Wer ist Triathlon? Delroy Garrett ist ein ehemaliger olympischer Athlet, der durch die Nutzung von Steroiden alles verloren hat. Danach versank er in der religiösen Gruppe Triune Understanding, bei der er auch unglaubliche Kräfte erhalten hat. Er ist 3-mal besser in allen menschlichen Fähigkeiten als die besten Athleten.

Die Avengers sind im Universum von Marvel die glorreiche Heldentruppe, die gegen bedrohliche Superschurken kämpft. Doch im Verlauf der gesamten Comic-Historie gab es auch Mitglieder, die nicht so episch oder heroisch waren, wie Captain America oder Thor, und die es wahrscheinlich auch nicht in die Filme von Marvel schaffen.

