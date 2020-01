Warum ihr jetzt jeden Tag das Casino in GTA Online besuchen solltet

Im Casino von GTA 5 Online wartet in der neuen Event-Woche eine große Überraschung für euch. Eins der besten Autos gibt es da gerade gratis.

Was macht das Casino jetzt so wichtig? Heute, am 23. Januar, startete eine neue Event-Woche in GTA Online. Das bedeutet für euch, dass neue Aktivitäten jetzt doppelt RP und GTA-Dollar bringen. Weiterhin heißt das aber auch, dass das Podiumsfahrzeug im Casino wechselt.

Während es in den letzten Tagen verhältnismäßig normale Autos dort gab, steht bis zum nächsten Donnerstag der Emerus auf dem Präsentierteller und dreht sich 24 Stunden am Tag im Kreis.

Drehen ist das Stichwort, denn ihr könnt den Emerus kostenlos sichern, wenn ihr am Glücksrad dreht. Das geht genau einmal pro Tag.

Normalerweise kostet der Emerus euch 2.750.000 GTA-Dollar. Bei einem Gewinn spart ihr als mächtig viel Geld.

Der Emerus in GTA Online – Quelle: Rockstar Games

Warum ihr das nicht verpassen solltet? Der Emerus gehört zu den schnellsten Autos in GTA Online, was die Rundenzeiten betrifft. Außerdem punktet der Wagen mit seinem schicken Aussehen, das wohl von McLaren und Ferrari inspiriert wurde. Das ist also ein Auto, das ihr unbedingt in eurer Sammlung haben wollt.

So geht ihr diese Woche vor, um die besten Chancen auf den Emerus zu haben

Um eure Chancen optimal zu nutzen, loggt ihr euch jeden Tag in GTA Online ein und dreht am Glücksrad im Casino. Wenn ihr das Auto nicht erwischt, ist das zwar ärgerlich, aber es stehen auch andere coole Preise bereit.

Dreht hier für euer Glück – Landet das Rad auf dem Auto, gibt’s das Podiumfahrzeug geschenkt

Das solltet ihr wissen:

Die Abklingzeit des Glücksrades beträgt 24 Stunden – Die wird nicht um 00:00 Uhr zurückgesetzt

Wählt eine Zeit, zu der ihr jeden Tag einloggen könnt. Beispielsweise täglich zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr

Es gibt keine Garantie auf den Wagen – Manche erhalten ihn beim ersten Dreh, andere gar nicht, sondern nur fiese Trostpreise

Die Chancen auf den Emerus habt ihr bis Mittwoch, den 29. Januar 2020, um 23:59 Uhr.

Wenn ihr dann schon mal im Spiel seid und das Casino besucht, dann erledigt doch gleich auch den Heist, der damit verbunden ist. In unserem Casino-Heist-Guide erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst.

Wollt ihr dann noch weiter das Konto füllen, nutzt diese Methoden dafür: