schatzsuche für den goldenen Revolver.

Das ist die Situation: Immer wieder sind Spieler in GTA 5 Online auf der Suche nach neuen Glitches, die ihnen mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld beschaffen. Genau so ein Glitch ist gerade DAS Thema in der Glitching-Community.

Am 22. Januar tauchte der Thread auf Reddit auf und erhielt gleich viel Beachtung. Das Versprechen: Unendlich Geld und RP!

So funktionierte der Glitch: Die Durchführung war ziemlich einfach. Nach ein paar Schritten der Vorbereitung nahm man an der Schatzsuche des Goldenen Revolvers teil, die wir euch hier zeigen.

Dabei nahm man dann zeitgleich einen VIP-Job an. Ein Problem entstand, wodurch man die entsprechende Belohnung eines weißen Zettels der Schatzsuche immer wieder abholen konnte. Immer wieder gab es 2.000 RP und 5.000 GTA-Dollar – etwa alle 3 Sekunden. „Das sind etwa 800.000 RP und 2.000.000 GTA-Dollar alle 20 Minuten“ schreibt der Ersteller auf Reddit.

Von einer genauen Anleitung sehen wir hier auf MeinMMO ab. Durch das Ausnutzen solcher Glitches ist euer Account in Gefahr. In könntet dafür von Rockstar Games bestraft werden. Wir raten davon ab, solche Methoden zu nutzen.

Das Ganze war sogar möglich, wenn man die Schatzsuche auf seinem Hauptcharakter schon abgeschlossen hatte. Dafür nutzte man einfach einen Zweitcharakter und führte mit diesem die Schritte durch. Weil sich die Charaktere das Bankkonto teilen, war die Beute wohl auch auf dem Hauptcharakter zu finden.

Für die Spieler war das ein gefundenes Fressen, denn die Inhalte von GTA Online sind teuer. Man muss für gewöhnlich viel grinden, um sich teure Supersportwagen wie den Krieger leisten zu können.

Kann man das noch nutzen? Vermutlich nicht. Heute, am 24. Januar, berichten Spieler, dass der Glitch gepatcht wurde. Rockstar Games hat wohl die entsprechende Sicherheitslücke gefunden und versiegelt. Nun bleibt abzuwarten, ob dieser Glitch mit einer anderen Form wieder stattfinden kann.

Doch andere Spieler berichten, dass der Glitch in ihrer Lobby noch funktioniert. Gut möglich, dass die Änderungen erst in einer neuen Lobby wirksam werden.

Was sagen die Spieler? Viele sind überrascht, dass es so lange dauerte, bis Rockstar das Problem löste. Einer schreibt, dass er damit 30 Millionen verdiente und einen Sprung von 400 Leveln machte.

Auch ohne den Glitch lohnt sich GTA Online diese Woche richtig. Schaut euch mal dieses Geschenk an: