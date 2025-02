Die Vorlage für den besten Film von Wolverine ist so brutal und absurd, dass sie wohl niemals verfilmt werden könnte

Logan aus dem Jahre 2017 gilt als einer der besten Filme aus dem Marvel-Universum. Fox bescherte dem beliebten Helden Wolverine einen wohlverdienten Abschied mit einem wirklich guten Film. Logan basiert dabei auf einem bekannten Comic, doch die ursprüngliche Geschichte ist ganz anders.

Achtung: Im folgenden Artikel kommt es zu Spoilern der Comic-Reihe Wolverine: Old Man Logan.

Worum geht es in Logan? 2017 erschien Logan von James Mangold. Der Film ist ganz anders als klassische Superheldenfilme. Wolverine ist ein alter Mann in einer Postapokalypse und kümmert sich um den kranken Charles Xavier. Plötzlich findet er aber eine junge Mutantin, um die er sich kümmern will.

Logan war ein emotionaler Abschiedsbrief an Wolverine, gespielt von Hugh Jackman. Die Vorlage für den Film war die Comic-Reihe Wolverine: Old Man Logan von Mark Miller und Steve McNiven aus dem Jahre 2008. Auch hier geht es um einen alten Wolverine, doch da hören die Gemeinsamkeiten schon fast auf.

Wolverine: Old Man Logan ist brutaler, tragischer und viel absurder als der Film, und der Comic hätte wohl nie wirklich adaptiert werden können.

Logan ist ein gebrochener Mann, der nur seine Ruhe will

Worum geht es in Wolverine: Old Man Logan? Der Film aus 2017 basiert nur auf dem X-Men-Universum von 20th Century Fox, aber nur wenige bekannte Mutanten kommen vor. Im Comic ist die Geschichte weitreichender im gesamten Universum von Marvel.

Die Erde ist eine postapokalyptische Wüste, und richtige Helden gibt es eigentlich nicht mehr. Die USA werden in Zonen unterteilt und von Schurken regiert. Logan lebt mit seiner Familie auf einer Farm im Gebiet der Hulk-Gang, einer Gruppe von Hulks inzestuöser Familie. Um die Miete zu bezahlen, nimmt er einen Job vom erblindeten Hawkeye an und begibt sich auf eine Reise durch die zerstörten Staaten.

Auf dieser Reise weigert sich Logan jedoch, seine ikonischen Klauen zu benutzen, und man sieht das durch Schurken besetzte Land voller Gefahren. Diese Marvel-Zukunftsvision ist so skrupellos wie auch absurd. Darunter sind folgende Dinge:

Red Skull trägt Captain Americas altes Outfit und nennt sich selbst den Präsidenten

Venoms Wirt ist ein gigantischer T-Rex

Die Tochter von Hawkeye will ihn töten und ein Superschurken-Boss werden

Die Familie von Wolverine wird von der Hulk Gang getötet und Wolverine erweckt seine Krallen erneut, um sich an Bruce Banner und seiner Familie zu rächen. Das wird im Comic auch ziemlich explizit dargestellt.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Eine neue Variante von Wolverine ist nicht wie der bekannte Marvel-Held, jagt gnadenlos seine eigenen Freunde von Niko Hernes

Wolverines tragische Vergangenheit

Warum hat Wolverine überhaupt aufgehört, seine Krallen zu benutzen? Im Film von 2017 sorgte ein Arzt dafür, dass die Mehrheit der Mutanten durch vergiftetes Essen und Trinken stirbt. Die restlichen Mutanten starben wegen Charles Xavier, der durch einen Anfall seine Kräfte unkontrolliert freigesetzt hat.

Im originalen Comic ist etwas anderes passiert. Eines Tages griffen dutzende Schurken das Zuhause der X-Men an. Wolverine war anscheinend der Einzige, der da war und tötete in einem brutalen Kampf alle angreifenden Schurken. Doch das war nur eine Täuschung. Wolverine wurde von Mysterio ausgetrickst und tötete alle seine Freunde und Kameraden.

Danach wanderte Wolverine durch die Welt und kämpfte nie wieder als der bekannte Held, bis er eben seine Familie fand und die Ereignisse des Comics passierten.

Was passiert am Ende des Comics? Nachdem sich Logan an der Hulk-Gang gerächt hat, wanderte er mit dem Baby namens Bruce Banner Jr. durch die düstere Welt. Dabei erinnert er stark an einsame Western-Helden ohne ein Zuhause.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Deadpool & Wolverine hat einen genialen Witz, den es nur in der deutschen Version gibt von Niko Hernes

Zu absurd fürs Kino?

Warum unterscheidet sich die ursprüngliche Geschichte so sehr vom Film? Das lässt sich natürlich nicht zu 100 % sagen, aber man kann durchaus Vermutungen anstellen. Zum einen ist die Rechtefrage ein plausibles Argument. Damals hatte Fox nur die Rechte an bestimmten Figuren und Marvel hätte wohl kaum erlaubt, Figuren wie den Hulk so wie im Comic darzustellen.

Ein anderes Argument ist die Geschichte selbst. Im Comic passt so eine Mischung vieler Figuren und Stile, in einem Film ist so etwas deutlich schwieriger darzustellen. Aspekte wie eine inzestuöse Hulk-Gang, ein Venom-T-Rex oder eine zerstörte Welt voller durchgeknallter Superschurken passen nicht zum klassischen Superheldenfilm.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Alle 14 X-Men- und Deadpool-Filme im Ranking von Niko Hernes

Dennoch lohnt sich für X-Men-Fans und Fans der Filme ein Blick in den Comic, denn der bietet ein interessantes Worldbuilding und eine Menge Action für Fans erwachsener Geschichten. Andere Wolverine-Varianten haben wir euch hier vorgestellt: Die 7 schrägsten Varianten von Wolverine, die wir wahrscheinlich niemals im MCU sehen werden