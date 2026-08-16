GTA Online: Casino ausspähen – Alle Zugangspunkte finden

In GTA Online sollt ihr für den Casino-Heist das Casino ausspähen. Wir zeigen euch die Fundorte aller Zugangspunkte auf Dach, Terrasse, Kanalisation, Nebeneingang und Sicherheitstunnel.

Update, 17. Mai 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Was ist das für eine Mission? Zur Vorbereitung auf den großen Casino-Heist in GTA Online sollt ihr interessante Zugangspunkte des Gebäudes ausspähen. Je mehr ihr davon findet, desto mehr Auswahl habt ihr später dabei, wo ihr das Casino für den Raubüberfall betreten und verlassen wollt.

Es ist ratsam, alle Punkte aufzudecken, die wir euch hier zeigen.

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Alle Zugangspunkte und wie ihr sie findet

Wie viele Punkte gibt es? Es gibt einige Türen, die ihr ausspähen sollt. Wir listen euch hier die Punkte auf, die ihr finden müsst:

Dach Unterhalb des Landeplatzes, also nur eine Treppe tiefer, gibt es auf jeder Seite eine Tür, die ihr abfotografieren müsst. Zwischen den Türen liegen eine Wand und der Heli-Landeplatz.



Dachterrasse Rund um die Terrasse herum findet ihr 4 Türen zum Abfotografieren. Lauft außen einmal komplett um die Dachterrasse herum, um alle zu finden.



Haupteingang Das ist der Haupteingang vorne am Casino Fotografiert da auch gleich noch den Typen vom Parkdienst



Nebeneingänge An der Rückseite und an der Seite (Nicht auf der Seite der Garage) findet ihr jeweils eine Tür mit Keypad Fotografiert hier auch gleich das Keypad und eine der Außenkameras



Sicherheitstunnel Folgt dem Weg, der zwischen Casino und Casino-Parkplatz an der Rennstrecke entlangführt. Auf dem Weg fahrt ihr durch einen kleinen Tunnel – fotografiert darin das Rolltor.



Kanalisation Hinter dem Casino fließt der Kanal entlang. Direkt zu dessen Beginn, oben an der Mündung zum Teich, findet ihr einen Eingang in die Kanalisation. Fahrt da mit dem Auto rein. Das erste Tor auf der rechten Seite, wenn ihr runterfahrt, sollt ihr fotografieren.



In der Galerie zeigen wir euch ein paar der Orte, die ihr fotografieren müsst. Bedenkt, dass es auf dem Dach, der Dachterrasse und bei den Nebeneingängen mehrere Türen gibt, die ihr fotografieren sollt.

Orte von Interesse – Casino Heist

Zusätzlich zu den Zugangspunkten sollt ihr auch Orte von Interesse fotografieren. Das lässt sich am besten damit kombinieren, wenn ihr die oberen Zugangspunkte abgrast.

Weitere Guides zum Casino-Heist:

Was soll fotografiert werden?

Eine Wache

Eine Außenkamera

Der Typ vom Parkdienst

Ein Keypad (das Tastenfeld der gesicherten Türen)

Eine Innenkamera (findet ihr im Casino, die weißen runden Teile an der Decke)

Tresor Blaupause (auf dem Schreibtisch im Managerbüro – Benötigt VIP Mitgliedschaft im Casino – Ihr findet es, wenn ihr dem Weg hinter „Inside Track“ folgt – Die Treppe rauf, an der Sekretärin vorbei)

Wenn ihr alle wichtigen Punkte abgeschlossen habt, wird die Mission für euch beendet. An der Planungstafel seht ihr dann die „Zugangspunkte“ und „Orte von Interesse“ abgehakt und könnt sie beim Heist nutzen.

Mit diesen Zugangspunkten seid ihr perfekt gerüstet für euren nächsten Heist. Für weitere Tipps und Tricks zum Thema Casino-Heists schaut doch mal in unserem Guide vorbei, damit ihr möglichst effektiv Kohle scheffeln könnt: GTA Online: Casino Heist Guide – So werdet ihr reich