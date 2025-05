Alle kennen den Xenomorph aus Alien, aber die wenigsten wissen, was er wirklich ist

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr mit einem Dreadnought kämpfen könnt, aber nicht so wie ihr das wollt

Wie in Prometheus und Alien angedeutet wird, entstand der Xenomorph, weil die Außerirdischen namens Ingenieure eine Bio-Waffe in einem Krieg genutzt haben, die Kreaturen erschaffen sollte, die die Population eines Planeten erledigen sollte. Die Ingenieure sind auch der Grund, warum Menschen existieren.

Obwohl der Xenomorph aus dem Schatten heraus kämpft, sieht man in Fortsetzungen von Alien, dass er durchaus auch in der Gruppe jagen und agieren kann. Wie bei Ameisen oder Bienen gibt es auch beim Xenomorph eine Hierarchie.

Im Körper des Wirtes wächst dann der Xenomorph heran, bis er sich gewaltsam aus dem Körper befreit. Daher auch der Name Chestburster etwa Brustsprenger. Den parasitären Zyklus beschreibt Muafar Riyaz in seiner Arbeit auf jgeekstudies.org wie folgt: Dieses Anfangsstadium des Lebenszyklus gibt den Ton an für die parasitäre Natur des Xenomorphs und seine Fähigkeit, andere Lebensformen für sein eigenes Überleben auszubeuten und zu manipulieren.

Wie schon in seinen vorherigen Werken spielt das Design nicht nur mit befremdlichen Aspekten von Insekten und Reptilien, sondern auch mit humanoiden, fast schon menschlichen Nuancen. Auch ein sexueller Aspekt in Form von Phallussymbolik findet sich im Xenomorph.

Giger sollte sich beim Alien an seinem vorherigen Werk Necronom IV orientieren. Auf Arthiv könnt ihr die Malerei sehen, die ganz klar an den Xenomorph erinnert.

Wie entstand das Design des Xenomorphs? Um den Xenomorph zu designen, wandte man sich an den ungewöhnlichen Künstler Hans Rudolf Giger. Der Schweizer war vor allem für seine provokative und makabre Kunst bekannt, die Mechanisches mit Organisches kombinierte (via awberyart.com ).

Erst im zweiten Teil 1986 von James Cameron mit dem Titel Aliens: Die Rückkehr bekam das Wesen einen Namen: Xenomorph. Der Name besteht aus dem griechischen Wort Xenos , das Fremder bedeutet und Morphḗ, das man als Gestalt übersetzen kann (via jgeekstudies.org ).

