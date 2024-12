5 Horrorfilme, auf die man sich 2025 freuen kann

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

Ihr habt Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch? Diese Soulslikes kommen 2025

Spawn ist ein ehemaliger Söldner, der nach seinem Tod in der Hölle landet. Mit einem Dämon geht er dann einen Pakt ein, um seine Frau noch einmal zu sehen. Der Pakt war eine Tücke, mit der der Dämon Spawn unter seine Kontrolle bringen will. Der weigert sich aber und mit seinen neuen Kräften schützt er New York vor allerlei Grässlichkeiten.

Der Comicheld Spawn hatte schon 1997 einen Kinofilm und mit King Spawn will man 28 Jahre später einen neuen Film herausbringen. Das besondere dabei ist, dass Todd McFarlane Regie führt. Er ist der Erfinder von Spawn und eigentlich ein Comiczeichner, der schon an Drehbüchern des alten Films und der alten Cartoon-Serie arbeitete.

Nosferatu ist ein Remake vom vielversprechenden Regisseur Robert Eggers. In den USA erscheint er schon am 25. Dezember 2024. Deutsche Fans müssen sich aber bis zum 2. Januar 2025 gedulden.

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

Die Liste basiert auf der Meinung von MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes und was er glaubt, ziemlich gut werden kann. Falls eure Horror-Hoffnungen für 2025 fehlen, schreibt sie uns doch gerne in die Kommentare.

