7 Marvel-Schurken, die es mit Thanos aufnehmen könnten

In der folgenden Liste zeigen wir euch 7 Schurken, woher sie kommen und was sie eigentlich für Fähigkeiten haben. Beachtet dabei, dass viele Figuren je nach Storyline mal stärker oder mal schwächer sein könnten.

Für die meisten Marvel-Fans ist Avengers: Endgame ein tolles Finale für ihre Lieblingshelden. Das liegt vor allem an Thanos, der als mächtiger Oberschurke eine Bedrohung für das gesamte Universum bedeutet hat. Doch im Marvel-Universum gibt es noch weitere große Bedrohungen. 7 davon stellen wir euch in dieser Liste vor.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to