Die ersten Avengers gab es im Marvel-Universum schon in der Steinzeit und einen Charakter davon kennt ihr aus den Filmen

Die Avengers sind zusammen mit den X-Men die wohl bekannteste Heldentruppe aus dem Marvel-Universum. Immerhin hatten sie auch schon mehrere Filme. Doch die Avengers gab es schon vor 1 Million Jahren in der Geschichte des Marvel-Universums, und eine Figur kennt ihr sogar aus dem MCU.

Um welche Avengers geht es? Im Marvel-Universum sind die Avengers keine feste Gruppe mit bestimmten Mitgliedern. Im Verlaufe der Comics, Filme und Spiele wechseln regelmäßig Mitglieder durch. Das hängt auch manchmal von der Zeitperiode der Geschichte ab.

Im Marvel-Universum gab es die Avengers aber schon vor 1 Million Jahren und die ähneln einigen Figuren oder Ideen, die man aus diversen Filmen kennen könnte. Und schon zu der Steinzeit kämpften die Avengers gegen mächtige Bedrohungen. Auch wenn man hierbei sagen muss, dass in der Geschichte nicht alles historisch korrekt ist.

Bildrechte zu Thor Ragnarök liegen bei Marvel und Disney

Andere Personen, gleiche Aufgabe

Warum wurden damals die Avengers gegründet? 2017 tauchten die Avengers 1.000.000 BC zum ersten Mal im Comic Marvel Legacy Nr. 1 auf. 2022 erhielten sie auch eine eigene Reihe. Über 1.000.000 Jahre in der Vergangenheit wurde Firehair als erste bekannte Mutantin geboren. Sie wurde zum Avatar der Phoenix Force, einer Entität, die in vielen X-Men-Filmen relevant war.

Sie bemerkte ihre zerstörerische Kraft und wollte ein Team zum Schutze der Menschheit gründen. Dafür stellte sie die erste Version der Avengers aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Odin Borson: Allvater von Asgard und Vater von Thor. Das ist auch der Odin, den man später im 616-Universum kennt und aus den Filmen.

Allvater von Asgard und Vater von Thor. Das ist auch der Odin, den man später im 616-Universum kennt und aus den Filmen. Agamotto: Der erste Sorceres Supreme, eine Rolle in der Welt, die später auch Dr. Strange übernimmt. Die mystische Halskette von Dr. Strange heißt Auge von Agamotto.

Der erste Sorceres Supreme, eine Rolle in der Welt, die später auch Dr. Strange übernimmt. Die mystische Halskette von Dr. Strange heißt Auge von Agamotto. Black Panther (Mosi) : Ist der erste Black Panther eines prähistorischen Stammes in Wakanda. Zu der Zeit landete ein Meteorit mit Vibranium in Wakanda, weshalb Mosi auch Krallen aus Vibranium besitzt.

: Ist der erste Black Panther eines prähistorischen Stammes in Wakanda. Zu der Zeit landete ein Meteorit mit Vibranium in Wakanda, weshalb Mosi auch Krallen aus Vibranium besitzt. Iron Fist (Fan Fei) : Fan Fei ist die erste Version des Iron Fist, die Martial Arts gelernt hat. Als sie einen Drachen aus Rache tötet, erhält sie mystische Kräfte und die Ki-Kontrolle.

: Fan Fei ist die erste Version des Iron Fist, die Martial Arts gelernt hat. Als sie einen Drachen aus Rache tötet, erhält sie mystische Kräfte und die Ki-Kontrolle. Starbrand (Vnn): Starbrand ist ein Verteidigungssystem der ersten Kreaturen aus dem Universum und ist eine Macht, die einer Person oder Kreatur bei essenziellen Ereignissen verliehen wird. Auf der Erde erhielt es erstmal ein Dinosaurier bei einem Meteoriteneinschlag, später dann Vnn. Vnn ist ein Neandertaler, der sich nur mit Grunzen verständigen kann.

Starbrand ist ein Verteidigungssystem der ersten Kreaturen aus dem Universum und ist eine Macht, die einer Person oder Kreatur bei essenziellen Ereignissen verliehen wird. Auf der Erde erhielt es erstmal ein Dinosaurier bei einem Meteoriteneinschlag, später dann Vnn. Vnn ist ein Neandertaler, der sich nur mit Grunzen verständigen kann. Ghost Rider: Schon vor 1.000.000 Jahren erhielt ein Mensch den Geist der Rache und wurde zum Ghost Rider. Statt eines coolen Motorrads reitet er auf einem brennenden Mammut.

Schon vor 1.000.000 Jahren erhielt ein Mensch den Geist der Rache und wurde zum Ghost Rider. Statt eines coolen Motorrads reitet er auf einem brennenden Mammut. Später kam auch der erste Moon Knight dazu, der erst ein Feind der ersten Avenger war. Er ist ein Höhlenmensch, der dem Gott Konshu huldigte und damit zum Moon Knight wurde.

So wie man es aus den großen Geschichten von Marvel erwartet, kämpften die ersten Avengers auch mit den modernen Varianten zusammen. Der größte Feind dabei war wohl Mephisto. Im Laufe der Zeit kämpften sie aber auch gegen diverse Zeitreisende wie Dr. Doom oder Thanos.

Wird man sie je auf der großen Leinwand sehen? Als großer Film wirkt es ziemlich unwahrscheinlich, da man schon die bekannten Helden weiter etablieren möchte. Als Cameos in einer großen Multiverse-Story ist aber alles möglich.

Auch als Serie oder kurze Folge in Formaten wie What if? könnte man sich durchaus vorstellen, diese Version der Avengers mal zu sehen. Aber das sind alles nur Möglichkeiten. Eine offizielle Ankündigung gibt es zu einem solchen Projekt nicht. Nicht alle Avengers sind so heroisch, wie man denkt: 7 Mitglieder der Avengers, die wir wahrscheinlich nie in den Filmen von Marvel sehen werden