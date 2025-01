Eine Heldin von Marvel ist noch alberner als Deadpool und so stark, dass sie 3 der stärksten Schurken besiegen konnte

Das Marvel-Universum bietet unzählige Helden, die man noch nie im Kino sehen konnte. Darunter sind nicht nur ernste Figuren, sondern auch einige alberne, die eher als Witz fungieren. Doch eine Heldin aus den Comics ist so stark, dass sie es mit den stärksten Schurken des Universums aufnehmen konnte.

Um welche Superheldin geht es? 1991 debütierte Doreen Allene Green, besser bekannt als Squirrel Girl. Auch wenn es den Anschein macht, ist sie keine Mutantin, hat aber viele Fähigkeiten.

Übermenschliche Stärke

Riesiger Eichhörnchenschwanz

Nachtsicht

Regeneration

Ihre wohl wichtigste Fähigkeit ist die Kommunikation mit Eichhörnchen, die sie im Kampf befehligen und nutzen kann. Ähnlich wie Deadpool ist sie eine eher alberne Figur, die auch gerne mal die vierte Wand durchbricht, um mit dem Leser zu quatschen.

Doch trotz ihrer absurd klingenden Fähigkeiten hat sie einiges erreicht. Sie hat sogar einige der stärksten Schurken im Comic-Universum bezwungen.

Im neuen Spiel Marvel Rivals könnt ihr als Squirrel Girl in den Kampf ziehen:

Squirrel Girl konnte unter anderem auch Thanos bezwingen

Welche Schurken hat Squirrel Girl bezwungen? Trotz ihres albernen Auftretens und ihrer skurrilen Fähigkeit konnte sie schon einige Super-Schurken im Kampf besiegen. Bei ihrem ersten Aufritte in Marvel Super-Heroes (Vol.2) Ausgabe 8 rettete sie Iron Man vor Dr.Doom, den sie besiegte, indem sie zig Eichhörnchen auf den Schurken hetzte.

Ihren größten Erfolg feierte sie in GLX-Mas Special Vol.1, geschrieben von Dan Slott, aus 2006. In diesem Comic kämpfte sie zusammen mit ihrem Eichhörnchen-Sidekick Tippy-Toe gegen Thanos persönlich. Man sieht zwar nicht, wie sie das angestellt hat, in einem Panel steht sie aber hinter dem besiegten Thanos und ein Watcher erklärt, dass sie das Multiversum gerettet hat (via cbr.com).

Zusätzlich erwähnt der Watcher noch, dass es sich bei diesem Thanos um keinen Klon oder Roboter handelt. Das ist ein Nebensatz, der darauf bezogen ist, dass der Thanos-Erfinder Jim Starlin in einer Comic-Miniserie erklärt hat, dass viele Male gar nicht Thanos, sondern seine Klone besiegt worden sind.

In She-Hulk Nr. 12 aus 2006 erklärte Dan Slott aber auch, dass es einen Thanos-Klon gab, der sogar Watcher austricksen konnte.

In The Unbeatable Squirrel Girl Nr. 3 von 2025 konnte sie zusätzlich noch Galactus aufhalten. Gegen den gigantischen Planetenfresser musste sie aber gar nicht kämpfen. Nach einem Gespräch, in dem beide über Thanos lästern, lässt Galactus die Erde in Ruhe (via Screen Rant).

Wen hat sie noch alles besiegt? Marvel Database gibt noch weitere Figuren an, die von Squirrel Girl besiegt worden sind. Darunter waren:

Ego, der lebende Planet

Die Avengers

Giganto

Deadpool

Wolverine

Fin Fang Foom

Kang

Venom

Sollte man das alles ernst nehmen? Nein, Squirrel Girl ist wie auch Gwenpool eine Figur, die von Anfang an als Witz gedacht war. Es ist absurd und der Witz dieser Geschichten, dass ein solcher Charakter mächtige Wesen besiegen kann. Das passiert auch eigentlich nur in speziellen Comics, die beispielsweise als lustiges Event oder Kurzgeschichten-Sammlung fungieren.

In den großen Events der Comics hat sie keine wichtigen Auftritte. Man kann auch davon ausgehen, dass sie im MCU keine große Rolle übernehmen wird. Als kleiner Cameo-Charakter könnte es aber durchaus passieren. Laut MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes sollte der Hulk endlich eine wichtige Rolle bekommen: Ich kann Marvel auch nach 16 Jahren nicht verzeihen, wie sie einen der spannendsten Helden verschwendet haben