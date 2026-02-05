DC zeigt endlich den Kampf zwischen Homelander und Superman, traut sich nichts

DC zeigt endlich den Kampf zwischen Homelander und Superman, traut sich nichts

Schon länger ist bekannt, dass Homelander in einem Event auf Superman treffen wird. Jetzt hat der Kampf der beiden stattgefunden, doch der ist wohl eine Enttäuschung.

Was war das für ein Kampf? Im Oktober 2025 gab Capcom bekannt, dass es im DC K.O.-Event ein Aufeinandertreffen zwischen Homelander und Superman geben wird. Das sollte einer von mehreren Crossover-Kämpfen werden.

Jetzt, mit dem Comic DC K.O.: Boss Battle Nr. 1, hat der Kampf stattgefunden. Auch wenn das Duell grundsätzlich spannend klingt, war die Umsetzung eher mäßig.

Bald kehrt Homelander auch für das Finale von The Boys auf Amazon Prime zurück:

The Boys zeigt im ersten Teaser-Trailer zu Staffel 5, wie sich die Helden und Schurken auf das Finale vorbereiten
Kein richtiges Ende

Wie verlief der Kampf? Wie Screen Rant berichtet, landet Superman plötzlich im Universum von The Boys. Er versucht sich zu erklären, doch Homelander unterbricht ihn mit seiner Arroganz: Lass mich raten, du bist hier, um mich zu töten? Noch einer in einer langen Reihe von Leuten, die versuchen, mir meinen Platz als Amerikas beliebtester Superheld streitig zu machen.

Er fängt an, ihn mit seinen Laseraugen anzugreifen, doch Superman wehrt sich. Der Kampf entbrennt und beide kloppen aufeinander ein. Es fällt aber auf, dass Superman der Einzige ist, der den anderen zum Bluten bringen kann. Nach einer starken Kopfnuss von Superman endet der Kampf ohne klaren Sieger und Superman wird zurückteleportiert. Der Kampf sollte nur eine gewisse Omega-Energie für das Event generieren.

Was hält die Community vom Kampf? Der Showdown zwischen Homelander und Superman kommt nicht sonderlich gut bei den Fans an. Select-Machine3598 (Quelle: Reddit) nennt ihn beispielsweise eine massive Enttäuschung. Es gäbe kein zufriedenstellendes Ende, außer, dass Superman es schafft, Homelander zu verletzen.

One_Food9894 (Quelle: Reddit) ist schon froh, dass Homelander Superman nichts antun konnte. Allgemein ist das Problem für viele Leser, dass der Kampf zu sicher ist. Keiner verliert wirklich, aber es bekommt Aufmerksamkeit.

Astrophysiker erklären, warum man sich nicht immer von Superman retten lassen sollte
von Niko Hernes
Superman ist einer der mächtigsten Helden von DC, eine neue Geschichte macht ihn sogar noch stärker
von Christoph Waldboth
10 Charaktere, die Superman im Kampf besiegt haben
von Christoph Waldboth

Eigentlich ist der Sieger offensichtlich

Wer würde den Kampf gewinnen? Auch wenn man sich darüber streiten kann, sollte Superman einen Kampf mit Homelander gewinnen. Zwar haben beide ähnliche Fähigkeiten (laut dem Comic sogar ähnlich starke Laserblicke), aber Superman ist deutlich stärker. Er schafft es ja auch, Homelander bluten zu lassen.

Schaut man sich die Serie auf Amazon an, kann Homelander nicht mal ein Flugzeug sicher auffangen und heben, je nach Story kann Superman sogar ganze Planeten heben oder verschieben.

Welche Crossover gibt es noch in DC K.O.: Boss Battle Nr. 1? Superman ist nicht der einzige, der sich einem Gegner aus anderen Franchises stellen muss, besonders der Joker hat einen interessanten Gegner:

  • Joker gegen Annabelle (die Horrorpuppe aus dem Conjuring-Franchise)
  • Star Sapphire gegen Sabrina (die Hexe, beispielsweise aus Chilling Adventures of Sabrina)
  • Wonder Woman gegen Red Sonja (Comic-Figur, die 1977 erfunden wurde)
  • Batwoman gegen Vampirella (Comic-Figur, die 1969 erfunden wurde)
  • Black Lightning und Plastic Man gegen Sub-Zero und Scorpion (Mortal Kombat)
  • Lex Luthor gegen Samantha Strong (mörderischer Comic-Bär aus dem Comic Beneath the Trees Where Nobody Sees)

Die ganzen Kämpfe waren aber nur ein Aufwand, um die Omega-Energie für das fortlaufende Event zu generieren. Dort müssen die DC-Figuren gegen andere DC-Figuren antreten. Superman ist natürlich nicht unbesiegbar. Selbst ein Seestern-Alien kann ihn besiegen: Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet

Quelle(n): Variant Comics auf YouTube, Reddit, Screen Rant, Titelbildquelle: Prime Video auf YouTube
