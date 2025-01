Noch bevor das Marvel-Universum groß wurde, gab es einen Film, den jeder vergisst

Das Marvel Cinematic Universe besteht seit 2008 und startete mit Iron Man, der auch zu einer Ikone des Franchises wurde. Der zweite Film im MCU konnte diesen Einfluss aber nicht erreichen. Nach nur einem Film ersetzt man sogar den Hauptdarsteller, der die Figur wirklich liebte.

Um welchen Film geht es? Das bekannte Marvel Cinematic Universe startete am 14.04.2008 mit Iron Man. Robert Downey Jr. wurde durch die Rolle von Tony Stark zum Weltstar und ist bis heute eine Ikone für das Franchise. Bald kehrt er sogar als Dr. Doom zurück, der noch fieser als Thanos werden könnte.

2008 folgte dann schon der nächste Film im Franchise: Der unglaubliche Hulk. Dieser Film hat keinen großen Einfluss auf das MCU gehabt und schon nach einem Film ersetzte man den Hauptdarsteller Edward Norton mit Mark Ruffalo, der danach in diversen Filmen als Nebenfigur aufgetaucht ist.

Der Film war im Vergleich zu Iron Man kein großer Erfolg. Bei einem Budget von 150 Millionen Dollar spielte der Film weltweit nur ca. 264 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo). Mit dem Ergebnis ist er aber auf dem vorletzten Platz des Franchises. Nur The Marvels hat weniger eingespielt.

Auch die Kritiken waren eher gemischt. Auf Rotten Tomatoes gilt der Film gerade so noch als fresh bei einem Kritikerscore von 68 % bei 237 Reviews.

Edward Norton mochte den Hulk sehr

Was sagt Edward Norton zum Hulk-Film? In einem Interview bei Joe Rogan (via YouTube) sprach Edward Norton 2019 über den Hulk-Film und warum er sich entschieden hat, mitzuspielen. Er selbst erklärt, dass er ein großer Comic-Fan ist und auch eine eigene Interpretation der Figur hat:

Hulk ist wie Prometheus, der Kerl, der Feuer von den Göttern für die Menschen stiehlt, aber er wird dabei verbrannt und ist verflucht, und er versucht, den Menschen die Kraft der Natur zurückzugeben.

Das passt tatsächlich zum Hulk, der eine enorme Kraft bekommen hat, mit der er die Menschen theoretisch beschützen kann. Der Hulk ist aber auch eine unkontrollierbare Bürde, die wie ein Fluch auf Bruce Banner lastet.

In Der unglaubliche Hulk geht es auch darum. Bruce versucht, die Kraft zu kontrollieren und damit zu leben, doch er ist eine stetige Gefahr für sich und andere. Auf der anderen Seite will auch die Regierung seine Macht haben, die wie eine Superwaffe funktioniert, gegen die man sich kaum wehren kann.

Der Hulk im aktuellen MCU ist eher wie eine Figur, die man rausholt, wenn man gerade Stärke braucht. Als Nebenfigur fehlt ihm der moralische und persönliche Ansatz, den die Fans der Comics oder in dem Fall auch Edward Norton so mögen.

Wurde etwas aus Der unglaubliche Hulk übernommen? Nach dem Versuch 2008 gab es keinen neuen Film mehr, in dem der Hulk die Hauptfigur war. In unzähligen MCU-Filmen kam er aber als Nebenfigur vor. Gespielt wurde er dann aber von Mark Ruffalo. Selbst Mark Ruffalo glaubt nicht mehr an einen Solo-Film (via Hollywood Reporter).

Tatsächlich hatte aber der Schurke aus Der unglaubliche Hulk schon kleinere Auftritte im MCU. In Shang and the Legend of Ten Rings aus 2021 konnte man sehen, wie Abomination, gespielt von Tim Roth, gegen Wong kämpft. In der Serie She-Hulk: Die Anwältin aus 2022 kam er sogar in mehreren Episoden vor und hatte eine kleinere Nebenrolle.

Im MCU wirkt der Hulk wie eine Figur, mit der man nicht viel machen will. Doch der Hulk hat enormes Potenzial, das in Comics schon öfter ausgeschöpft wurde. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes hat in einem Artikel erklärt, was ihn am MCU-Hulk so stört: Ich kann Marvel auch nach 16 Jahren nicht verzeihen, wie sie einen der spannendsten Helden verschwendet haben