EA FC 27: Die Beste Liga in Ultimate Team wählen

Beim Start von Ultimate Team müsst ihr euch für eine von vier Ligen entscheiden. MeinMMO erklärt, welche Liga die beste Wahl ist.

Warum muss ich eine Liga wählen? In Ultimate Team müsst ihr direkt zum Start eine Liga wählen. Damit erhaltet ihr euren ersten Satz Spieler, mit denen ihr eure ersten Matches bestreiten könnt. Außerdem hat jede Liga spezielle Aufgaben, die neue Spieler zur passenden Liga bringen. Deswegen ist die Wahl der Liga so wichtig.

Welche Optionen gibt es? Insgesamt gibt es 4 Wahl-Möglichkeiten:

Premier League / Barclays Women’s Super League

La Liga / Liga F Moeve

Ligue 1 / Arkema Première Ligue

Bundesliga / Google Pixel Frauen-Bundesliga

Was ist die beste Option? Die derzeit besten Optionen ist entweder die La Liga (Spanien) oder die Premier League (England).

Sowohl in der spanischen als auch in der englischen Liga bekommt ihr sofort einige starke Spieler und in beiden Ligen profitiert ihr von den Chemistry-Effekten, die euer Team besser spielen lässt: In der La Liga habt ihr gleich 2 spanische Spieler, in der Premier League zwei englische Spieler. Bei der Premier League habt ihr obendrein den Vorteil, dass hier viele Schotten mitspielen und ihr hier ebenfalls von der Chemie profitieren könnt.

Warum sind die anderen Ligen weniger empfehlenswert? Französische Liga und die Bundesliga haben beide das Problem, dass spätere Spieler, die ihr kostenlos erhaltet, Nationalitäten haben, die sich nur schlecht kombinieren lassen. Daher profitiert ihr hier nur bedingt von den Chemistry-Effekten, die aber im Ultimate Team eine wichtige Rolle spielen.

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