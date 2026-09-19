Tony Stark erschuf in Marvel eine der schlimmsten Abo-Fallen aller Zeiten, weil er die Free Trial für alle auslaufen ließ

Tony Stark, besser bekannt als Iron Man, gilt nicht zuletzt wegen seines Opfers in Avengers: Endgame als einer der größten Helden der Erde. Doch was ist, wenn er als Tech-Genie ein völlig anderes Ziel verfolgt? Dieses Szenario zeigte Marvel vor knapp 12 Jahren und machte aus dem Helden einen der schlimmsten Schurken.

Tony Stark ist zwar nicht immer der sympathischste Kerl, doch im MCU ist er trotz seiner vorlauten Art ein echter Superheld. Immerhin rettete er die Erde und opferte sein eigenes Leben, um die Taten von Thanos wiedergutzumachen.

Doch als Tech-Genie hat er auch die Art, neue Bedrohungen für die Menschheit zu erschaffen – immerhin hat er eine Mitschuld an der Entwicklung von Ultron in den Marvel-Filmen. Da der neue Schurke Doctor Doom von Robert Downey Jr. gespielt wird, wird Iron Man wohl auch bei dem Schurken eine Rolle spielen.

2014 startete Marvel eine neue Comic-Reihe, die den Fokus auf den Haupt-Iron-Man legt, der sich aber zum Bösen verändert hat. Dabei erschuf er eine so bösartige App, dass selbst Thanos schockiert wäre.

Video starten Englischer Trailer zu Iron Man mit Robert Downey Jr. Autoplay

Der fiese Superior Iron Man

Um welche Story geht es? Im November 2014 startete Marvel die Comic-Reihe Superior Iron Man. Bei einem Kampf gegen den Schurken Red Skull kam es dazu, dass Doctor Doom und Scarlet Witch die Moral aller vorhandenen Figuren umdrehten (Comic-Quatsch halt). Danach versuchten die beiden zwar, es wieder rückgängig zu machen, doch der fiese Tony blockt es.

Somit blieb sein umgekehrter moralischer Kompass und aus ihm wurde der Superior Iron Man, dessen Gottkomplex all seine anderen Eigenschaften überstrahlt. Direkt im ersten Heft zeigt der ehemalige Held dann, wie fies er wirklich ist. Neben einer krassen Rüstung entwickelte er die Extremis 3.0 -App.

Sie basiert auf dem Extremis-Virus, einer Art Supersoldaten-Serum, das man mit dem von Captain America vergleichen kann. Seine kostenlose 3.0-App gibt Nutzern Zugang zum Virus und verwandelt sie in die beste Version ihrer selbst. Pepper beschreibt es damit, dass er jeden mit Zugang zu einem Supermodel verwandelt hat.

Klingt erstmal gut, aber es entstand eine 2-Klassen-Gesellschaft. Die Menschen, die keinen Zugang zur App hatten, wurden gesellschaftlich ausgestoßen. Das ist aber nicht mal das Perfideste an der Sache. Nachdem Pepper Tony zur Rede stellt, erklärt er, dass die Stadt nicht so bleiben wird und er sehr viel Geld machen wird. Plötzlich beginnen sich die Menschen zu verändern.

Diese kostenlose Version war nur ein Probe-Abo und jeder Tag mit Zugang kostet 100 US-Dollar an Abogebühren. Er hat also die Menschen süchtig nach der App gemacht und den Preis so horrend teuer gemacht, dass Menschen alles dafür tun würden, sich die App leisten zu können – einfach nur wegen Profitgier und Spaß. Da wirken selbst die hineingedichteten Beweggründe von Thanos edel.

Das rief auch andere Helden auf den Plan, doch selbst vor denen hatte der überlegene Tony keinen Respekt.

Das Cover des ersten Hefts seht ihr hier:

Das Cover von Superior Iron Man Nr. 1 gezeichnet von Mike Choi (Titelbildquelle: Marvel.com)

Erpressungsversuche mit perfiden Methoden

Welcher Held stellte sich Tony in den Weg? Als Beschützer der Straßen musste sich auch Daredevil mit den Konflikten auseinandersetzen, die durch die Extremis-App ausgelöst wurden. Daredevil entführte Tony und konfrontierte ihn, doch seine neue Super-Rüstung rettete ihn und er knockte Daredevil aus.

Dabei gab er ihm mit der App aber die Sehkraft für eine kurze Zeit zurück (Daredevil ist seit einem Unfall als Kind blind) und versuchte, ihn in Superior Iron Man Nr. 3 zu bestechen. Die beiden streiten und Tony erklärt ihm wütend: Ich bin der intelligenteste und fähigste Mensch auf diesem Planeten. Ich spiele nicht Gott. Die ganze Zeit über habe ich nur den Menschen gespielt. Ziemlich bescheiden.

Kurz bevor seine Sehkraft verschwindet, geht der besiegte Daredevil zu seinem besten Freund Foggy, um sich sein Gesicht anzusehen.

Wie konnte man den Superior Iron Man besiegen? Mit seinem verqueren Gottkomplex wollte der fiese Tony eine utopische Welt erschaffen, an deren Spitze natürlich er steht. Er konnte Helden, die sich ihm in den Weg stellten, besiegen. Ausgerechnet Pepper schaffte es aber, ihn in Superior Iron Man Nr. 9 (2015) aufzuhalten.

Sie kaufte eine große Medienfirma und zeigte der Welt, welche Bosheit hinter Tony steckt. Superior Iron Man verschwand von der Erde und starb im April 2015 im Comic Avengers Nr. 44 während des Incursion-Events, in dem 2 Universen aufeinanderprallen sollten.

Wie wahrscheinlich ist der Superior Iron Man im MCU? Auch wenn das MCU viel aus den Marvel-Comics adaptiert, ist eine magische Moral-Veränderung doch etwas zu absurd für die Filme. Dort arbeitet man aktuell mit Varianten und das könnte auch eine der Erklärungen für Doctor Dooms Aussehen sein.

In dem Fall könnte man durchaus Elemente von Superior Iron Man adaptieren, aber die Story an sich ist wohl eher unwahrscheinlich, da Tony im MCU auch nicht mehr lebt. Mehr zu Doctor Doom erfahrt ihr hier: Einer der größten Mistkerle von Marvel war der Favorit von Stan Lee, galt für ihn gar nicht als Bösewicht