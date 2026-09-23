Berufe in WoW Forever sind so stark, ihr tragt schon auf Level 11 blaue Items

Berufe in WoW Forever sind so mächtig, wie in keiner anderen Version des Spiels. Schon beim Leveln werdet ihr richtig stark.

Mit World of Warcraft Forever wollen die Entwickler den Geist von Classic bewahren, aber dennoch viele Veränderungen vornehmen, die das Spiel besser machen. Eine große Änderung steht bei den Berufen an. Über 600 neue Rezepte wird es geben und viele davon sind gar nicht für das Endgame, sondern für die Level-Phase gedacht. Das bedeutet aber auch: Ihr könnt euch schon während des Levelns richtig starke Ausrüstung über Berufe herstellen.

Wer will, kann etwa auf Stufe 11 bereits einzelne, blaue Gegenstände tragen. Eine Änderung, die nicht allen gefällt.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Manche wollen keine starke Ausrüstung zu Beginn

Wie wird das Thema diskutiert? Grundsätzlich gibt es bei der Diskussion vor allem zwei Lager, wobei diese nicht gleich groß erscheinen.

Die eine Seite hat kein Verständnis dafür, dass man auf so frühen Stufen bereits blaue Items trägt. Das würde das Gefühl von Classic ruinieren, wenn man sich schon so früh gute Ausrüstung herstellen kann. Wenn man sich die öffentlichen Diskussionen anschaut, scheint diese Gruppe eher in der Minderheit zu sein.

Die andere Seite ist ziemlich begeistert von den Änderungen und argumentiert, dass Berufe so endlich auch mal wieder sinnvoll sind. Denn vorher war es oft der Fall, dass die ganzen Rezepte während der Level-Phase im Grunde keinen Nutzen hatten. Oft konnte man sie erst viel später herstellen oder musste so viel Zeit opfern, dass das in keinem Verhältnis zum Nutzen stand. So sieht es auch Original_Sedawk, der seine Meinung im Subreddit von WoW Forever teilt:

Die Fähigkeit, sich coole Ausrüstung auf dem Level des Charakters zu bauen ist fantastisch. Ich habe Schmiedekunst vorher gehasst, weil die ganzen Rezepte mir nutzlos vorkamen. Aber jetzt, auf Level 11, ist die ganze Ausrüstung, die ich trage, von mir selbst hergestellt, einschließlich dieser tollen blauen Stiefel. Als jemand, der vor allem die Reise genießt und nie im Endgame spielt, war das die beste Verbesserung des Spiels, die ich mir gewünscht habe. Deswegen habe ich mein Abo erneuert. Ich bin schockiert, dass Leute wirklich denken: „Oh, du solltest diese Ausrüstung nicht so früh im Spiel haben.“ Oder wenn sie verfügbar ist, dann sollte sie viel schwieriger herzustellen sein. Genau das ist doch das Problem: Du wendest eine Menge Zeit auf, die Materialien zu sammeln, um dir ein Stück Ausrüstung zu basteln und zu der Zeit, wo du bereit bist, das Item endlich zu tragen, bist du schon viel zu hoch gelevelt. Wenn du glaubst, dass diese coole Ausrüstung nur für das Endgame sein sollte, dann spiel halt Classic oder Retail. Ich bin einfach so glücklich mit den Entscheidungen die sie für WoW Forever getroffen haben. Es ist vielleicht nicht für alle gemacht, aber es ist genau für mich gemacht.

Eine Meinung, die eine Menge Zuspruch bekommt, denn im noch recht jungen Subreddit von Forever gab es bereits 1.377 Upvotes – und satte 96 % Zustimmung.

Cortyn meint: Ich finde diese Änderung richtig klasse. Ich erinnere mich noch gut an meinen Start zu Vanilla (und später Classic), wo ich mit meiner Magierin Schneiderei und Verzauberkunst gelernt und gelevelt habe. Ja, es gab Momente, in denen man sich etwas Sinnvolles herstellen konnte, etwa Taschen oder eine hübsche Verzauberung (bei der es natürlich nur um das Leuchten ging, nicht um den Effekt). Doch richtig nützlich war das nur selten.

Zumeist musste ich stundenlang Stoffe oder grüne Items (zum Entzaubern) farmen, um mir dann etwas herstellen zu können, das ich ohnehin nicht mehr brauchte, weil mich das Farmen bereits ein oder zwei Level hat aufsteigen lassen.

Ich freue mich daher darauf, Berufe schon während der Level-Phase sinnvoll verwenden zu können und glaube, dass es viel zum Spielgefühl beitragen wird, schon früh etwas Sinnvolles tragen zu können.

Aber wie seht ihr das Ganze? Findet ihr es gut, dass Berufe schon auf niedrigen Stufen einen sinnvollen Beitrag leisten? Oder fandet ihr das alte System besser, bei dem nur wenige Gegenstände während der Level-Phase erschwinglich und sinnvoll waren?

Falls ihr wollt, könnt ihr das neue System auch schon in der Beta testen – aber passt auf, wenn ihr euch einen falschen Namen gebt, ist der Beta-Zugang ganz schnell wieder weg.