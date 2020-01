Wie verdient man in GTA 5 Online mit der Spielhalle Geld? Und wie holt man das meiste Geld aus dem Casino-Heist? Wir zeigen es euch hier.

Was sind das für Inhalte? Der Casino-Heist ist der neuste Raubüberfall in der Welt von GTA 5 Online, Los Santos. Um ihn zu starten, benötigt ihr eine Spielhalle.

Wer noch keine besitzt, kann sich jetzt eine Spielhalle kostenlos mit Twitch Prime sichern.

Geld verdienen mit Gratis-Spielhalle – Tresor, Kontroll-Terminal

Das bringt die Spielhalle: Der Keller der Spielhalle wird hauptsächlich für die Planung und Lagerung der Casino-Heist-Inhalte genutzt. Da steht die Planungs-Tafel, an der ihr eure Vorgehensweise auswählt. Außerdem bietet die Garage Platz für die Fluchtwagen.

In der Spielhalle selbst könnt ihr Automaten aufstellen und daran Videospiele zocken.

Verdient man mit der Spielhalle Geld? Mit dem Grundgeschäft, den Spielautomaten, macht ihr keine nennenswerten Umsätze. Euer Tresor fasst maximal eine Summe von 50.000 GTA-Dollar. Alle 48 Minuten generiert er automatisch 5.000 GTA-Dollar. Damit finanziert ihr gerade mal ein paar Schussichere Westen und Munition, die ihr für den Heist benötigt.

Schnell wird klar, dass der Casino-Heist das Kerngeschäft der Spielhallen ist. Damit verdient man das große Geld. Doch ein wichtiges Feature der Spielhalle wartet im Keller: das Hauptkontroll-Terminal.

Was kann das Hauptkontrollterminal? Das Teil kostet 1.740.000 GTA-Dollar und erleichtert euch die Arbeit erheblich, wenn ihr bereits Besitzer von verschiedenen Geschäften seid.

Das Terminal gibt euch die Kontrolle über alle anderen Geschäfte wie den Nachtclub, Gunrunning, Kokain, Meth, Gras, Geldwäsche, Hangar, Fahrzeuglieferungen und Lagerhausmissionen.

Um Nachschub zu kaufen, müsst ihr also nicht länger zu jedem Geschäft selbst fahren, sondern erledigt das über das Kontrollterminal.

Lohnt sich das Kontrollterminal? Wenn ihr mehrere Geschäfte habt, die weit über die Karte von GTA Online verstreut sind, dann lohnt sich das Terminal. Ihr spart euch damit lange Fahrtwege und damit viel Geld. Denn wenn ihr alle Geschäfte an einem Ort zusammenführen könnt, grindet ihr effektiver.

Welche Spielhalle kaufen? Die Preise der Spielhallen reichen von 1.235.000 GTA-Dollar (Pixel Pete’s – Paleto Bay) bis hin zu Preisen von über 2 Millionen GTA-Dollar, wenn ihr eine Arcade in der Stadt kaufen wollt.

Spielhalle verkaufen / wechseln: Wer mit der Spielhalle unzufrieden ist, die er gekauft hat, kann diese wechseln. Beschwerden hört man von Spielern, die die kostenlose Spielhalle mit Twitch-Prime geholt haben, denn die ist ganz oben in Paleto Bay. Also ist immer ein langer Weg damit verbunden, von der Spielhalle zu Missionen oder anderen interessanten Punkten der Map zu gelangen.

Ruft einfach das Handy auf, wählt „Internet“ und sucht euch dann bei Foreclosure eine neue Halle aus. Bedenkt aber, dass diese in der Anschaffung recht teuer sind.

Casino Heist Guide – So macht ihr das meiste Geld

Die Vorbereitung: Zunächst trefft ihr euch mit Lester im Mirror-Park. Der kontaktiert euch im Spiel. Das ist quasi die Vorbereitungsmission, um Spielhalle und Casino-Heist freizuschalten und zu starten.

Der Start – Casino ausspähen und Points of Interest finden

Eine der ersten Missionen verlangt von euch, das Casino, in das ihr bald einbrechen sollt, detailliert auszuspähen. Fotografiert dafür den Typen vom Park-Service, Kameras, Wachen, Eingänge und mehr.

Wichtige Türen findet ihr auf dem Dach des Casinos und bei der Dachterrasse. Außerdem soll der Eingang für die Geldtransporter und der Tunnel-Eingang fotografiert werden.

Wo ihr all diese Punkte findet, zeigen wir euch hier:

GTA Online: Casino ausspähen – Alle Zugangspunkte finden

Gold, Diamanten, Geld, Kunstwerke – Was steckt im Tresor?

Nach dem Ausspähen des Casinos sollt ihr prüfen, welche Beute sich im Tresorraum befindet. Dazu hackt ihr das Handy einer Wache und verschafft euch anschließend im Casino Zugriff auf die Überwachungskameras.

Ob Gold, Geld oder Kunstwerke im Tresor zu finden sind, hängt von eurem Glück ab. Der Zufall entscheidet das.

Ein Tresor voll Geld bringt euch 2.115.000 GTA-Dollar

Ein Tresor voller Kunstwerke bringt euch 2.350.000 GTA-Dollar

Ein Tresor voll Gold bringt euch 2.585.000 GTA-Dollar

Ein Tresor voll Diamanten bringt euch 3.290.000 GTA-Dollar

Wie gibt es Diamonds? Bisher hat Rockstar Games die Diamanten-Beute noch nicht freigeschaltet. Man vermutet, dass dieser Tresorraum-Inhalt zu bestimmten Events freigeschaltet wird, bei denen der Casino-Heist dann besonders lohnenswert für die Spieler ist.

