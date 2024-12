5 große Flops 2024: Welche Blockbuster haben die Filmstudios Millionen gekostet?

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Obwohl der Film fast stolze 174 Millionen US-Dollar eingenommen hat, gilt er als Flop, denn das Budget konnte man gerade so wieder einspielen. Mit The Fall Guy war das im Mai 2024 auch nicht der einzige Action-Flop. Und das, obwohl die Kritiken ganz gut waren.

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Natürlich versuchen wir bei den jeweiligen Plätzen auch zu ergründen, was für den Flop gesorgt hat. Zu 100 % kann man das aber nie sagen. Schreibt uns doch in die Kommentare, welcher Film euch 2024 am meisten enttäuscht hat.

Was ist ein Flop im Filmbereich? Meistens geht man nach der Faustregel, dass ein Film das Doppelte des Budgets einspielen muss, um als Erfolg zu gelten. Das ist nicht immer so leicht einzuschätzen, denn Marketing-Kosten, Steuerersparnisse oder Fonds sind nicht immer einsehbar. Spielt ein Film aber nicht fast das Doppelte ein, kann man von einem Flop reden, denn auch Marketing kostet extrem viel.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to