Einer der größten Mistkerle von Marvel war der Favorit von Stan Lee, galt für ihn gar nicht als Bösewicht

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2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Einer der größten Mistkerle von Marvel war der Favorit von Stan Lee, galt für ihn gar nicht als Bösewicht

Auch die Comic-Legende Stan Lee hatte in den Reihen von Marvel seine Favoriten. Für seinen liebsten Schurken wählte er eine legendäre Figur, doch er glaubt nicht, dass sie wirklich ein Bösewicht ist.

Wer ist der liebste Schurke von Stan Lee? Stan Lee war nicht nur ein Cameo-Auftritt in unzähligen Marvel-Filmen, sondern ein legendärer Comic-Autor. Auch nach seinem Tod 2018 gehört er für die meisten Fans immer noch als das Gesicht von Marvel.

Stan Lee hatte selbst natürlich auch seine eigenen Favoriten. 2016 wurde er gefragt, wer sein liebster Schurke im Marvel-Universum ist. Er antwortete mit Doctor Doom, den er eigentlich gar nicht als Schurken sieht. Das begründete er ziemlich absurd.

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Es ist unfair, dass er als Bösewicht angesehen wird

Was sagte Stan Lee über Doctor Doom? Im November 2016 führte Stan Lee ein kurzes Interview mit dem damals 14-jährigen KJ Ricci, der eine Leukämie-Erkrankung überlebt hat. Das Interview könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Cat Country anhören.

Dabei stellte der Junge ihm einige Fragen, unter anderem, welcher Schurke sein liebster ist. Stan Lee nennt Doctor Doom und begründet:

Jeder hat Doctor Doom falsch verstanden. Alle halten ihn für einen Verbrecher, aber er will doch nur die Welt beherrschen. Wenn man das mal ganz objektiv betrachtet, könnte man zu einem Polizisten gehen und sagen: „Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister, ich möchte Ihnen etwas sagen: Ich möchte die Welt beherrschen.“ Er kann dich nicht verhaften; es ist kein Verbrechen, die Welt beherrschen zu wollen.

Also […] ist es unfair, dass er als Bösewicht gilt, denn er will doch nur die Welt beherrschen. Vielleicht könnte er sie sogar besser machen. Deshalb interessiere ich mich sehr für Doctor Doom.

Stan Lee über Doctor Doom
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Ist Doctor Doom wirklich missverstanden? Grundsätzlich hat Stan Lee wohl recht, dass der Wunsch, die Welt zu beherrschen, per se keine Straftat ist, doch das, was Doom dafür tun würde, schon. Seine Bosheit unterscheidet sich zwar von Autor zu Autor, aber seine Comic-Historie zeichnet ihn schon stark wie einen Schurken.

Sein Hass gegen Mister Fantastic und seine Kontrollsucht machen ihn schon zu einem Mistkerl im Marvel-Universum. Um das zu verdeutlichen, listen wir euch kurz ein paar seiner Aktionen auf:

  • Er opferte seine große Liebe, um seine Rüstung zu erhalten.
  • Er sperrte den kleinen Sohn von Mister Fantastic in die Hölle.
  • In seinem Land Latveria herrscht er als Diktator und nutzt seine politische Immunität gerne mal, um Verbrechen auf der ganzen Welt zu begehen.

Zu seiner Verteidigung muss man sagen, dass er auch mal gute Taten begangen hat. So rettete er Sue Storm bei der Geburt von Valeria. Außerdem möchte er in Latveria dafür sorgen, dass es seinen Leuten gut geht, auch wenn das wohl jeder Diktator von sich behaupten würde.

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Doctor Doom ist also nicht das pure Böse, aber er handelt ziemlich oft aus eigenem Egoismus heraus, und um seine Ziele zu erreichen, schreckt er vor nichts zurück. Trotz der Argumentation von Stan Lee könnte man Doctor Doom wohl als waschechten Schurken bezeichnen. Auch bei DC hatte Stan Lee einen Favoriten: Marvel-Legende Stan Lee hatte einen Lieblingscharakter von DC, den kaum jemand kennt

Quelle(n): CBR, comicbook.com, Titelbildquelle: Larry King auf YouTube
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