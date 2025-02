Marvel-Bösewicht Thanos hat die Hälfte des Universums ausgelöscht – Und das alles nur, um eine Frau zu beeindrucken

Thanos ist der bekannteste Schurke des Universums von Marvel. Auch abseits der Filme war er das große Böse, das viele der Helden zusammengeführt hat. Ursprünglich hatte er aber keinen so durchdachten Grund für all seine Taten. Er tat alles für die Liebe.

Wer ist Thanos? Thanos ist ein Eternal, der auf dem Mond Titan geboren wurde. Die Geburt von ihm sorgte dafür, dass seine Mutter Sui-San verrückt wurde. Schon als Kind hatte er einen unendlichen Drang nach Macht. Er tötete sogar seine eigene Mutter als Kind.

Thanos ist im Universum als skrupelloser Herrscher bekannt, der viele Welten erobert und versklavt hat. Er herrscht mit Strenge und Gewalt. Seine wohl größte Tat war die Auslöschung der Hälfte des Universums, wofür er die Infinity-Steine gesammelt hat. Anders als in den bekannten Filmen hatte Thanos einen simpleren Grund.

Thanos wollte für seine Liebe kämpfen

Was war die ursprüngliche Motivation von Thanos? In den Filmen spricht Thanos immer davon, die Balance von Ressourcen und Lebewesen wiederherzustellen. Dafür löscht er die Hälfte aller Lebewesen im Universum aus. Dabei wirkt er fast schon wie ein durchdachter Schurke, der in seiner Logik einfach das Richtige tut.

In seiner ursprünglichen Geschichte in den Comics war Thanos von Mistress Death besessen, die ihn schon in jungen Jahren aufgesucht hat. Das ist quasi der Tod. Eine Entität, die seit Urzeiten die Verkörperung der Sterblichkeit ist. Im Marvel-Universum wird sie als Frau dargestellt, meistens mit einem Skelettkopf.

In diese Entität verliebte sich Thanos und er versuchte alles, um ihre Liebe zu bekommen. Dafür wütete er im Universum und brachte Tod und Verberben. Das motivierte ihn auch, die Infinity-Steine zu sammeln und die Hälfte des Universums zu zerstören. Das passierte im Event Infinity Gauntlet von Jim Starlin, das 1991 startete.

Thanos wird von Mistress Death wiederbelebt, um eine falsche Balance zwischen Leben und Tod zu korrigieren. Doch seine Taten beeindruckten Death nicht so, wie er will, und letztendlich stellt sie sich sogar gegen ihn. Das zeigt auch die widersprüchliche Beziehung der beiden, die gerne mal in alle Richtungen geht.

Thanos hat sogar einen Konkurrenten. Durch seine ständigen Beinahe-Tode trifft auch Deadpool regelmäßig auf Mistress Death und verliebt sich in sie. Doch auch daraus wird nichts, da Deadpool quasi gar nicht sterben kann. Ein anderer Mensch wird regelmäßig von Thanos besucht: Seit fast 50 Jahren besucht Marvel-Bösewicht Thanos einen armen Kerl an seinem Geburtstag, nur um ihn zu ärgern