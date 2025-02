Seit fast 50 Jahren besucht Marvel-Bösewicht Thanos einen armen Kerl an seinem Geburtstag, nur um ihn zu ärgern

Thanos ist der große Oberschurke, an den viele Zuschauer zurückdenken, wenn man von der besten Zeit des MCU spricht. In den Comics ist er auch ein solcher Schurke, doch deutlich fieser, als man es aufgrund der Filme glaubt. Davon kann vor allem ein normaler Typ berichten, der jährlich von ihm besucht wird.

Um wen geht es? Thanos ist in den Filmen von Marvel ein wichtiger Schurke, der vor allem als jemand mit Überzeugungen dargestellt wird. Er will das Universum seiner Ansicht nach retten . Doch in den Comics ist er in vielen Geschichten etwas einfacher gestrickt. So wurde er auch von einem albernen Helden besiegt.

Das muss vor allem ein normaler Typ namens David ertragen, der jährlich einen Besuch von Thanos bekommt, nur weil er seinen Geburtstag zum schlimmsten Tag von Davids Leben machen möchte.

Thanos quält einen stinknormalen Typen, ganz ohne Grund

Was ist die Geschichte von David? Im Comic Thanos Annual Vol.1 (2016 bis 2018) erzählt der Cosmic-Ghost-Rider diverse boshafte Geschichten von Thanos. Statt Ereignisse, die über das Schicksal des Universums entscheiden, geht es um banalere Dinge, die Thanos aus Spaß getan hat.

Die wohl fieseste Sache tut er jedes Jahr David an, einem stinknormalen Menschen. Schon zu Beginn seines ersten Geburtstags nahm Thanos David eine Decke weg und schnell wird klar, dass Thanos David einfach foltern möchte. Er möchte seinen Geburtstag zum schlimmsten Tag des Jahres machen.

Das führt auch dazu, dass David keine Geburtstagspartys mehr machen möchte, denn Thanos ist immer da, um ihm den Tag zu versauen. Darunter sind folgende Dinge:

Zum 5. Geburtstag sorgte Thanos dafür, dass Davids Vater einen Unfall hat

Beim 16. Geburtstag schreibt Thanos der Freundin von David fiese Dinge, damit sie Schluss macht

Am 21. Geburtstag sorgt er dafür, dass David auf einer Party als einziger nicht trinken darf

Bei seinem 27. Geburtstag sorgt er dafür, dass David gefeuert wird und seine Katze stirbt

Bei seinem 30. Geburtstag taucht Thanos aber nicht mehr auf, er wurde von den Avengers gerettet. Überglücklich feiert David dann seinen 31. Geburtstag, nur damit Thanos auftaucht, und sich entschuldigt, dass er letztes Jahr abwesend war.

Mit 45 Jahren fragt er Thanos dann, warum er das alles macht, und Thanos erklärt keinen richtigen Grund, er will einfach nur sehen, wie David immer mehr verzweifelt. David sagt, er gibt nicht auf und Thanos geht, verspricht ihm aber, jedes Jahr wiederzukommen.

Die Geschichte zeigt, dass Thanos nicht immer ein Schurke mit großen Motiven ist. Oft wird er als Fiesling präsentiert, der Dinge eben nur tut, weil seine boshafte Natur dazu passt. Thanos ist natürlich nicht der einzige Schurke, der für seine schurkische Natur bekannt ist. Weitere Fieslinge aus Marvel findet ihr hier: 7 Marvel-Schurken, die es mit Thanos aufnehmen könnten