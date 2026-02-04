Ein Seestern aus dem All ist so mächtig, dass er sogar Superman besiegen kann

Ein Seestern aus dem All ist so mächtig, dass er sogar Superman besiegen kann

Superman gilt als einer der stärksten Superhelden aller Zeiten, doch ein Seestern aus dem Weltraum ist so gefährlich, dass vor 66 Jahren eine Gruppe von DC-Helden gegründet werden musste. Selbst Superman hat alleine kaum eine Chance.

Um welchen Schurken geht es? Wer schon mal den Film The Suicide Squad (2024) von James Gunn gesehen hat, ist Starro begegnet. Der große Seestern aus dem All ist aber nicht einfach ein neues Monster, es ist ein ziemlich wichtiger Schurke für die Historie von DC.

Seinen ersten Auftritt hatte er im Comic The Brave and the Bold Nr. 28 im Jahr 1960. Es war der erste Comic, in dem die Justice League of America zusammenarbeitete, um einen Superschurken zu besiegen. Das war auch bitter nötig, denn obwohl es einfach wie ein großes Monster aussieht, ist Starro einer der mächtigsten Schurken im DC-Universum.

Eine mächtige Alien-Gemeinschaft

Was ist Starro? Starro war ursprünglich ein Alien-Monster, das Planeten gesucht hat, um sie zu erobern. Dafür nutzte er kleine Parasiten-Seesterne, die sich an die Gesichter von Menschen heften, wodurch er sie mit einem kollektiven Bewusstsein kontrollieren kann. Damit kann er in kürzester Zeit einen ganzen Planeten kontrollieren, selbst mächtige Wesen wie Superman oder Wonder Woman.

2009 veränderte DC seine Hintergrundgeschichte aber. Im Comic R.E.B.E.L.S. Annual Nr. 1: Starro the Conquerer wird gezeigt, dass die Seesterne von einem Mutterstern auf Planeten verteilt werden, um die Bewohner zu versklaven.

Das passierte auch auf dem Planeten Hatorei, dessen friedliche Bewohner telepathische Kommunikation beherrschten. Auch sie wurden von einer Königin erobert, um als Sklaven zu leben. Durch die Telepathie waren sie aber nicht komplett kontrolliert. Sie konnten ihre Körper zwar nicht steuern, sie konnten aber innerhalb ihrer Gemeinschaft denken.

Eines Tages schaffte es ein Bewohner, die Kontrolle zurückzuerlangen, um die Königin zu töten. Diese nutzte aber den Bruder des Bewohners, Cobi, um sich zu verteidigen. Nachdem Cobi seinen Bruder getötet hatte, riss er sich den Parasitenstern vom Gesicht (Alien lässt grüßen). Die Königin heftete sich an Cobi, doch der schaffte es, sie zu kontrollieren.

So entstand Starro der Eroberer, der die anderen Starros in der Galaxie kontrollieren konnte und durch jede eroberte Zivilisation stärker wurde. In ihm ist aber noch der kleine Junge Cobi, wie die Starro-Königin auf seinem Körper erklärt:

Tief in seinem Inneren lebt noch immer der längst verlorene Junge aus Hatorei, der einst Liebe, Hoffnung und Familie kannte. Ein Junge, der sich nach jemandem sehnt, nach irgendjemandem, der ihm beweist, dass es Helden gibt und Güte in diesem kalten, gleichgültigen Kosmos etwas zählt.

Selbst Superman hat Probleme gegen Starro

Welche Fähigkeiten hat Starro? Seine gefährlichsten Fähigkeiten sind Reproduktion und die parasitäre Gedankenkontrolle. Die Mini-Starros können ausgesandt werden, um Menschen und andere intelligente Lebewesen zu kontrollieren. Wie in einem kollektiven Bewusstsein kann Starro dann mehrere Wesen gleichzeitig steuern.

Da die Parasiten so klein wie Seesterne auf der Erde sein können, ist es auch schwer vorauszusehen, dass das Monster gerade beginnt, die Erde zu erobern. Das funktioniert auch bei mächtigen Helden. Ein Fehler und man steht unter der Kontrolle von Starro.

Ansonsten hat er aber auch noch andere nützliche Fähigkeiten:

  • Starros können sich regenerieren
  • Viele herkömmliche Waffen wie Bomben sind wirkungslos
  • Starros altern kaum

Konnte Starro wirklich Superman besiegen? Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass Superman und andere Helden von Starro erobert wurden. In der Animationsserie Batman Beyond wurden ein älterer Superman und andere Helden von Starro übernommen, Superman sogar von der Starro-Königin.

Batman (nicht Bruce Wayne, sondern Terry McGinnis) schaffte es nur mit einer List und einem gezielten Angriff auf das Monster, Superman zu befreien.

Im Animationsfilm Batman and Superman: Battle of the Super Sons werden alle großen Helden, auch Batman und Superman, von Starro infiziert und kontrolliert. Nur die Söhne der beiden schaffen es, die Helden zu befreien und Starro zu besiegen.

Natürlich ist ein großer Alien-Seestern nicht der einzige, der es geschafft hat, Superman zu besiegen. Obwohl er der Mann aus Stahl ist, wurde er mehrfach im Kampf geschlagen. 10 Momente davon, haben wir euch in dieser Liste zusammengefasst: 10 Charaktere, die Superman im Kampf besiegt haben

Quelle(n): Variant Comics auf YouTube, DC Database, Titelbildquelle: DC auf YouTube
