WoW Forever: Entwickler reagieren auf Feedback, übertrumpfen alle Erwartungen

Es gab einige Kritikpunkte an der Beta von WoW Forever. Nach nur wenigen Tagen zeigen die Entwickler: Sie hören ganz genau zu.

Die Beta von World of Warcraft Forever ist erst vor einer Woche gestartet, doch die Entwickler zeigen bereits an vielen Stellen: Sie haben verstanden. Auch wenn der neue WoW-Modus vor allem viel Zuspruch bekommt, gibt es auch Kritik an der neuen Grafik. Besonders die Wetter-Effekte sind manchen Spielerinnen und Spielern ein Dorn im Auge und sorgen für den Eindruck: Da geht noch mehr.

Jetzt haben die Entwickler direkt klargestellt: Oh ja. Da geht noch viel mehr.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Was war die Kritik der Community? Während viele die neue, überarbeitete Grafik und die Effekte loben, gab es vor allem an einem Punkt viel Kritik: Das Wetter. Die Wetter-Effekte waren nicht sonderlich beeindruckend.

Wetter-Effekte haben, ähnlich wie die Dunkelheit der Nacht, eine lange Geschichte in World of Warcraft. Schon während der Zeit von Vanilla wurden Wetter-Effekte eingeführt, später allerdings in ihrer Intensität drastisch reduziert. Sie existieren zwar in der modernen Version des Spiels, sind dort aber häufig nur hübsches Beiwerk, um die Sicht nicht zu stören. Daher fühlen sie sich nie wie „richtiges“ Wetter an, sondern lediglich wie eine hübsche Dreingabe.

Etwas, das die Entwickler mit Forever offenbar korrigieren wollen.

Regen, der den Namen auch wirklich verdient hat

Wie hat Blizzard reagiert? Die Entwickler haben einfach nach bester „Show, don’t tell“-Mentalität reagiert und ein neues Video veröffentlicht, das zeigt, wie sich die Wetter-Effekte in WoW Forever noch verändern werden. Man hat sich das Feedback zu Herzen genommen und will intensivere Wetter-Effekte einbauen. Als Beispiel dafür gibt es ein Video vom Wald von Elwynn zu sehen, als gerade ein Gewitter losbricht:

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Nicht nur optisch macht der Regen einiges her, auch auditiv ist das ein tolles Erlebnis. So verändert sich die Geräuschkulisse des prasselnden Regens, je nachdem, wo ihr euch gerade aufhaltet. In der freien Natur sind die Effekte lauter, während ihr in Behausungen hören könnt, wie der Regen auf das Dach fällt.

Community feiert die Änderungen: Schaut man sich die Kommentare an, egal ob unter dem YouTube-Video oder in den verschiedenen WoW-Subreddits, scheint die Meinung einstimmig zu sein: Das ist genial und sieht super aus. Einige Auszüge der Kommentare:

VERDAMMT JA, omg, das sieht fantastisch aus, bitte spielt weiter mit dieser Idee und weitet sie auf andere Gebiete aus. Regenstürme, Schneestürme, sonnige Tage, sternenerfüllte Nächte, das sorgt dafür, dass die Welt sich lebendig anfühlt! – bobbyjy32

– bobbyjy32 Wir bekommen nicht nur das Wetter zurück, es ist auch noch so verdammt gut. Die Änderung am Sound, wenn man sich außen oder innen befindet, das ist wirklich grandios. – SpaceIsTooFarAway

Cortyn meint: Die Wetter-Effekte im Wald von Elwynn sehen fantastisch aus und werden eine Menge zur Immersion beitragen, da bin ich mir sicher. Wenn auch die anderen Wetter-Effekte, wie etwa Schneestürme in Dun Morogh oder Sandstürme in Tanaris eine ähnliche Intensität haben, dann wird das eine Menge zum Erlebnis in WoW Forever beitragen.

Ich konnte mir das zufriedene Grinsen nicht aus dem Gesicht vertreiben, als ich das gesehen habe – auch wenn ich vermutlich keinen Unterschlupf im Gasthaus von Goldhain suchen werde. Aus Gründen.

Bisher scheint WoW Forever eine ganze Menge richtig zu machen und den Spielerinnen und Spielern exakt das zu liefern, was sie von einer Classic+-Erfahrung haben wollen. Lediglich die Berufe sorgen schon jetzt für kontroverse Diskussionen, denn man kann blaue Ausrüstung schon auf Level 11 herstellen und tragen.