5 Horrorfilme, auf die man sich 2024 freuen kann

Was große Filme angeht, war das Jahr 2023 ein erfolgreiches. Durch den Streik werden die nächsten Jahre vielleicht weniger Filme bieten, trotzdem erwarten uns in diesem Jahr wieder viele interessante Filme. Auch im Horror-Bereich kann man sich auf einiges freuen.

Wie immer erscheinen dieses Jahr auch Horrorfilme aus dem Conjuring-Universum. Schon am 8. Feburar könnten Fans in Night Swim einen weiteren Haunted House -Film schauen. In dieser Liste stellen wir euch abseits vom Jump-Scare-Horror 5 Horrorfilme vor, die man dieses Jahr im Auge behalten sollte.

Wie ist diese Liste entstanden? Diese Liste soll eine gute Mischung aus verschiedenen Horrorgenres sein. Jeder Film soll laut aktuellem Stand dieses Jahr noch erscheinen. Ist der Horrorfilm, den ihr am meisten erwartet, nicht dabei, dann schreibt ihn uns in die Kommentare.

Da die Filme noch nicht erschienen sind, sprechen wir hier von Erwartungen und Vorfreude. Die voraussichtlichen Erscheinungsdaten können sich natürlich auch noch ändern.

1. Return to Silent Hill

Voraussichtlicher Kinostart: 2024

Die bekannte Videospielserie Silent Hill hatte in der Vergangenheit schon 2 Verfilmungen bekommen, doch Return to Silent Hill soll wieder ein Reboot sein. Der Film soll noch näher an den Filmen sein und sich mit James beschäftigen, der in der mysteriösen Stadt nach seiner verlorenen Liebe sucht. In Silent Hill muss James dann dagegen ankämpfen, dem Wahnsinn zu verfallen.

Mit dabei ist wieder Christophe Gans, der auch beim ersten Silent-Hill-Film Regie geführt hat. Der Autor der Spiele, Keiichiro Toyama, wirkt beim Drehbuch mit. Auf den ersten Bildern und Konzeptzeichnungen sieht man die Rückkehr ikonischer Monster wie dem Pyramid Head.

2. Alien: Romulus

Voraussichtlicher Kinostart: 15. August 2024

Nach Alien: Covenent und Prometheus waren viele Fans der Sci-Fi-Horrorreihe abgestoßen. Dieses Jahr erscheint nach 7 Jahren wieder ein neuer Film des Franchises, über den noch nicht viel bekannt ist. Der Film soll die Reihe rebooten und sich ähnlich wie der erste Teil um eine Gruppe drehen, die die Konfrontation mit dem Xenomorph überleben muss.

Trotz der wenigen Infos ist die Mitarbeit von Fede Alvarez interessant und vielversprechend. Er führt Regie und arbeitet am Drehbuch mit. Mit seinem Evil-Dead-Reboot aus dem Jahre 2013 und dem Film Don’t Breathe konnte er beweisen, dass er das Horror-Handwerk beherrscht.