Eine Gruppe in The Boys ist sogar für die Amazon-Serie zu böse, lässt selbst Homelander harmlos wirken

Das Universum von The Boys bietet mehr, als man nur in der Serie sehen kann. Ihr wohl schlimmstes Team hatte bisher keinen Auftritt. Doch das ist kein Wunder, wenn man sich anschaut, wie bösartig die Geschichte dahinter ist.

Um welches Team geht es? Die Supes in The Boys sind meist Parodien auf bekannte Superhelden von Marvel oder DC. So ist Soldier Boy eine Anspielung auf Captain America. Einige von den Supes aus den Comics sieht man in der Serie von Amazon aber gar nicht.

Darunter ist auch eine ganze Gruppe: Die G-Men. Wie der Name vermuten lässt, ist die Gruppe eine Parodie auf die X-Men von Marvel. Sie sind sogar die erfolgreichste Gruppe von Vought, aber hinter ihnen versteckt sich ein grausamer Kult, der wohl selbst für die Serie zu böse ist.

Die fiese Parodie der X-Men

Wer sind die G-Men? In den Comics sind die G-Men eine Gruppe von Vought, die aus mehreren Teams besteht. An der Spitze ist John Godolkin, der das Äquivalent von Professor X in Marvel darstellt. Nach außen wird er als gütige Vaterfigur dargestellt, die sich um Weise und Ausgestoßene kümmert. Das ist auch der Grund, warum die G-Men als Franchise für Vought so profitabel sind. Selbst die Seven von Homelander spielen nicht so viel Geld ein wie die G-Men. Dadurch haben sie auch viele Freiheiten innerhalb der Firma.

Wie man es aus The Boys aber bereits kennt, steckt dahinter ein viel perfiderer Gedanke. Godolkin ist kein gütiger Mann, sondern der Anführer eines Sex-Kults, der Kinder entführt und sie mit Compound V infiziert. Durch Missbrauch und Manipulation kontrolliert er seine Gruppe.

Godolkin hat den Drang, die Anzahl der Gruppe mit immer mehr Mitgliedern zu erhöhen. Sollte ein Mitglied sterben, holt er es mit einer Wiederbelebungstechnik zurück, die aus den Supes aber willenlose Sklaven macht. Das passierte etwa mit der Supe Nubia, die eine Parodie auf die Heldin Storm ist.

Die 5 ersten Mitglieder basieren dabei auf 5 der legendärsten Mutanten der X-Men:

Five-Oh basiert auf Cyclops und kann Laser schießen.

basiert auf Cyclops und kann Laser schießen. Silver Kincaid basiert auf Jean Grey/Phoenix und hat telekinetische Fähigkeiten, mit denen sie Druck manipulieren kann.

basiert auf Jean Grey/Phoenix und hat telekinetische Fähigkeiten, mit denen sie Druck manipulieren kann. Nubia basiert auf Storm und kann Donner manipulieren.

basiert auf Storm und kann Donner manipulieren. Groundhawk ist die Parodie von Wolverine, die statt Krallen ganze Arme aus Hämmerköpfen hat.

ist die Parodie von Wolverine, die statt Krallen ganze Arme aus Hämmerköpfen hat. The Devine basiert auf Angel und er kann fliegen und hat telepathische Kräfte.

basiert auf Angel und er kann fliegen und hat telepathische Kräfte. Critter ist eine Parodie von Beast und er sieht aus wie Big-Foot mit langem Fell. Er scheint eine administrative Rolle bei den G-Men zu haben.

Auch wenn die G-Men für Vought ziemlich lukrativ waren, waren sie für die Führungsriege der Firma trotzdem ein Problem, da Godolkins Obsession und ihr Kult-Geheimnis eine Gefahr darstellten. Da kam ihnen Butcher mit seinem Team wohl gelegen.

Die Boys erledigten die G-Men

Was machten Butcher und seine Crew mit den G-Men? Nachdem sich Silver Kincaid selbst umgebracht hatte, ermittelten Butcher und die Gruppe. Um mehr über die G-Men herauszufinden, schleusten die Hughie ein, der sich als neuer Rekrut Bagpipe bei der Untergruppe G-Wiz getarnt hat. Dort fand Hughie heraus, wie schlimm es hinter den Kulissen aussieht und wie reich die G-Men eigentlich sind.

Obwohl Godolkin von Vought und Critter gewarnt wird, die Gruppe nicht weiterwachsen zu lassen, ignoriert er es. Auf der anderen Seite ist Hughie, der trotz Befehlen von Butcher weiterhin getarnt ermittelt, weil er glaubt, die G-Wiz seien friedlich.

Nachdem Hughie aber enttarnt und trotzdem von den G-Wiz angegriffen wird, kommen ihm die anderen zu Hilfe, die dank temporärem Compound V Kräfte haben. Bevor es aber zu einem richtigen Kampf gegen alle anderen G-Men kommen konnte, nutzte Vought die Chance und griff Godolkin und sein Team selbst mit einer Armee an und erledigte sie komplett.

Werden die G-Men in der Amazon-Serie vorkommen? Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man die G-Men als Gruppe noch einführen wird. Die G-Men scheinen auch in der Amazon-Serie zu existieren, da man weiß, dass es Filme zu ihnen gibt. Ob sie aber nur Schauspieler sind oder eine echte Supe-Gruppe ist unklar.

Godolkin als Figur verarbeitete man in der Spin-off-Serie Gen V. Dort gründete Thomas Godolkin eine Supe-Universität, mit der er die besten Superhelden aussortieren und damit eine überlegene Form von Mensch erschaffen wollte. Am Ende der 2. Staffel von Gen V wird er aber von Marie Moreau getötet. Auch wenn es die G-Men wohl nicht ins Finale der Amazon-Serie schaffen, wird es wohl einen anderen Kult geben: Gegen einen neuen Supe in The Boys wirkt selbst Homelander wie ein netter Typ