Ein vergessener Held aus den Marvel-Filmen hätte helfen können, Thanos zu besiegen, doch er starb auf absurde Weise

Avengers: Endgame war die große Versammlung fast aller Helden aus dem MCU, um gegen den großen Schurken Thanos zu bestehen. Ein vergessener Held hätte schon vorher im Kampf gegen Thanos nützlich sein können, doch er starb einen absurden Tod.

Um welchen Helden geht es? In Avengers: Age of Ultron werden Wanda und Pietro Maximoff eingeführt. Die beiden Geschwister kämpfen erst gegen die Helden und später für sie, um Ultron aufzuhalten.

Während Wanda überlebt und eine wichtige Heldin im MCU wird, stirbt Pietro beziehungsweise Quicksilver. Er opfert sich im Film, um ein Kind und Hawkeye vor Schüssen zu retten. Doch sein Tod wirkt recht seltsam, wenn man bedenkt, wie schnell er ist.

In Averngers: Infinity War hätte Quicksilver einiges bewerkstelligen können:

Eine inkonsequente Fähigkeit

Wie ist Quicksilver gestorben? Mitten im Kampf im Film rettet Hawkeye ein kleines Kind, doch dann kommt Ultron mit einem Flugzeug und schießt auf die beiden. Kurz vor dem Tod taucht Quicksilver auf und rettet Hawkeye und den Jungen. Leider wurde er aber von den Kugeln getroffen.

Im Film wird mehrfach gezeigt, wie schnell er ist. In einer Szene sieht man sogar, dass er die Kugeln einer Waffe in Slow-Motion sieht und entsprechend ausweichen kann. An der Bewegung von Hawkeye kann man sogar davon ausgehen, dass er die beiden nicht geschubst, sondern getragen hat. Er hätte also durchaus entkommen können.

Speedster, Superhelden mit Geschwindigkeitskräften, werden im Kino und auch in anderen Medien recht inkonsequent dargestellt. Oftmals verlieren sie, obwohl sie das in der gezeigten Geschwindigkeit gar nicht dürften. Sie sind nicht unverwundbar, aber es sollte sehr schwierig sein, sie zu schnappen. Das zeigt auch Bays Talks auf YouTube, der den Quicksilver aus den X-Men-Filmen analysiert.

Das Problem mit solchen Helden ist, dass sie eigentlich sehr stark sind, aber oft nur als Nebenfiguren auftauchen, die natürlich nicht den großen Schurken einfach besiegen sollen.

Im Kampf gegen Thanos in Avengers: Infinity War hätte Quicksilver durchaus einen großen Einfluss nehmen können. Der Quicksilver aus den X-Men-Filmen hätte Thanos mit seiner Geschwindigkeit wahrscheinlich sogar aufhalten können.

Natürlich sollte man die Fähigkeiten der Helden nicht allzu ernst nehmen, immerhin entscheiden die Autoren, inwieweit die Kräfte funktionieren. Trotzdem wirkt der Tod von Quicksilver etwas absurd, wenn man weiß, wie schnell er eigentlich ist.

Wird man Quicksilver je wieder sehen? Da die X-Men noch einmal rebootet werden sollen, kann man schon davon ausgehen, dass man in Zukunft eine neue Variante vom Quicksilver sehen könnte. Ob es dann wieder Aaron Taylor-Johnson ist, ist aber unwahrscheinlich. Neben Quicksilver gab es in der Historie der Avengers Mitglieder, die wohl weniger nützlich sind: 7 Mitglieder der Avengers, die wir wahrscheinlich nie in den Filmen von Marvel sehen werden