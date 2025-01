Film-Experte sagt, diese 10 Filme müsst ihr 2025 sehen

In einem neuen Video wagt Marco Risch von Nerdkultur einen Blick ins Filmjahr 2025. Er erklärt euch, welche Filme man 2025 im Auge behalten sollte.

Wer ist Marco Risch? Seit 2015 beschäftigt sich Marco Risch auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur mit News, Analysen, Kritiken und Interviews zu aktuellen Filmen und Serien.

Zusätzlich dazu setzt er sich wöchentlich mit seinem Kollegen Yves Arievich zusammen und quatscht im Podcast Nerd & Kultur über popkulturelle Film-Themen wie Star Wars, Marvel und DC.

Sowohl der YouTube-Kanal als auch der Podcast sind Teil des Webedia-Netzwerks, zu dem auch MeinMMO gehört.

In einem neuen Video zeigt Marco Filme, die 2025 erscheinen und die man unbedingt im Auge behalten sollte. Neben Nosferatu, Better Man und Wallace und Gromit: Vergeltung mit Flügeln zeigt er 10 weitere Filme, die vielversprechend sind und voraussichtlich dieses Jahr erscheinen.

Das neue Video von Marco findet ihr hier:

Musik, Action und Anti-Helden

Die ersten vier Filme, die Marco in seinem Video nennt, lassen euch in altbekannte Welten zurückkehren. Auf Platz 10 nennt er den Musik-Film Kneecap. Der Film ist ein halb-fiktionales Biopic der echten irischen Band Knee Cap. Das Besondere am Film ist, dass sich die Bandmitglieder hier im Film selbst spielen.

Mit Platz 9 geht es wieder zurück in die Assassinen-Welt von John Wick. Diesmal aber im Spin-off mit Ballerina. Hier gibt es zwar kleinere Zweifel durch Nachdrehs. Die wurden aber vom Erfinder von John Wick selbst gedreht, nämlich von Chad Stahelski. Das könnte sogar der letzte Film sein, in dem man Keanu Reeves als John Wick sieht.

Auf Platz 8 nennt Marco überraschenderweise einen Marvel-Film. Es ist aber nicht Captain America, sondern Thunderbolts. Die Truppe voller Anti-Helden erinnert an das Suicide Squad von DC. Von allen MCU-Projekten 2025 setzt Marco die meiste Hoffnung in Thunderbolts.

Platz 7 ist für Marco Mission Impossible – The Final Reckoning. Beim 8. Teil der Action-Reihe hofft er auf einen würdigen Abschied. Zwar hatte er Probleme mit dem 7. Teil, der auch an den Kinokassen gefloppt ist, doch die Hoffnung, vor allem auf das Visuelle, bleibt.

Zombies, Autos und eine Animations-Fortsetzung

Auf den Plätzen 6 bis 4 stellt Marco 2 Fortsetzungen vor und einen Film, der euch vor allem mit seiner Technik den Atem rauben möchte. Auf Platz 6 ist 28 Years Later, den wir auch in unserer Horror-Vorschau 2025 vorgestellt haben. Die Fortsetzung des modernen Zombie-Klassikers soll der Beginn einer neuen Trilogie werden. Besonders spannend ist die Tatsache, dass der Film komplett mit einem iPhone gedreht wurde.

Mit Top Gun: Maverick zeigte der Regisseur Joseph Kosinski atemberaubende Bilder aus einem Cockpit. Das führt er auf Marcos Platz 5 fort, aber diesmal mit Autos. In F1 steigt Brad Pitt hinter das Steuer eines Rennwagens. Der Film wurde auf echten Rennstrecken der Formel 1 gedreht.

2025 kommt mit Zoomania 2 eine weitere Disney-Fortsetzung in die Kinos. Auf die freut sich Marco sehr, dem vor allem der Buddy-Cop-Stil der beiden Figuren gefallen hat. Er benennt den ursprünglichen Zoomania sogar als einen seiner Lieblings-Animationsfilme.

Klone, Krimis und der Superheld schlechthin

Welche 3 Filme soll man 2025 am ehesten im Auge behalten? Auf Platz 3 nennt Marco den Sci-Fi-Film Mickey 17 von Bong Joon-ho. Der Südkoreaner konnte mit Parasite einen Welterfolg feiern und auch im neuesten Film scheint die Gesellschaftskritik nicht zu fehlen. Marco sagt sogar, dass es der nächste mögliche Everything Everywhere All At Once werden könnte.

Mit Wake Up Dead Man geht 2025 auch die Knives-Out-Reihe von Rian Johnson weiter und ist für Marco der Platz 2 seiner Liste. Der 3. Teil der Krimi-Reihe wird wieder viele bekannte Schauspieler dabei haben. Falls man nicht so lange warten möchte, empfiehlt Marco noch die Serie Poker Face von Rian Johnson.

Auf Platz 1 hat Marco die Rückkehr des wohl klassischsten Superhelden aller Zeiten: Superman von James Gunn. Das Besondere bei dem Film sieht Marco an den Erwartungen und den Meinungen der Fangemeinde. Denn Superman ist nicht nur der Reboot des Helden, es ist der erste Film des neuen DC-Universums, das schon mit Creature Commando in Form einer Zeichentrickserie gestartet ist.

Auch welche Filme freut ihr euch 2025 besonders? Schreibt es uns in die Kommentare. 2024 gab es in der Filmlandschaft wieder viele Erfolge, aber auch einige Flops.