Herangehensweise wählen – Welche Vorbereitung?

Was sind die Unterschiede? Euch stellt sich bei der Heist-Vorbereitung die Frage, ob ihr „Still & Leise“, „Riesenschwindel“ oder „Aggressiv“ als Herangehensweise für den Heist wählt.

Bei „Aggressiv“ geht ihr mit lauter Waffengewalt und Explosionen in das Casino hinein und auch wieder heraus.

Bei „Still & Leise“ verschafft ihr euch heimlich Zutritt ins Gebäude und geht dann am besten ungesehen wieder heraus.

Bei „Riesenschwindel“ tarnt ihr euch und geht mit Verkleidungen wie einer Gruppe-Sechs-Ausrüstung ins Casino, um den Tresor leerzuräumen und anschließend zu flüchten.

Welche Vorbereitungen sollte man freischalten? Für jede Herangehensweise könnt ihr Patrouillenrouten, Duggans Lieferungen, elektrische Bohrmaschinen, Masken und viele weitere optionale Vorbereitungen freischalten. Doch welche benötigt man überhaupt?

Wenn ihr als kleines Team unterwegs seid, sind die elektrischen Bohrmaschinen zum Beispiel überflüssig, weil euch sowieso keine Zeit bleibt, die Schließfächer aufzubohren. Ihr seid damit beschäftigt, zu hacken und die andere Beute einzusammeln.

Unsere Empfehlungen, welche optionalen Ziele ihr freischalten solltet, seht ihr in folgender Tabelle.

Option Aggr. Leise Schwindel Pat. Routen – X X Dug. Lieferungen X X – Sicherheitsinfo – X X Elekt. Bohrer – – – Masken – – – Young Ancestor – – – Gruppe-6-Gear – – X Sicherheitspass S2 X X X Noose Ausrüstung – – X EMP – X – Infiltration Suits – X – Maint. Ausrüstung – – – Feuerw. Ausrüstung – – – Verstärke Rüstung X – –

Crew zusammenstellen – Wen soll man wählen?

Was sind die Unterschiede? Bei jedem Heist wählt ihr aus, welche NPCs ihr mit in die Crew nehmt. Je besser ihre Fähigkeiten, desto höher ihr Anteil von der Beute. Darum lohnt es sich, weise zu wählen.

Besonders wichtig ist ein guter Hacker, denn der verschafft euch mehr Zeit im Tresorraum. Doch wählt man da Avi Schwartzman oder Paige? Findet es hier heraus:

Wie ihr die beste Crew für den Casino-Heist in GTA Online zusammenstellt.

9 Tipps und Tricks beim Casino-Heist in GTA 5 Online

Eine Sammlung von Tricks, die ich bei Casino-Heists in GTA 5 Online gern früher gewusst hätte:

Für die Vorbereitungsmissionen empfiehlt sich nach wie vor der gepanzerte Kuruma

Ihr könnt maximal eine Sicherheitskamera ausschalten, ohne Alarm auszulösen

Deaktiviert die Sicherheitskameras vorübergehend mit der Stun Gun

Stellt einen Spieler ab, der für das Hacking im Tresorraum zuständig ist (nutzt diese Anleitung bei Fingerabdrücken)

Wenn der Timer im Tresorraum unter 20 Sekunden tickt, brecht ihr mit der Beutesuche ab und verlasst den Raum, damit ihr pünktlich draußen seid und der Alarm nicht ausgelöst wird

Stehen die Fluchtwagen rechts von der Rennstrecke, lauft direkt auf die Strecke und folgt dem Weg um die Kurve – Geht keine Umwege

Der Riesenschwindel funktioniert als Gruppe-6-Tarnung und Noose-Flucht-Tarnung am leichtesten

Nutzt am besten den weit entfernten Käufer, da die Flucht sehr einfach ist

Die Sentinel-Fluchtwagen des billigsten Fahrers sollten eure Wahl bei der Flucht sein

Die einfachste Flucht? Nehmt diesen Weg!

Nach etlichen Versuchen, mit 5 Sternen vor der Polizei zu flüchten, war meine Gruppe es satt. Einer meiner Kollegen hatte die Idee, sich einfach in der Kanalisation zu verstecken, bis die Sterne weg sind. Und siehe da: Es funktioniert.

So gelingt die einfachste Flucht: Lauft aus dem Gebäude zu den Fluchtfahrzeugen und fahrt damit geradewegs in die Kanalisation. Dort, wo ihr auch das Foto für Lester knipsen solltet. Der Eingang dazu befindet sich nur wenige hundert Meter vom Casino entfernt und ist leicht zu erreichen. Fahrt dort langsam hindurch oder wartet in der Mitte. Wenn die Sterne dann verschwunden sind, fahrt ihr aus dem anderen Ende heraus und macht euch auf den Weg zum Käufer.

Weil diese Flucht durch den Trick so einfach ist, lohnt es sich jedes Mal, den am weitesten entfernen Käufer aufzusuchen, um den meisten Profit zu gewinnen.

Wenn ihr noch weitere Tipps für den Casino-Heist oder die Spielhalle habt, dann schreibt sie uns doch in die Kommentare. Weitere Möglichkeiten, in GTA Online viel Geld zu verdienen, zeigen wir euch hier: