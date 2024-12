Die 7 besten Superheldenfilme, die nicht von Marvel oder DC sind

Seit 2008 dominiert Marvel mit dem MCU das Kino. Dabei hatte der Superhelden-Hype einen großen Einfluss auf die Kinolandschaft. Doch es gibt auch Superheldenfilme, die nicht von DC oder Marvel sind. 7 der besten stellen wir euch in dieser Liste vor.

Wie wurde diese Liste erstellt? 2008 startete das MCU mit Iron Man und es hat nicht lange gedauert, bis das Franchise einen riesigen Hype gestartet hat. Jedes Studio, auch DC, versuchte ein Cinematic Universe zu etablieren.

Dabei besteht das Superhelden- bzw. Comic-Genre nicht nur aus Filmen aus dem Marvel- oder DC-Universum. In dieser Liste stellen wir euch einige der besten Superhelden- und Comicfilme vor, die nicht auf Marvel oder DC basieren.

1. Die Unglaublichen – The Incredibles

Release: 2004 | Regie: Brad Bird | Streamingdienst: Disney+

Was ist das für ein Film? Die Unglaublichen ist der 6. Film vom Animationsstudio Pixar und erzählt die Geschichte einer Familie, die eigentlich ein normales Leben führen will. Doch sie besitzen Superkräfte. Als die Vergangenheit des Familienoberhaupts Mr.Incredible seine Familie bedroht, müssen sie wieder die Kostüme auspacken.

Das große Highlight an Die Unglaublichen sind die charmanten Figuren und die spaßige Animation. Die Charaktere sind zwar Parodien klassischer Tropes, aber eben auch eigene Charaktere. Der Witz stimmt und heute funktionieren die Anspielungen auf Superhelden wohl noch besser.

Wer nach dem ersten Film noch Lust auf mehr hat, kann sich die Fortsetzung von 2018 anschauen.

2. The Crow – Die Krähe

Release: 1994 | Regie: Alex Proyas | Streamingdienst: Joyn PLUS+ (Gratis, wenn ihr euch mit einem Ausweis anmeldet), mehrere Prime-Kanäle

Was ist das für ein Film? The Crow basiert auf dem gleichnamigen Comic und erzählt die Geschichte von Eric Draven. Nachdem er und seine Verlobte brutal ermordet werden, wird er wiederbelebt. Nun, ausgestattet mit Unsterblichkeit, will sich Draven an der Gang, die dafür verantwortlich ist, rächen.

The Crow ist das komplette Gegenteil von Die Unglaublichen. Es ist eine deprimierende und düstere Geschichte mit einem einzigartigen Stil. The Crow ist brutal, skrupellos, aber eben auch ein Film, der sich extrem von den heutigen Superheldenfilmen unterscheidet. The Crow war auch das tragische Ende von Brandon Lee. Der Sohn von Legende Bruce Lee starb bei einem Unfall während der Dreharbeiten.

Vom Remake aus 2024 sollte man aber die Finger lassen, dem Fehlen die interessanten Aspekte des Originals.