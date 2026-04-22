Twitch-Streamer erhalten 4.000 Dollar für 6 Wörter in einem 6-Sekunden-Clip

Die Twitch-Streamer Fanfan und PaymoneyWubby haben einen kleinen Auftritt mit einem Clip in einem Film und kassierten dafür jeweils 2.000 Dollar. Dafür mussten sie noch nicht mal Aufwand betreiben.

Wofür erhalten die Twitch-Streamer so viel Geld? Die Twitch-Streamer PaymoneyWubby und Fanfan dachten sich bestimmt vor ungefähr einem halben Jahr nichts dabei, als sie zusammen Minecraft streamten. Dabei unterhielten sie sich darüber, dass es vermutlich immer so ist, dass mindestens eine Person auf der Welt gerade am Masturbieren ist.

Der Ausschnitt des Streams wurde auf einem Highlight-Kanal von PaymoneyWubby hochgeladen und erreicht sogar einige Leute, da der Clip auf YouTube über 3 Millionen Aufrufe erreichte.

Auch das Team des Films Roommates wurde anscheinend auf diesen Clip aufmerksam und somit auch Adam Sandler, einer der Produzenten dieses Films. Der Clip war augenscheinlich so passend für eine Szene des Films, dass Fanfan und PaymoneyWubby dafür bezahlt wurden, dass der Clip benutzt werden darf.

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Hohe Bezahlung für keinen Mehraufwand

Wie viel bekamen die beiden? Die beiden erhielten jeweils 2.000 US-Dollar für ihre Leistung, also insgesamt 4.000 US-Dollar. Der Clip geht insgesamt 18 Sekunden, davon wurden allerdings nur 6 Sekunden genutzt. PaymoneyWubby sagte somit genau 6 Wörter, für die er dann diese hohe Bezahlung kassierte, ohne irgendeinen weiteren Aufwand dafür zu haben.

PaymoneyWubby erzählt in einem Clip auf Reddit, dass laut des Teams von Adam Sandler, der Schauspieler selbst diesen Clip gesehen habe, witzig fand und tatsächlich ausdrücklich für diese Szene haben wollte.

Hier könnt ihr euch den Clip auf YouTube anschauen:

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PaymoneyWubby und Fanfan sind bei weitem nicht die einzigen Twitch-Streamer, deren Clips für Filme genutzt werden. Es kommt sogar immer häufiger vor, dass Content Creator ganz speziell für Filme gebucht werden.

Entweder als Sprecher eines Charakters, als Schauspieler oder auch als sie selbst für einen Cameo-Auftritt. So beispielsweise auch der YouTuber jacksepticeye, der in dem Film Free Guy aus dem Jahr 2021 zu sehen ist. Er kommentierte das Geschehen des Films als er selbst.

Content Creator haben nicht nur kleine oder große Auftritte in Filmen, sondern sie produzieren sie auch teilweise selbst. So auch der US-amerikanische YouTuber Markiplier mit seinem Film Iron Lung oder auch der irische YouTuber jacksepticeye, der an der Produktion eines Horrorfilms mitwirkt: Ein YouTuber und Streamer folgt Markipliers Beispiel, produziert einen neuen Horrorfilm, der bei Fans für Vorfreude sorgt